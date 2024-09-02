Аргентина вводит освобождение от удержания налога на электронные платежи

В качестве одной из мер правительства Аргентины по восстановлению экономики Генеральная резолюция № 5554 отменяет резолюции, устанавливающие режимы удержания НДС и подоходного налога (т. е. Генеральные резолюции № 140, 4011 и 4622, их поправки и дополнения), и будет применяться к платежам, произведенным с 1 сентября 2024 года.

Обращаем внимание, что статья 102, раздел VIII Закона № 27743 «Паллиативные и соответствующие налоговые меры» устанавливает, что субъекты, которые администрируют дебетовые, кредитные и аналогичные карты — среди прочих процессоров электронных платежных систем — могут применять удерживаемый налог только в том случае, если суммы, которые они обрабатывают, превышают эквивалент 10 000 единиц приобретательной стоимости (Unidades de Valor Adquisitivo или UVA на испанском языке) в месяц на одного налогоплательщика (приблизительно 12 000 долларов США). Однако в соответствии с Общим постановлением № 5554 НДС или подоходный налог не должны применяться с 1 сентября 2024 года.