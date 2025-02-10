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Швеция официально приостанавливает действие налогового соглашения с Россией

30 января Министерство финансов Швеции объявило, что Правительство официально приняло решение о приостановлении действия соглашения с Россией о налоге на прибыль от 15 июня 1993 года.

Действие договора полностью приостанавливается с 1 февраля 2025 года, но согласно соответствующему постановлению, выпущенному 30 января, оно вступит в силу 10 февраля 2025 года. Таким образом, договор будет продолжать применяться в отношении:

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налогов у источника выплаты - с сумм, выплаченных или зачисленных до 10 февраля 2025 года;

и других налогов на доходы - с доходов, полученных до 10 февраля 2025 года.

Приостановление Швецией действия договора последовало за приостановлением Россией действия ряда положений договора в августе 2023 года.