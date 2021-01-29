Верховный Суд пересмотрел решение об изъятии спецдекларации по амнистии капитала

Зампред Верховного Суда пересмотрел постановление суда, которое признало законным изъятие спецдекларации представителями ФСБ по делу Валерия Израйлита.

Верховный Суд пересмотрел решение об изъятии спецдекларации по амнистии капитала

Владимир Давыдов, заместитель председателя Верховного Суда, пересмотрел постановление суда, которое признало законным изъятие спецдекларации представителями ФСБ по делу Валерия Израйлита. Было принято постановление о том, что жалоба адвокатов об изъятии спецдекларации, поданной в рамках амнистии капиталов, должна быть рассмотрена в суде первой инстанции.

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Ранее Верховный Суд отказался передать жалобу в суд первой инстанции. Обоснованием такого решения стал факт возбуждения первого уголовного дела совладельца компании «Усть-Луг» до момента подачи спецдекларации.