ОАЭ опубликовали Руководство по корпоративному налогу на налоговые декларации

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Наконец, даны рекомендации для лиц, которые обычно освобождаются от уплаты корпоративного налога. К ним относятся государственные организации, организации, контролируемые государством, и лица, занимающиеся добычей полезных ископаемых или не добывающие природные ресурсы, которые освобождены от уплаты корпоративного налога. Однако если эти лица ведут налогооблагаемую деятельность, им придется подавать налоговую декларацию в отношении этой налогооблагаемой деятельности. Другие освобожденные от уплаты налога лица (квалифицированные общественные организации, государственные и частные пенсионные фонды или фонды социального обеспечения, квалифицированные инвестиционные фонды, а также организации, которые полностью принадлежат и контролируются конкретными освобожденными от уплаты налога лицами) не обязаны заполнять налоговую декларацию. Вместо этого такие освобожденные лица должны ежегодно подавать декларацию, содержащую информацию, подтверждающую, что условия освобождения были выполнены в течение налогового периода.