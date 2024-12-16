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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Люксембург планирует меры по облегчению налогового бремени

Минфин Люксембурга объявил о том, что Палата депутатов одобрила законопроект № 8414 (Пакет мер по облегчению налогового бремени) от 11 декабря 2024 года.

Ольга Кутяева
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Основные меры включают:

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  • снижение стандартной ставки корпоративного налога с 17% до 16% на доход, превышающий 200 000 EUR, а также снижение сниженной ставки корпоративного налога с 15% до 14% на налогооблагаемый доход до 175 000 EUR и налог в размере 24 500 EUR плюс 30% на доход между 175 000 и 200 000 EUR;
  • введение группового коэффициента по ограничению процентного вычета с обратной силой с 1 января 2024 года;
  • снижение порога для признания связанной компании с 50% до 25% в соответствии с положениями о гибридном несоответствии;
  • введение освобождения от налога на подписку для активно управляемых биржевых фондов (ETF);
  • увеличение необлагаемой части бонуса за участие в прибылях, предоставляемого работникам, с 25% до 30% от годовой брутто-зарплаты без учета других выплат в денежной и натуральной форме, а также увеличение общего максимального годового размера бонуса, который может быть предоставлен работникам, с 5% до 7,5% от прибыли предприятия или интегрированной группы за предыдущий год;
  • увеличение бонуса за импатриацию для экспатов с 30% до 50% от годовой брутто-зарплаты без учета полностью или частично освобожденных от налога выплат в денежной и натуральной форме, с годовым максимумом бонуса в размере 400 000 EUR;
  • корректировка порогов подоходного налога для физических лиц от 0% (до 13 230 EUR ) до 42% (свыше 234 870 EUR);
  • корректировка существующих налоговых вычетов по НДФЛ и введение нового бонуса для молодых сотрудников, а также налогового вычета за сверхурочную работу для трансграничных работников.

Меры в основном будут применяться с 2025 года, если не указано иное.

По материалам Ministère des Finances

#Люксембург#налог на прибыль (Corporation Tax)#подоходный налог (НДФЛ)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#налог на прибыль (Corporation Tax)#подоходный налог (НДФЛ)