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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Кипр готовит новые поправки в закон о гражданстве за инвестиции

Поправки будут связаны с приведением законодательства в соответствие по случаям, касающимся натурализации за инвестиции.

Ольга Кутяева
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Кипр готовит новые поправки в закон о гражданстве за инвестиции
Кипр готовит новые поправки в закон о гражданстве за инвестиции

В настоящее время по процессу объявленного в конце прошлого года лишения гражданства за инвестиции 26 человек никаких разбирательств предпринято не было. Это связано с тем, что статьи соответствующего закона (отзыв паспорта) не охватывают случаи гражданства за инвестиции.

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Эксперты считают, что будет принято решение о внесении поправок в соответствующее законодательство для охвата случаев натурализации за инвестиции с тем, чтобы 26 человек, которые по решению Совета министров лишены гражданства, могли инициировать процедуру отзыва.

Также власти сообщают, что дополнительно проведенными проверками не было обнаружено никаких других обстоятельств для случаев получения гражданства за инвестиции, достаточных для лишения каких-либо лиц кипрского гражданства. Но процедуры контроля пока не завершены, и данные могут измениться. Также власти напоминают, что после проверки лиц, которые приобрели кипрское гражданство за инвестиции, будут проверены и лица, получившие вид на жительство Кипра в рамках соответствующей инвестиционной программы.

На уровне Евросоюза создание общего набора мер контроля для стран, предлагающих инвестиционные программы по получению гражданства или вида на жительство, пока отложено. С таким предложением в начала прошлого года выступила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. Для этих целей была создана комиссия, состоящая из экспертов в области натурализации, задачами которой стали: изучение рисков инвестирования в программах натурализации, а также разработка мер безопасности, включая процедуры управления рисками, которые учитывают отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и коррупцию. Все государства-члены Европейского Союза приняли участие в заседаниях комиссии, Кипр также проявил особый интерес: его представители присутствовали на всех заседаниях.

#вид на жительство#гражданство#Европа#Европейская комиссия ЕС#Европейский Союз (ЕС)#инвестиции#Кипр
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#вид на жительство#гражданство#Европа#Европейская комиссия ЕС#Европейский Союз (ЕС)#инвестиции#Кипр