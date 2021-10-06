News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
344

Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

Кабинет министров Кипра принял решение лишить 26 граждан ранее выданного гражданства за инвестиции.

Ольга Кутяева
Обсудить
Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»
Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

О решении лишить 26 граждан ранее выданных паспортов объявил Министр внутренних дел Константинос Петридис. Оно было принято по результатам заседания Кабинета министров с учетом последних разоблачений средств массовой информации и недавнем заявлении кипрских властей о расследовании вопросов гражданства, предоставленного в соответствии с ранее действующими процедурами. Имена этих граждан пока не обнародованы.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию на Кипре?
Подробнее
Нужна готовая компания на Кипре?
Купить
Нужна готовая кипрская компания со счетом?
Купить
Хотите получить ВНЖ и второе гражданство?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с БВО на Кипр?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза на Кипр?
Подробнее
Необходимо организовать сабстенс на Кипре?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет на Кипре?
Подробнее
Налоговая система Кипра: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать

В этом году Кипр принял ужесточающие поправки в законодательство о выдаче гражданства за инвестиции, тем самым отвечая на критику Евросоюза, которыми среди прочего ввел гораздо более строгие критерии проверки должной осмотрительности по всем заявителям.

Сама программа гражданства за инвестиции была начата Кипром в 2014 году с целью привлечения инвестиций. И к концу прошлого года собрала около EUR 6 млрд. В общей сложности иностранным гражданам в рамках этой программы было выдано около 4 тыс. «золотых паспортов».

#гражданство#инвестиции#Кипр#Оффшорные скандалы
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#гражданство#инвестиции#Кипр#Оффшорные скандалы