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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОАЭ опубликовали Руководство по корпоративному налогу на налоговые декларации

Федеральное налоговое управление ОАЭ опубликовало новое Руководство по корпоративному налогу на налоговые декларации (CTGTXR1).

Ольга Кутяева
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Руководство содержит обзор информации, требуемой для заполнения каждого поля налоговой декларации, состоящей из следующих частей:

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  • часть A - Информация о налогооблагаемом лице;
  • часть B – Выбор;
  • часть C - График учета;
  • часть D - Бухгалтерские корректировки и освобожденный доход;
  • часть E – Льготы;
  • часть F - Иные корректировки;
  • часть G - Налоговые обязательства и налоговые льготы;
  • часть H - Проверка и декларация;
  • часть I – Таблицы.

Специальные таблицы налоговой декларации включают:

  • таблицы для свободных зон;
  • график дивидендов ОАЭ;
  • списки постоянных иностранных представительств;
  • списки налоговых кредитов;
  • таблицы операций со связанными сторонами и связанными лицами;
  • списки налоговых убытков;
  • списки освобождения от участия; таблицы ограничения процентов;
  • списки налоговых льгот;
  • списки переходных правил; прочие списки.

Наконец, даны рекомендации для лиц, которые обычно освобождаются от уплаты корпоративного налога. К ним относятся государственные организации, организации, контролируемые государством, и лица, занимающиеся добычей полезных ископаемых или не добывающие природные ресурсы, которые освобождены от уплаты корпоративного налога. Однако если эти лица ведут налогооблагаемую деятельность, им придется подавать налоговую декларацию в отношении этой налогооблагаемой деятельности. Другие освобожденные от уплаты налога лица (квалифицированные общественные организации, государственные и частные пенсионные фонды или фонды социального обеспечения, квалифицированные инвестиционные фонды, а также организации, которые полностью принадлежат и контролируются конкретными освобожденными от уплаты налога лицами) не обязаны заполнять налоговую декларацию. Вместо этого такие освобожденные лица должны ежегодно подавать декларацию, содержащую информацию, подтверждающую, что условия освобождения были выполнены в течение налогового периода.

По материалам Orbitax

#декларация#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#декларация#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)