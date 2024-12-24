Минфин РФ не планирует новые соглашения по двойному налогообложению

Минфин России не ведет переговоры о новых соглашениях по предотвращению двойного налогообложения с другими странами, за исключением ОАЭ. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, отметив, что государственные органы и бизнес не испытывают в этом острой необходимости.

Минфин сообщил, что на данном этапе не проводит переговоры о заключении новых соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с какими-либо странами, за исключением ОАЭ. Данная информация была озвучена статс-секретарем и заместителем министра финансов Алексеем Сазановым.

Все услуги по этой теме:

Сазанов в своем заявлении отметил, что переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами находятся в активной стадии. Стороны обсуждают условия соглашения, и существует вероятность, что окончательное решение будет принято уже в следующем году. Однако, по его словам, работа над СОИДН с другими странами пока не ведется.

Статс-секретарь объяснил, что отсутствует спрос на такие соглашения как со стороны государственных органов, так и со стороны бизнеса. "На данный момент к нам не поступало обращений, свидетельствующих о необходимости подобных соглашений", пояснил он.

Кроме того, Сазанов прокомментировал вопросы, связанные с налогообложением международных перевозок. Он заявил, что на площадке Минфина не обсуждаются изменения в подходах к налогообложению, несмотря на частичную приостановку ряда СОИДН. По его словам, текущие правила достаточно четкие, и компании должны следовать установленным нормам.

"Если компания разделяет услуги, то отдельные виды перевозок подпадают под налог у источника. Если же разделение невозможно, то вся услуга облагается налогом у источника", уточнил Сазанов. Он также добавил, что желание компаний сэкономить не должно становиться причиной для изменения правил. В то же время, он пригласил бизнес направлять свои предложения по совершенствованию налоговых норм для дальнейшего обсуждения с ФНС.

Таким образом, Минфин остается открытым для диалога с бизнесом, но не видит необходимости в изменении текущей политики в отношении двойного налогообложения.