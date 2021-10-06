Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

Кабинет министров Кипра принял решение лишить 26 граждан ранее выданного гражданства за инвестиции.
О решении лишить 26 граждан ранее выданных паспортов объявил Министр внутренних дел Константинос Петридис. Оно было принято по результатам заседания Кабинета министров с учетом последних разоблачений средств массовой информации и недавнем заявлении кипрских властей о расследовании вопросов гражданства, предоставленного в соответствии с ранее действующими процедурами. Имена этих граждан пока не обнародованы.
В этом году Кипр принял ужесточающие поправки в законодательство о выдаче гражданства за инвестиции, тем самым отвечая на критику Евросоюза, которыми среди прочего ввел гораздо более строгие критерии проверки должной осмотрительности по всем заявителям.
Сама программа гражданства за инвестиции была начата Кипром в 2014 году с целью привлечения инвестиций. И к концу прошлого года собрала около EUR 6 млрд. В общей сложности иностранным гражданам в рамках этой программы было выдано около 4 тыс. «золотых паспортов».
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