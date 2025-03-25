Европейское банковское управление разрабатывает правила для 6AMLD

Европейское банковское управление (EBA) начало публичные консультации по проектам технических стандартов, которые станут центральным элементом шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (6AMLD).

EBA разработало предложенные стандарты в ответ на запрос Европейской Комиссии. В окончательном варианте они определят, как Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), новое учреждение ЕС, созданное в соответствии с 6AMLD, будет осуществлять надзор за исполнением Директивы. Они также определят, как учреждения и надзорные органы будут выполнять свои новые обязательства.

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Проект правил ориентирован на финансовый сектор, но при этом подчеркивается, какие аспекты могут быть актуальны и для нефинансового сектора, с целью минимизации расхождений между секторами и государствами-членами, насколько это возможно.

В соответствии со статьей 40(2) Директивы одна из основных функций AMLA заключается в оценке и классификации присущего и остаточного риска организаций, деятельность которых она регулирует, а также в определении частоты, с которой эти профили должны пересматриваться. Организации, оцениваемые как имеющие наивысший риск, должны находиться под надзором непосредственно AMLA, что является существенным отходом от текущего режима, при котором надзор за AML осуществляется исключительно национальными надзорными органами. EBA предлагает, чтобы AMLA, где это возможно, опиралось на работу национальных органов, чтобы ограничить перебои в работе.

EBA предлагает считать деятельность организации в государстве-члене «существенной» только в том случае, если у нее более 20 000 клиентов-резидентов в этой стране или если их совокупный объем входящих и исходящих операций превышает 50 млн евро.

Каждой организации-кандидату будет присвоена классификация рисков, основанная на масштабах ее деятельности и адекватности ее контроля в сфере AML.

Еще один проект правил определяет информацию, которую регулируемые учреждения должны будут получать в рамках нового процесса надлежащей проверки клиентов (CDD), предусмотренного 6AMLD. В AMLA должно быть указано, какие надежные и независимые источники информации могут использовать организации, обязанные проверять личность физических или юридических лиц для целей Директивы.

Консультации открыты в течение 3-х месяцев, и EBA представит окончательные стандарты в ЕС 31 октября 2025 года. AMLA начнет первый процесс отбора 1 июля 2027 года и, как ожидается, приступит к непосредственному надзору за отдельными обязанными организациями в январе 2028 года.