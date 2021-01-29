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Российское право
Ольга Кутяева
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Верховный Суд пересмотрел решение об изъятии спецдекларации по амнистии капитала

Зампред Верховного Суда пересмотрел постановление суда, которое признало законным изъятие спецдекларации представителями ФСБ по делу Валерия Израйлита.

Ольга Кутяева
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Верховный Суд пересмотрел решение об изъятии спецдекларации по амнистии капитала
Верховный Суд пересмотрел решение об изъятии спецдекларации по амнистии капитала

Владимир Давыдов, заместитель председателя Верховного Суда, пересмотрел постановление суда, которое признало законным изъятие спецдекларации представителями ФСБ по делу Валерия Израйлита. Было принято постановление о том, что жалоба адвокатов об изъятии спецдекларации, поданной в рамках амнистии капиталов, должна быть рассмотрена в суде первой инстанции.

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Ранее Верховный Суд отказался передать жалобу в суд первой инстанции. Обоснованием такого решения стал факт возбуждения первого уголовного дела совладельца компании «Усть-Луг» до момента подачи спецдекларации.

СМИ сообщили о том, что это нашумевшее дело было рассмотрено на самом высоком уровне. И немногим ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал по-прежнему доверять словам Владимира Путина о том, что лица, участвующие в амнистии, не будут повергаться уголовному преследованию.

#амнистия капитала#Верховный Суд#декларация#судебная практика#уклонение от уплаты налогов
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#амнистия капитала#Верховный Суд#декларация#судебная практика#уклонение от уплаты налогов