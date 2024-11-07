Швеция приостановила налоговую конвенцию с Россией

Российский Минфин сообщил о ноте, полученной от посольства Швеции в Москве о полном приостановлении Конвенции об избежании двойного налогообложения от 15 июня 1993 года.
Некоторые положения Конвенции были приостановлены в соответствии с Указом Президента РФ от 8 августа 2023 года.
Действие документа будет приостановлено с 1 февраля 2025 года.
При этом в сообщении Шведского Королевства поясняется, что полное приостановление Конвенции не значит ее расторжения. Действие документа может быть возобновлено в будущем.
По материалам Минфина России
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