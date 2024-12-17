БВО запускают реестр бенефициаров в 2025 году

С 2 января 2025 года Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC BVI) будет вести реестры бенефициаров для всех зарегистрированных в юрисдикции коммерческих компаний и партнерств с ограниченной ответственностью.

Информация о бенефициарах будет подаваться в Реестр корпоративных дел (Commission’s Registry of Corporate Affairs) через флагманскую платформу Комиссии VIRRGIN. Информация о бенефициарах будет храниться в Реестре в соответствии с международными стандартами и требованиями.

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Подача информации о бенефициарах для уже существующих организаций будет бесплатной до 2 июля 2025 года.

Обеспечение хранения информации о бенефициарах непосредственно в государственном органе было одним из 20 приоритетных действий, которые потребовало Карибское отделение ФАТФ. Организация опубликовала свой обзор мер по борьбе с отмыванием денег на БВО в феврале 2024 года. ФАТФ считает, что такая структура необходима для того, чтобы компетентные органы могли своевременно получать адекватную, точную и актуальную базовую информацию и информацию о бенефициарах.

Ожидается, что в скором времени Комиссия опубликует Руководство по подаче информации о бенефициарной собственности в соответствии с Положением о коммерческих компаниях и товариществах с ограниченной ответственностью БВО (BVI Business Companies and Limited Partnership (Beneficial Ownership) Regulations, 2024).

БВО еще не определились с тем, в какой степени они будут открывать информацию о бенефициарах для общественности, хотя в декабре 2023 года они объявили, что больше не планируют делать реестр полностью доступным. Вместо этого при принятии решения о предоставлении информации будет применяться критерий законного интереса.