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Российское право
Ольга Кутяева
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ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет «антиотмывочных мер»

Проверка проводилась весной 2019 г. и в целом была оценена положительно.

Ольга Кутяева
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ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет
ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет "антиотмывочных мер"

Саму проверку ФАТФ проводила еще в марте текущего года, когда проверяющие достаточно высоко оценили российскую систему мер, направленную на борьбу с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

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17 декабря на своем официальном сайте организация разместила Отчет по проверке, который был принят на пленарном заседании в октябре.

В документе отмечено, что Россия четко осознает имеющиеся риски в озвученной области и разработала соответствующие меры и правовую базу для борьбы с этими рисками, но государству следует усилить свой подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованиям и судебным преследованиям сложных дел, особенно в отношении средств, отмываемых за границей.

В отчете содержится комплексный обзор эффективности мер в РФ и их соответствия рекомендациям ФАТФ. Сюда же включена оценка действий по устранению рисков.

Всего из 40 рекомендаций по 35 России была присвоена высокая оценка: «полностью соответствует»/«значительно соответствует». Оставшиеся пять пунктов получили оценку «частично соответствует». Для Российской Федерации это прогресс: по результатам проверки, которая проводилась в 2008 году, страна получила положительные оценки только по 25 пунктам.

#борьба с отмыванием (AML)#налоговая проверка#рекомендации ФАТФ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#налоговая проверка#рекомендации ФАТФ