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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Сейшелы обновят законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

На рассмотрение Национального Собрания Сейшел в феврале будет вынесен новый, более сильный законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ольга Кутяева
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Сейшелы обновят законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Сейшелы обновят законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Будучи членом Группы по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, ESAAMLG), Сейшельские Острова должны соблюдать установленные в стране правила и обеспечивать их соответствие требованиям 40 рекомендаций ФАТФ. Госсекретарь по финансам, торговле и инвестициям Патрик Пайет сказал, что «к сожалению, в случае Сейшельских Островов половина из этих рекомендаций либо частично соблюдается, либо не соблюдается совсем».

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«Если мы не будем осторожны и бдительны, некоммерческие организации будут использовать нашу страну в качестве транзитного маршрута для отмывания своих грязных денег, используемых в дальнейшем для преступной деятельности или терроризма», - сказал Пайет.

В декабре прошлого года Франция добавила Сейшельские острова в свой «черный список» налоговых убежищ за то, что юрисдикция не предоставила адекватной информации о некоторых французских оффшорных компаниях, действовавших на ее территории. Министр финансов Сейшел обещал, что соответствующее законодательство будет пересмотрено в самое ближайшее время для приведения его в полное соответствие с международными нормами.

В то время как Сейшельские Острова предприняли шаги по улучшению существующих структур и обеспечению надежного регулирования и законодательства, существующие системы по-прежнему сталкиваются с некоторыми проблемами, которые необходимо решать.

Одной из ключевых проблем является тот факт, что налоговое законодательство Сейшельских Островов и Закон о международных коммерческих компаниях (IBC) не требуют от таких компаний проводить обязательный аудит своих счетов.

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданный в феврале прошлого года, рекомендовал несколько реформ для решения проблем, среди которых и принятие нового закона.

Тем самым Сейшельские Острова стремятся получить новый рейтинг от ФАТФ. «Мы проделали большую работу по устранению недостатков, и мы попросим организацию переоценить нас. Обычно это занимает примерно шесть месяцев, и, надеюсь, к сентябрю мы увидим улучшение нашего рейтинга и сможем выполнить остальные 20 из 40 рекомендаций ФАТФ", - добавил Пайет.

#борьба с отмыванием (AML)#законопроект#рекомендации ФАТФ#Сейшельские острова
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#законопроект#рекомендации ФАТФ#Сейшельские острова