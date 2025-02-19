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Налогообложение в Индонезии (Withholding Tax, VAT) Материал редакции

Мы продолжаем анализировать налогообложение в Индонезии, и в этой связи рассмотрим еще несколько очень важных категорий налогов.

Налог у источника в Индонезии

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Начнем с «налога у источника» или «withholding tax».

Для начала вспомним, что же подразумевает данный вид налога. Итак, «withholding tax» - налог, который взимается с нерезидентов, которые получают доход с территории государства без образования постоянного представительства.

К получаемым доходам обычно относят: дивиденды, роялти, проценты и т.д. При этом «withholding tax» удерживается и уплачивается не самим нерезидентом, а лицом (резидентом), которое данный доход выплачивает.

Дивиденды

С ноября 2020 года дивиденды, выплачиваемые индонезийской компанией в пользу компании резидента Индонезии не подлежат обложению «withholding tax» и освобождены от налога на прибыль (Corporation Income Tax) для получателя.

«Withholding tax» в размере 10% начисляется на дивиденды, выплачиваемые физическому лицу резиденту Индонезии (однако, при соблюдении определенных критериев, возможно освобождение).

И наконец, при выплате дивидендов индонезийской компанией в пользу компании нерезидента удерживается 20% «withholding tax».

Однако в рамках двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения могут устанавливаться меньшие ставки налога по сравнению с национальным законодательством.

Роялти

К выплатам в части роялти относят комиссии за право пользования определенными материальными и нематериальными активами или «know-how» в Индонезии, а также комиссии за передачу данного права.

Роялти, выплачиваемые индонезийским налогоплательщиком в адрес индонезийского резидента, облагаются «withholding tax» по ставке 15% и представляют собой налоговый кредит для получателя.

Роялти, выплачиваемые нерезиденту, подлежат обложению «withholding tax» в размере 20%, однако данная ставка может быть уменьшена в рамках двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения.

Процентный доход

Проценты, выплачиваемые индонезийской компанией (не банком) в пользу компании резидента Индонезии в общем случае подлежат обложению «withholding tax» по ставке 15% и представляют собой налоговый кредит для получателя.

Проценты, выплачиваемые индонезийским банком в пользу резидента Индонезии, подлежат обложению «withholding tax» по итоговой ставке 20%.

Определенные получатели (например, банки) освобождены от «withholding tax» на процентный доход.

Проценты или дисконт по облигациям, выпущенным правительством или неправительственными учреждениями, выплачиваемые резидентам Индонезии, подлежат обложению «withholding tax» по итоговой ставке 10% (но есть определенные исключения).

В общем случае проценты, выплачиваемые нерезидентам, должны облагаться «withholding tax» по ставке 20%, при этом сниженная ставка «withholding tax» в размере 10% применяется к процентам, выплачиваемым нерезидентам по облигациям, выпущенным правительством или неправительственными учреждениями.

Ставка по процентному доходу, выплачиваемому в пользу нерезидентов, может быть уменьшена в рамках двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения.

Комиссии за технические услуги

2% «withholding tax» возникает в отношении валовой суммы платежа, осуществленного индонезийским налогоплательщиком в пользу резидентной компании или физ. лица - резидента Индонезии.

При этом платеж должен быть за услуги следующего характера: технические, управленческие, консалтинговые и услуги аренды (за исключением аренды земли и зданий, которые подлежат обложению «withholding tax» по ставке 10%).

Платежи за технические услуги, предоставленные физ. лицом - резидентом Индонезии, являются предметом для налогообложения дохода сотрудников.

Платежи за строительные услуги облагаются «withholding tax» по ставке от 2% до 6%.

Платежи за технические услуги в пользу нерезидентов облагаются «withholding tax» по ставке 20%, однако ставка может быть уменьшена в рамках двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения.

НДС (Value Added Tax) или налог на добавленную стоимость в Индонезии

НДС в Индонезии связан с операциями по перемещению налогооблагаемых товаров или осуществлению налогооблагаемых услуг на территории таможенной зоны Индонезии (Indonesian Customs Area).

К указанным выше операциям относятся:

Поставки налогооблагаемых товаров на таможенную территорию, осуществляемые предприятиями;

Импорт налогооблагаемых товаров;

Осуществление предприятиями налогооблагаемых услуг на таможенной территории;

Экспорт налогооблагаемых товаров и т.д.

Обязательство по постановке на НДС-й учет возникает при превышении годового оборота от указанных выше операций в размере 4,8 миллиарда IRD.

К товарам и услугам, не облагаемым в рамках НДС, относятся:

Еда и напитки, подаваемые в ресторанах и в отелях;

Денежные средства, золото и бумаги, используемые для обеспечения правительственного forex резерва;

Религиозные услуги;

Гостиничные услуги, услуги парковки, кейтеринга, развлекательные услуги, которые являются объектом для регионального налога.

С 1 января 2025 года стандартная ставка НДС составляет 12% (до 31 декабря 2024 стандартная ставка НДС была 11%). В общем случае ставка НДС в Индонезии может варьироваться от 15% до 5%. НДС-я ставка на экспорт товаров равна 0%.

Все компании и физ. лица, зарегистрированные на НДС-й учет, должны подавать соответствующие отчеты и исполнять свои обязанности по уплате НДС. Отчеты подаются на ежемесячной основе.

Для зарегистрированных на НДС-й учет, важно не забывать о корректном оформлении НДС-х инвойсов ( в противном случае, возместить НДС будет невозможно), так VAT инвойс должен обязательно содержать:

Наименование, адрес и NPWP номер налогоплательщика, осуществляющего поставку налогооблагаемых товаров или услуг. Наименование, адрес и идентификационный номер покупателя. Тип товаров или услуг, количество, цену продажи, размер скидки (если таковые имеются). Сумма начисленного НДС. Код, серийный номер и дата выпуска инвойса. Имя и подпись лица, авторизованного на подписание инвойсов от имени компании.

VAT инвойсы должны выпускаться в электронном формате.

Дата выпуска VAT инвойса должна соответствовать:

либо времени поставки товаров или услуг;

либо времени оплаты (если оплата произведена раньше, чем поставка);

либо иного времени, установленного в рамках VAT регулирования.

Заявление на возврат НДС может быть подано в конце календарного года.

Заявление на возврат рассматривается в течение 12 месяцев с момента подачи, решение по возврату принимается на основе проводимого VAT аудита. Если по истечении 12 месяцев не выносится никакого решения, то возврат считается одобренным.

VAT on e-commerce

Индонезийский НДС будет взиматься за использование определенных нематериальных товаров и услуг, осуществляемых из-за рубежа в пользу индонезийских потребителей через электронную систему.

Иностранные продавцы, иностранные провайдеры услуг, иностранные e-commerce маркетплейсы и домашние e-commerce маркетплейсы будут считаться VAT Collectors (или сборщиками НДС), если их деятельность в Индонезии соответствует следующим пороговым значениям:

стоимость транзакций с клиентами из Индонезии превышает 600 миллионов IRD в год или 50 миллионов IRD в месяц или

доступ к e-commerce платформе превышает 12 000 пользователей из Индонезии за 12 месяцев или 1 000 пользователей за 1 месяц.

В таком случае данные VAT Collectors должны будут удерживать и уплачивать НДС со своих клиентов, а также подавать соответствующие отчеты через электронную налоговую систему.