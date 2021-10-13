Верховный Суд не планирует отменить срок давности для уклонистов

Пленум Верховного Суда убрал из проекта Постановления, касающегося налоговых преступлений, предложение, отменяющее сроки давности для подобных преступлений.
В июне 2019 г. Верховный Суд обсуждал проект Постановления Пленума: среди прочего предлагалось отменить срок давности для преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: преступление считается продолжающимся, пока уклоняющийся от уплаты налогов полностью не погасит свой долг перед государством. Это вызвало бурные дискуссии и критику со стороны представителей бизнеса и юристов. Так, в случае принятия такой нормы, было бы возможным привлекать к ответственности за уклонение, которое было совершено и 20, и 30 лет назад.
В сентябре представители бизнеса отправляли Пленуму ВС свои предложения по данному документу: установить четкие правила для исчисления срока давности по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов, а также критерии определения различий между налоговыми правонарушениями и налоговыми преступлениями и пр. Свои предложения по этим вопросам также озвучивал в октябре Александр Шохин, глава РСПП.
Согласно информации Forbes, на состоявшемся 24 октября Научно-консультационном совете ВС рассматривался проект Постановления о трактовании законодательства,касающегося ответственности по налоговым преступлениям, в котором предложение об отмене срока давности по ним уже было исключено.
Ранее Председатель ВС сообщал, что принятие документа состоится до конца этого года. В настоящий момент работа над Постановлением продолжается.
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