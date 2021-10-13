Кипр перепроверяет заявки на получение гражданства

Власти Кипра приняли решение перепроверить заявления на получение гражданства за инвестиции, которые подавались до 2018 года.

Кипр перепроверяет заявки на получение гражданства

Министерство внутренних дел Кипра продолжит работу по перепроверке заявок на получение «золотых паспортов», которые подавались до 2018 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Константинос Петридис.

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В октябре 2018 года меры контроля при получении гражданства Республики Кипр за инвестиции были изменены: произошло ужесточение критериев проверки должной осмотрительности (due diligence). Проверку теперь проводят три специально привлеченные для этих целей компании. Кроме того, последними изменениями законодательства, ужесточающими условия получения "золотых паспортов", были установлены дополнительные взносы в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития (KOAG).

Также господин Петридис сообщил, что в случае возникновения оснований полагать, что лицо, получившее гражданство за инвестиции, обвиняется в совершении преступления или находится под санкциями, Министерство внутренних дел может инициировать процесс лишения кипрского гражданства.