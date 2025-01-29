Участие США в соглашениях Компонентов 1 и 2 ОЭСР приостановлено

Новая администрация США выпустила меморандум, аннулирующий все обязательства, принятые предыдущей администрацией в рамках глобального проекта ОЭСР по размыванию базы и перемещению прибыли (BEPS), которые не были приняты Конгрессом США.

В первом разделе меморандума, посвященном «Применимости глобальной налоговой сделки», говорится следующее: «Министр финансов и Постоянный представитель США при ОЭСР должны уведомить ОЭСР о том, что любые обязательства, взятые предыдущей администрацией от имени США в отношении Глобального налогового соглашения, не имеют силы и эффекта в Соединенных Штатах до тех пор, пока Конгресс не примет соответствующие положения Глобального налогового соглашения».

Глобальная налоговая сделка ОЭСР, поддержанная предыдущей администрацией, не только допускает экстерриториальную юрисдикцию в отношении американских доходов, но и ограничивает возможности нашей страны в проведении налоговой политики, отвечающей интересам американского бизнеса и рабочих», - добавляется в документе.

По мнению налоговых консультантов EY, меморандум указывает на то, что администрация фактически стремится вывести США из соглашения ОЭСР BEPS. Это соглашение состоит из двух компонентов: Компонент 1 переписывает правила налогообложения прибыли крупных транснациональных компаний в разных странах, а Компонент 2 требует, чтобы все страны ОЭСР облагали эту прибыль налогом в размере не менее 15%. Переговоры по этому документу велись несколько лет, и в 2022 году было достигнуто общее согласие 140 стран. Правительство США ранее не хотело соглашаться с ним, поскольку его основное негативное влияние будет оказано на крупные американские компании, торгующие цифровыми услугами.

Меморандум также направлен против иностранных государств, которые подозреваются в дискриминации американских компаний. В нем Министерству финансов предписывается выявить юрисдикции, которые «не соблюдают ни одного налогового соглашения с США или имеют какие-либо налоговые правила... которые являются экстерриториальными или непропорционально затрагивают американские компании». Казначейству дано 60 дней на разработку списка вариантов «защитных мер или других действий», которые США должны предпринять в ответ.

Этот раздел явно имеет последствия для налогов на цифровые услуги во всем мире», - прокомментировали в EY. Несколько стран, включая Австрию, Канаду, Францию, Италию, Испанию и Великобританию, заявили, что введут свои собственные налоги на цифровые услуги, если соглашение между ОЭСР и Группой 20 будет отложено.