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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Аргентина вводит освобождение от удержания налога на электронные платежи

20 августа 2024 года налоговые органы Аргентины ввели в действие Общее постановление № 5554 об отмене режимов удержания налога на добавленную стоимость (НДС) и подоходного налога, применяемые к платежам, производимым продавцам через различные электронные системы.

Ксения Шилкина
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В качестве одной из мер правительства Аргентины по восстановлению экономики Генеральная резолюция № 5554 отменяет резолюции, устанавливающие режимы удержания НДС и подоходного налога (т. е. Генеральные резолюции № 140, 4011 и 4622, их поправки и дополнения), и будет применяться к платежам, произведенным с 1 сентября 2024 года.

Обращаем внимание, что статья 102, раздел VIII Закона № 27743 «Паллиативные и соответствующие налоговые меры» устанавливает, что субъекты, которые администрируют дебетовые, кредитные и аналогичные карты — среди прочих процессоров электронных платежных систем — могут применять удерживаемый налог только в том случае, если суммы, которые они обрабатывают, превышают эквивалент 10 000 единиц приобретательной стоимости (Unidades de Valor Adquisitivo или UVA на испанском языке) в месяц на одного налогоплательщика (приблизительно 12 000 долларов США). Однако в соответствии с Общим постановлением № 5554 НДС или подоходный налог не должны применяться с 1 сентября 2024 года.

По материалам ey.com

#Аргентина#НДС / VAT#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Аргентина#НДС / VAT#подоходный налог (НДФЛ)