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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Кипр перепроверяет заявки на получение гражданства

Власти Кипра приняли решение перепроверить заявления на получение гражданства за инвестиции, которые подавались до 2018 года.

Ольга Кутяева
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Кипр перепроверяет заявки на получение гражданства
Кипр перепроверяет заявки на получение гражданства

Министерство внутренних дел Кипра продолжит работу по перепроверке заявок на получение «золотых паспортов», которые подавались до 2018 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Константинос Петридис.

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В октябре 2018 года меры контроля при получении гражданства Республики Кипр за инвестиции были изменены: произошло ужесточение критериев проверки должной осмотрительности (due diligence). Проверку теперь проводят три специально привлеченные для этих целей компании. Кроме того, последними изменениями законодательства, ужесточающими условия получения "золотых паспортов", были установлены дополнительные взносы в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития (KOAG).

Также господин Петридис сообщил, что в случае возникновения оснований полагать, что лицо, получившее гражданство за инвестиции, обвиняется в совершении преступления или находится под санкциями, Министерство внутренних дел может инициировать процесс лишения кипрского гражданства.

До последнего времени Кипр являлся одной из самых популярных юрисдикций у российских граждан для получения еще одного гражданства. По статистике (данные Eurostat), только в 2017 году паспорта Кипра получили 5 517 человек, из них почти четверть составили россияне (1 315 человек).

#гражданство#инвестиции#Кипр#налоговое правонарушение#Оффшорные скандалы
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#гражданство#инвестиции#Кипр#налоговое правонарушение#Оффшорные скандалы