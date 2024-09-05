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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ объявили о новой национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране

Стратегия, разработанная совместно государственным и частным секторами, будет направлена на борьбу с рисками виртуальных активов и киберпреступностью, а также на важность финансового регулирования.

Ольга Кутяева
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В стратегии, сформулированной на основе 11 стратегических целей, изложены законодательные и нормативные реформы, которые ОАЭ проводят для предотвращения влияния незаконной деятельности на общество.

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Стратегия была сформулирована с учетом последней Национальной оценки рисков, которая была разработана с использованием методологии Группы Всемирного банка, чтобы соответствовать самым высоким международным стандартам.

Национальная стратегия сосредоточена на таких основных принципах, как соблюдение требований, основанных на оценке рисков, эффективность и устойчивость.

К ним относятся усиление национальной и международной координации для улучшения обмена информацией и партнерства, обеспечение эффективного надзора за выполнением обязательств по AML в частном секторе, а также усиление мер по выявлению, расследованию и пресечению незаконной финансовой деятельности.

В стратегии также уделяется особое внимание оптимизации человеческих и технических ресурсов, совершенствованию сбора и анализа данных, а также постоянному обновлению нормативно-правовой базы для адаптации к изменяющимся рискам и поддержки прозрачности и верховенства закона.

Особое внимание в стратегии уделяется рискам, связанным с виртуальными активами и быстро развивающимися формами киберпреступности.

Стратегический подход включает в себя улучшение понимания рисков в различных секторах, укрепление международного сотрудничества и стратегических партнерств, усиление надзора за финансовыми учреждениями и определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями, а также повышение прозрачности информации о бенефициарах.

Эта инициатива последовала за решением ФАТФ исключить ОАЭ из «серого списка» в феврале 2024 года, что еще раз подтверждает непоколебимую приверженность ОАЭ соблюдению самых высоких международных стандартов.

По материалам Arabian Business

#борьба с отмыванием (AML)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)