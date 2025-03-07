Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ Материал редакции

В этой статье мы бы хотели обратить внимание на важную новость из мира международного налогообложения. Подробно рассмотрим значение подписанного проекта Соглашения между Россией и ОАЭ.

История работы над соглашением

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В последние годы отчетливо прослеживается тенденция сотрудничества между Россией и странами Ближнего Востока. Объединенные Арабские Эмираты уже давно являются привлекательными местом как для жизни, так и для ведения бизнеса. В связи с этим вопрос сотрудничества в налоговой сфере между двумя странами давно стоял на повестке дня. Необходимость более детального регулирования двойного налогообложения актуальна с подписания первого СОИДНа в 2011 году.

Соглашение о налогообложении дохода от инвестиций Договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, было подписано между странами в 2011 году. В нем налоговые льготы существовали только для государственных учреждений и организаций с гос. участием. После 2022 года, когда Эмираты не поддержали антироссийские санкции и стали площадкой для российского бизнеса на Ближнем Востоке, вопрос стоял особенно остро. Активная работа по этому вопросу началась летом 2023 года.

Финальные переговоры между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией прошли в Министерстве финансов ОАЭ в Дубае в январе 2025, а в феврале 2025 проект был взаимно одобрен. Эти обсуждения стали заключительным этапом работы над проектом Соглашения об избежании двойного налогообложения, которое регулирует вопросы налогообложения доходов и капитала.

Делегации возглавляли заместители министров обеих стран. С российской стороны переговоры представлял заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Этот раунд завершился подписанием проекта соглашения. Глава эмиратской делегации Юнис Хаджи Алхури подчеркнул важность устранения налоговых барьеров. Это создаёт благоприятные условия для привлечения международных инвесторов, укрепляя позиции ОАЭ, как предпочтительного направления для финансовых вложений.

Цели и преимущества соглашения

Главной целью нового подписанного проекта является создание более стабильной и благоприятной налоговой базы как для инвестиций, так и для ведения бизнеса, в том числе с участием частного капитала. Это позволит устранить налоговые барьеры, которые могут препятствовать инвесторам и предпринимателям, а также предотвратить двойное налогообложение как для физических, так и для юридических лиц. Уже много лет для российских компаний ОАЭ являются удобной логистической площадкой для экспортных поставок. Через ОАЭ происходит значительное количество операций по транспортировке продукции в другие страны.

Наличие такого соглашения способствует укреплению экономического сотрудничества между Россией и ОАЭ, а также облегчает условия для деловой активности. В результате комплекса таких мер может повыситься привлекательность обеих стран для международных предпринимателей. Соглашение направлено на повышение доверия как среди иностранных, так и отечественных инвесторов. Это позволит стимулировать увеличение совместных проектов и создать новые возможности для экономического роста. Также проект способствует обмену опытом и технологиями между компаниями двух стран.

Какие налоговые ставки предусматривает проект соглашения?

В рамках нового соглашения страны зафикисировали налоговую ставку 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти.

Этот момент особенно актуален для лиц - резидентов ОАЭ, получающих пассивные виды доходов от источников, находящихся в РФ.

Данные доходы согласно местному законодательству ОАЭ не будут облагаться налогом (ст. 45 Law No. 47 of 2022 on Taxation of Corporations and Businesses).

Какие последствия принятия СОИДН между Россией и ОАЭ?

В соответствии с действующим законодательством налоговая обязанность для российских резидентов в ОАЭ может возникнуть в следующих случаях:

Место принятия решений: если ключевые управленческие и коммерческие решения, касающиеся деятельности юридического лица, принимаются в ОАЭ. Постоянное представительство: если бизнес ведется через постоянное представительство (как физического, так и юридического лица) на территории ОАЭ. Доходы от недвижимости: если российская организация, не имеющая ни места управления, ни постоянного представительства в ОАЭ, получает доходы, связанные с недвижимостью, расположенной в ОАЭ. Доходы физического лица: если физическое лицо — резидент РФ извлекает доходы от недвижимости в ОАЭ, для чего требуется эмиратская лицензия.

Какие налоговые последствия могут быть после вступления СОИДН между Россией и ОАЭ

1) Согласно текущей редакции статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации российские плательщики налога на прибыль не могут учитывать налог, уплаченный с дивидендов в ОАЭ, если отсутствует соответствующий международный договор. Следовательно, после вступления в силу СОИДН этот налог будет разрешено зачесть при уплате налога с дивидендов, полученных в России.

Важно отметить, что налога у источника в ОАЭ пока не существует, но мировая тенденция говорит о том, что данный налог там вполне может появиться в ближайшее время.

2) В соответствии с обновлениями российские компании, которые оплачивают услуги или работы резидентам ОАЭ, больше не обязаны удерживать налог по ставке 15%. До этого момента подобный налог взимался согласно подпунктам 9.4 пункта 1 статьи 309 и 4 пункта 2 статьи 284 Налогового кодекса РФ. Однако с момента вступления в силу соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ необходимость в удержании данного налога будет устранена.Эти изменения облегчат ведение бизнеса и устранят существующие препятствия, которые ранее усложняли финансовые операции между российскими компаниями и их взаимозависимыми партнерами из ОАЭ.

3) Прибыль эмиратских КИК будет определяться на базе финансовой отчётности с аудиторским заключением, а не расчётом по правилам главы 25 НК РФ. Новое правило подчеркивает важность прозрачности и стандартизации финансовой отчетности, что должно способствовать улучшению взаимодействия с налоговыми органами.

Само соглашение, как пишут многие источники, в том числе информационный портал Минфина РФ, вступит в силу 01 января 2026 года.

Дальнейшие перспективы

Важно отметить, что ОАЭ по-прежнему входят в черный список оффшорных зон, установленных Министерством Финансов России, поэтому данный вопрос все еще нуждается в дополнительном регулировании. В черный список оффшорных зон, в свою очередь, входят государства, соответствующие какому-либо из признаков:

1) не участвующие в обмене налоговой информацией с Российским органами;2) с низкой налоговой нагрузкой; 3) с расширенной банковской или корпоративной тайной.

Исключение ОАЭ из списка оффшорных зон поможет значительно упростить compliance процедуры между обеими странами.

Подписание проекта Соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ является важным шагом на пути к более тесным экономическим связям. Это соглашение придаст уверенность бизнесу и инвесторам, предоставляя им прозрачные и стабильные условия для работы.