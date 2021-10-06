Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

Кабинет министров Кипра принял решение лишить 26 граждан ранее выданного гражданства за инвестиции.

Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

О решении лишить 26 граждан ранее выданных паспортов объявил Министр внутренних дел Константинос Петридис. Оно было принято по результатам заседания Кабинета министров с учетом последних разоблачений средств массовой информации и недавнем заявлении кипрских властей о расследовании вопросов гражданства, предоставленного в соответствии с ранее действующими процедурами. Имена этих граждан пока не обнародованы.

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В этом году Кипр принял ужесточающие поправки в законодательство о выдаче гражданства за инвестиции, тем самым отвечая на критику Евросоюза, которыми среди прочего ввел гораздо более строгие критерии проверки должной осмотрительности по всем заявителям.