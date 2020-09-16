ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет «антиотмывочных мер»

Проверка проводилась весной 2019 г. и в целом была оценена положительно.

ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет "антиотмывочных мер"

Саму проверку ФАТФ проводила еще в марте текущего года, когда проверяющие достаточно высоко оценили российскую систему мер, направленную на борьбу с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

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17 декабря на своем официальном сайте организация разместила Отчет по проверке, который был принят на пленарном заседании в октябре.

В документе отмечено, что Россия четко осознает имеющиеся риски в озвученной области и разработала соответствующие меры и правовую базу для борьбы с этими рисками, но государству следует усилить свой подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованиям и судебным преследованиям сложных дел, особенно в отношении средств, отмываемых за границей.

В отчете содержится комплексный обзор эффективности мер в РФ и их соответствия рекомендациям ФАТФ. Сюда же включена оценка действий по устранению рисков.