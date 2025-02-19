Как открыть NRA-счет в китайском банке нерезиденту? Материал редакции

В условиях глобализации и стремительного развития международной торговли, открытие счета в китайском банке становится все более актуальным для нерезидентов. Китай, как вторая по величине экономика мира, предлагает уникальные возможности для бизнеса и инвестиций. Наличие банковского счета в Китае может значительно упростить финансовые операции, связанные с торговлей, инвестициями и ведением бизнеса в этом регионе.

Во-первых, китайские банки предоставляют доступ к широкому спектру финансовых услуг, включая валютные операции, кредитование и инвестиционные продукты, что может быть особенно полезно для компаний, стремящихся выйти на китайский рынок.

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Во-вторых, открытие счета в китайском банке позволяет избежать сложностей, связанных с международными переводами и конвертацией валют, что может существенно сократить время и затраты на финансовые операции.

Кроме того, в условиях текущих экономических реалий и геополитической обстановки, открытие счета в китайском банке становится особенно важным для российского бизнеса.

Для российских предпринимателей, стремящихся укрепить свои позиции на международной арене и наладить устойчивые деловые связи с Китаем, открытие банковского счета в этой стране становится не просто желательным, а необходимым шагом для успешного ведения бизнеса.

Что такое NRA-счет?

NRA-счет, или счет для нерезидентов (Non-Resident Account), представляет собой специальный банковский продукт, предназначенный для иностранных компаний, которые хотят вести финансовые операции в стране, где они не являются резидентами. Такой счет позволяет нерезидентам осуществлять различные финансовые транзакции, включая переводы, инвестиции и расчетные операции, без необходимости регистрации бизнеса в данной стране.

Важно отметить, что все переводы с NRA-счета на локальные счета китайских контрагентов считаются трансграничными операциями и подлежат усиленному валютному контролю со стороны регулирующих органов. На практике это заключается в ограничении сумм переводов и необходимости предоставления документации (контрактов и инвойсов) по входящим и исходящим платежам. отвечает Зоя Голованова Юрист GSL Law & Consulting

NRA-счета регулируются и одобряются Государственным валютным управлением Китая (State Administration of Foreign Exchange, SAFE), для открытия счета нерезиденту необходимо получать специальный идентификационный номер.

NRA-счет может быть открыт в иностранной валюте (USD, EUR, HKD и др.) или китайских юанях (CNY). До 2009 года расчеты в юанях были разрешены только в пределах материкового Китая, однако с введением оффшорного юаня трансграничные переводы в юанях стали доступны.

Также была решена проблема с обменом юаня в другие валюты, в рамках NRA-счетов изначально он не был доступен, однако с течением времени стал возможным в большинстве китайских банков.

На что обратить внимание при выборе банка для открытия NRA-счета?

Требования и условия для открытия счета в разных банках в Китае отличаются. При выборе подходящего финансового учреждения необходимо учитывать следующие факторы:

Юрисдикция компании

Китайские банки наиболее приветствуют открытие счета для гонконгских компаний, однако в некоторых банках возможно и открытие счета для компаний из других юрисдикций (к примеру, Сингапур, ОАЭ, Великобритания, островные юрисдикции и др.).

Вид деятельности

Благоприятными видами деятельности являются торговля и логистика, открытие счета доступно в любом китайском банке.

К неблагоприятным или рискованным видам деятельности относятся виды деятельности, связанные с нематериальными товарами или услугами, к примеру, консалтинг, IT, инвестиции, маркетинг и пр. Открытие счета возможно только в определенных банках и только при наличии хорошо подготовленных документов, подтверждающих бизнес-деятельность.

География бизнеса

Связь бизнеса с Китаем, Гонконгом и Азией является благоприятным, но не определяющим фактором при принятии решения банком об открытии счета. Не все банки обязательно требуют связь с азиатским регионом.

Гражданство директора / акционера

Гражданство директора / акционера для некоторых из банков является ограничительным фактором для открытия счета. К примеру, китайский банк OCBC не принимает гражданство России и Беларуси.

Срок действия компании

Китайские банки наиболее приветствуют для открытия счета компании с историей и активным существующим счетом. Однако, открытие счета для новой компании также возможно, если клиент может предоставить подтверждение бизнеса по другой связанной компании или драфты контрактов / инвойсов по планируемым сделкам, показав банку, как он планирует использовать банковский счет.

С какими требованиями можно столкнуться при открытии NRA-счета?

Наличие местного офиса

Некоторые банки запрашивают договор аренды офиса в Китае, при этом сотрудники банка могут прийти с личным визитом, чтобы убедиться, что у компании есть реальный физический офис.

Специальный код для компании – нерезидента

Специальный код представляет собой уникальный идентификационный номер, который присваивается китайским финансовым регулятором SAFE всем нерезидентным компаниям, которые планируют открывать счет и вести бизнес в Китае.

Местный номер телефона

В некоторых китайских банках активация токенов возможна только через китайскую сим-карту.

Личный визит в банк

Практически все банки в Китае запрашивают личное присутствие директора при открытии счета.

Какие документы необходимы для открытия NRA-счета в китайском банке?

Для целей подачи заявки на открытие корпоративного счета в китайском банке требуется следующий комплект документов*:

1) Корпоративные документы компании (список зависит от конкретной юрисдикции), к примеру, для компании, зарегистрированной в Гонконге, потребуются следующие документы:

Certificate of Incorporation (Сертификат инкорпорации);

Business Registration Certificate (Сертификат о регистрации бизнеса);

NAR1 (форма, которая подается ежегодно в Регистрар при продлении компании) или NNC1 (форма, которая подается при регистрации новой компании);

Articles of Association (Устав).

2) Личные документы директора / акционера:

Паспорт;

Подтверждение адреса проживания (счет за коммунальные услуги или банковская выписка не старше 3х месяцев);

Резюме директора;

Визитная карточка директора (при наличии).

3) Подтверждение ведения бизнеса:

Контракты, инвойсы и транспортные документы за последние 6 месяцев;

Выписки с другого действующего банковского счета (если есть);

Банковские выписки с личных счетов директора / акционера в качестве благонадежности и кредитоспособности потенциального клиента (если есть);

Веб-сайт компании (если есть);

Описание товаров или услуг, которые компания предоставляет клиентам.

*Обращаем внимание, что банк вправе запрашивать любые дополнительные документы по своему усмотрению.

Как выглядит процедура открытия NRA-счета в китайском банке?

Процедура открытия NRA-счета состоит из следующих этапов, но может немного отличаться в зависимости от банка:

1. Готовится комплект необходимых документов и направляется в банк на рассмотрение менеджером. Выбранный банк проверяет пакет документов и сообщает, требуются ли какие-то дополнительные документы для получения одобрения на открытие счета. Проверка документов, как правило, занимает не больше недели.

2. В случае если все документы собраны корректно, менеджер дает предварительное одобрение на открытие счета. После этого он готовит формы на открытие счета.

3. Получение специального кода для нерезидента, его получает сам банк и это занимает примерно 1-2 недели.

4. После получения специального кода менеджер согласовывает с клиентом дату визита в банк.

5. Директор посещает банк, чтобы подписать формы и предоставить документы. Для открытия требуются оригиналы корпоративных документов (не сертифицированные копии). Некоторые банки также просят перевод устава и паспорта директора на китайский язык.

6. После визита в банк открытие счета может занять несколько дней, в некоторых банках реквизиты счета выдают в тот же день на встрече с менеджером.

7. Изготовление токенов и отправка клиенту (большинство банков предлагают интерфейс для управления счетом онлайн). В некоторых банках токены передаются прямо на встрече.

В среднем весь процесс открытия счета занимает 1-1,5 месяца.

После открытия счета, как правило, в Wechat создается группа с менеджером банка, директором компании, финансовым менеджером и другими лицами, которые осуществляют контроль над управлением счета. В этой группе клиент может вести переписку с банком по вопросам / проблемам, связанным с банковским счетом.

Какие особенности есть в управлении счетами в китайских банках?

Для осуществления транзакций в китайских банках существует двухступенчатая система создания и подтверждения платежа.

При открытии счета в банке требуется сообщать данные двух лиц – пользователей онлайн-банкинга.

Одним из пользователей, как правило, является директор компании. Вторым пользователем обычно назначают финансового менеджера.

Финансовым менеджером по сути может быть любое лицо, он не обязан быть ни директором, ни акционером, или иметь трудовой договор с компанией. Его личное присутствие в банке не является обязательным, нужна только копия его паспорта.

Любая транзакция может быть осуществлена только в том случае, если подтверждена обоими пользователями онлайн-банкинга. У каждого из пользователей имеется свой токен, один для формирования платежей, второй соответственно для их акцептации. Токены высылаются только на уникальный китайский адрес.

Можно ли открыть NRA-счет в китайском банке удаленно?

Да, можно. Если клиент не желает / не может приехать в Китай для открытия банковского счета, можно открыть счет полностью дистанционно, однако потребуется следующее:

Отправить оригиналы корпоративных документов компании и оригинал паспорта директора в Китай. Заказать услугу местного поверенного, который сходит в банк для открытия счета.

Данную услугу можно заказать у местных компаний, услуга оказывается от имени поверенного разово, т.е. одно лицо не может выступать в качестве поверенного в более чем одной компании. Он берет оригинал паспорта директора, оригиналы документов компании и доверенность, идет в банк и, показывая свое китайское удостоверение личности (ID), подписывает документы для открытия счета.

Поверенный не является держателем счета и не имеет доступа к банковской информации клиента. Обычно поверенный назначается на основании доверенности по форме банка. После выполнения своих обязанностей и открытия счета поверенный снимает с себя полномочия.