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Зарубежное право
Ольга Кутяева
4
Обновлено:

Опубликованы поправки к Закону о коммерческих компаниях на БВО

Закон БВО о коммерческих компаниях (Business Companies (Amendment) Act 2024) получил губернаторское одобрение и был опубликован 26 сентября.

Ольга Кутяева
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Закон устанавливает ряд важных реформ, касающихся бенефициаров, номинальных акционеров, реестра акционеров, исправления реестра директоров, обязанностей директоров и многого другого.

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Закон еще не вступил в силу. Меры, предусмотренные документом, будут вводиться в действие поэтапно. Когда закон вступит в силу, информация о бенефициарах должна будет подаваться Регистратору по корпоративным делам (Регистратор), хотя пока она не будет общедоступной.

В случае траста бенефициарами считаются доверительный собственник (трасти), учредитель, протектор, бенефициары или группа бенефициаров, независимо от того, распределена ли трастовая собственность или доход, и любое другое физическое лицо, осуществляющее прямой или косвенный контроль.

Информация должна быть подана в течение 30 дней с момента регистрации компании или ее продолжения деятельности на БВО, хотя существующие компании и компании, продолжающие деятельность в юрисдикции до вступления в силу Закона, будут иметь 6-месячный льготный период. Невыполнение требования влечет за собой штраф в размере 600 USD за первые 3 месяца и 800 USD за последующие 3 месяца, после чего компания будет вычеркнута из реестра.

Закон также требует, чтобы сведения о номинальных акционерах хранились и подавались Регистратору, без каких-либо минимальных исключений. Реестр участников должен быть подан в течение 30 дней с момента регистрации или продолжения деятельности компании, а также в случае любых изменений. Он также не будет публично доступен.

Первый зарегистрированный агент компании теперь должен назначить одно или несколько лиц в качестве первого директора компании в течение 15 дней с даты регистрации компании. Компания также должна сообщить Регистратору, если она назначила лицензированного профессионального директора в качестве одного из своих директоров.

Окончательный вариант Закона о трастах (Trustee (Amendment) Act 2024) также получил одобрение и был опубликован в тот же день (26 сентября). Его положения фактически вводят реестры бенефициаров для экспресс- трастов.

По материалам STEP

#Британские Виргинские Острова#реестр бенефициаров#траст
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Британские Виргинские Острова#реестр бенефициаров#траст