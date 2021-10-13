Верховный Суд не планирует отменить срок давности для уклонистов

Пленум Верховного Суда убрал из проекта Постановления, касающегося налоговых преступлений, предложение, отменяющее сроки давности для подобных преступлений.

Верховный Суд не планирует отменить срок давности для уклонистов

В июне 2019 г. Верховный Суд обсуждал проект Постановления Пленума: среди прочего предлагалось отменить срок давности для преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: преступление считается продолжающимся, пока уклоняющийся от уплаты налогов полностью не погасит свой долг перед государством. Это вызвало бурные дискуссии и критику со стороны представителей бизнеса и юристов. Так, в случае принятия такой нормы, было бы возможным привлекать к ответственности за уклонение, которое было совершено и 20, и 30 лет назад.

В сентябре представители бизнеса отправляли Пленуму ВС свои предложения по данному документу: установить четкие правила для исчисления срока давности по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов, а также критерии определения различий между налоговыми правонарушениями и налоговыми преступлениями и пр. Свои предложения по этим вопросам также озвучивал в октябре Александр Шохин, глава РСПП.

Согласно информации Forbes, на состоявшемся 24 октября Научно-консультационном совете ВС рассматривался проект Постановления о трактовании законодательства,касающегося ответственности по налоговым преступлениям, в котором предложение об отмене срока давности по ним уже было исключено.