Закон об экономическом присутствии (Economic Substance Act) и налоговая реформа в Белизе: как спасти белизскую компанию Материал редакции

В конце 2018 года Белиз принял поправки в Закон о международных коммерческих компаниях, касающиеся экономического присутствия, валютного регулирования, режима налогообложения и ряда других аспектов. Сам Закон об экономическом присутствии (Economic Substance Act) вступил в силу в Белизе 11 октября 2019 года.

Закон об экономическом присутствии (Economic Substance Act) и налоговая реформа в Белизе: как спасти белизскую компанию

Каковы причины принятия Закона об экономическом присутствии в Белизе?

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Форум ОЭСР по вредоносной налоговой практике (FHTP) определил глобальный стандарт, который требует от компаний значительного экономического присутствия в стране, где они ведут свою деятельность.

Такой подход к экономическому присутствию основывается на глобальных стандартах справедливого налогообложения и противодействия незаконной легализации денежных средств, которые продвигают:

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

Европейский Совет (ЕС).

FHTP является подразделением инклюзивной группы ОЭСР по реализации плана BEPS (по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли) и отвечает за оценку и мониторинг льготных налоговых режимов, требований прозрачности и существенной деятельности всех стран-участниц.

Основная цель: создание равномерной и справедливой системы налогообложения, в том числе и в юрисдикциях c нулевым или минимальным налогообложением, а также предлагающих льготные налоговые режимы.

Группа кодекса поведения (COCG) Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) постановила, что юрисдикции, которые не выполняют требование о прекращении «льготного налогообложения» компаний-нерезидентов, считаются «несотрудничающими» или внесенными в «черный список». Юрисдикции, которые соответствуют большинству требований и демонстрируют усилия по устранению недостатков, попадают в «серый список», а страны, которые соответствуют всем требованиям – в «белый».

Для выполнения требований ЕС и ОЭСР Белиз и принял Закон об экономическом присутствии, а также провел налоговую реформу.

Что требует Закон об экономическом присутствии от компаний, зарегистрированных в Белизе?

Основное требование (но не единственное) – организация должна осуществлять деятельность, которая приносит основной доход для компании, на территории Белиза, что включает:

адекватный уровень затрат,

нанятые в штат сотрудники,

реальный офис.

В противном случае компании обязаны подтвердить контроль, управление и налоговую резидентность вне территории Белиза.

В соответствии с Economic Substance Act, организации, зарегистрированные в Белизе, обязаны предпринять следующие действия:

1. Квалифицировать деятельность в соответствии законом об экономическом присутствии для определения категории компании и формы отчета:

включенные организации и холдинговые компании (участвующие, полностью или частично в соответствующей деятельности;

исключительно холдинговые компании (Pure Equity Holding Companies – PEHC);

невключенные организации.

2. Получить налоговый номер в Белизе.

3. Подтвердить налоговое резидентство компании в Белизе или вне территории Белиза (за исключением лицензированных в Белизе компаний, чья деятельность подлежит лицензированию в соответствии с International Financial Services Commission Act, Cap. 272 – они обязаны иметь реальное присутствие и налоговое резидентство именно в Белизе, и выбора для них не остается).

4. Выполнить требования по реальному присутствию в Белизе (если нет подтверждения налоговой резидентности в иной юрисдикции).

5. Подавать ежегодные отчеты, предусмотренные законом об экономическом присутствии. Первый финансовый период для целей экономического присутствия соответствует 30.04.2020 – 29.04.2021 (для компаний, зарегистрированных до 1 января 2020 года, за исключением случаев, когда компания выбрала более раннюю дату начала отчетного периода). У компании для подачи отчетности по ESA есть 9 месяцев с момента окончании финансового года.

Требования по реальному присутствию в Белизе включают:

наличие сотрудников (прямое или косвенное трудоустройство), квалификация и количество которых достаточны для осуществления деятельности, приносящей основной доход для компании, и соответствуют ей; и

адекватный уровень затрат, соответствующий размеру, сущности и сложности бизнеса; и

контроль и управление деятельностью должно осуществляться с территории Белиза напрямую или через управляющую организацию.

При этом, как только компания выполнила условия по реальному присутствию в Белизе, она обязана сохранять их выполнение в течение, как минимум, 5 лет.

На все ли компании распространяется Закон об экономическом присутствии Белиза?

Сам Economic Substance Act распространяется на все организации, зарегистрированные в Белизе. А вот объем требований различается в зависимости от деталей деятельности и управления бизнесом.

Подавать формы спустя 9 месяцев после окончания финансового периода должны все коммерческие компании, зарегистрированные в Белизе, даже если они не подпадают под определение «включенная организация» (included entity) и не ведут «соответствующую деятельность» (relevant activity). Также все компании должны иметь возможность подтвердить свою налоговую резидентность в определенной стране.

Какие виды деятельности затрагивают требования экономического присутствия?

Закон об экономическом присутствии Белиза вводит понятие «соответствующая деятельность», которая включает:

(a) банковскую деятельность;

(b) страховую деятельность;

(c) деятельность по управлению фондами;

(d) финансовую и лизинговую деятельность;

(e) деятельность в качестве головной компании группы;

(f) деятельность по дистрибуции и услугам сервисного центра;

(g) судоходную деятельность;

(h) деятельность в качестве холдинговой компании, или если одна или несколько дочерних организаций компании занимаются одним из видов деятельности, перечисленных выше.

Что если компания, зарегистрированная на Белизе, ведет холдинговую деятельность?

Здесь также не обходится без сложностей. Есть ряд несоответствий в описании требований к компаниям, которые ведут холдинговую деятельность, т.е. владеют акциями / долями иных компаний.

В других юрисдикциях, например, БВО, в соответствии с Законом об экономическом присутствии (Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act, 2018), не выделяют термины «холдинговые компании с иной деятельностью» и не требуют анализа, подпадает ли деятельность дочерних компаний под «соответствующую». На БВО под холдинговой компанией в рамках Закона об экономическом присутствии понимаются исключительно компании, владеющие долями / акциями в других компаниях, которые не ведут иные виды деятельности (pure equity holding entity).

В Белизе же требования различаются между:

компаниями, ведущими холдинговую деятельность (при этом в определении прямо поименовано только владение акциями и долями других компаний, и не говорится, чем эта деятельность отличается от той же PEHC);

компаниями, ведущими исключительно холдинговую деятельность;

компаниями, ведущими холдинговую деятельность, а также иную «соответствующую деятельность»;

компаниями, ведущими холдинговую деятельность, у которой дочерние компании ведут «соответствующую деятельность». Если одно из предприятий группы компаний осуществляет «соответствующую деятельность», требования экономического присутствия применяется к этой части холдинговой компании.

Исходя из содержания обновленной Формы B, подаваемой в финансовую комиссию Белиза по «включенным компаниям» или холдинговым компаниям, можно сделать вывод, что регулятора все-таки интересуют только те холдинговые компании, которые:

ведут иную «соответствующую деятельность» наряду с холдинговой. Если холдинговая компания занимается какой-либо «соответствующей деятельностью», этой организации необходимо выполнить требование существенного экономического присутствия в отношении осуществляемой «соответствующей деятельности»;

или чьи дочерние компании ведут «соответствующую деятельность»;

при этом PEHC не являются исключительно холдинговыми компаниями (для них отдельная форма отчетности и сниженные требования по демонстрации сабстенса).

С учетом отсутствия разъяснений на этот счет, невозможно с уверенностью сказать, что холдинговые компании, которые, например, наряду с владением акциями, владеют недвижимостью и/или ведут иную «невключенную деятельность», подпадают (или нет) под категорию «включенные компании».

Это несоответствие меркнет по сравнению с изменениями налогового законодательства, и в большинстве случаев нет смысла разбираться в таких тонкостях, скорее, нужно будет принять кардинальное решение по переезду компании в иную более «комфортную» юрисдикцию.

Что, если деятельность компании, зарегистрированной в Белизе, не подпадает под «соответствующую»?

На такие компании не распространяются существенные требования по сабстенсу, но для них остается необходимость подтверждения налоговой резидентности.

Для «невключенных компаний», которые не ведут соответствующие виды деятельности, предусмотрена отдельная форма отчета. В первой редакции формы D, которую можно найти в приложении к опубликованному ESA, содержалось поле с указанием страны налоговой резидентности самой компании. В текущей редакции по-прежнему необходимо указать:

место ведения деятельности, адрес реального офиса (что логично сопоставить с налоговой резидентностью компании);

налоговую резидентность акционеров компании.

По полученной информации налоговые органы Белиза планируют осуществлять спонтанный обмен соответствующей информацией со странами, заявленными в качестве налоговой резидентности компаний, и/или страной налоговой резидентности бенефициарных владельцев бизнеса.

Какую отчетность необходимо подавать белизским компаниям в соответствии с ESA?

Для выполнения требований по отчетности, предусмотренных Economic Substance Act, компания должна ежегодно подавать через своего зарегистрированного агента Отчет об экономическом присутствии, предписанный Приложением к ESA, не позднее девяти месяцев с момента окончания финансового периода. Форма отчета зависит от результата квалификации деятельности в рамках ESA:

Форма B – для включенных организаций и холдинговых компаний (участвующих полностью или частично в «соответствующей деятельности»);

Форма С – для исключительно холдинговых компаний;

Форма D – для невключенных организаций.

Может ли заключение договора на аутсорсинг деятельности в Белизе спасти компанию от создания реального экономического присутствия?

Да, но скорее всего, не в этом году.

«Включенная компания» может выполнить требования по сабстенсу путем передачи основной доходообразующей деятельности (CIGA) в отношении соответствующей деятельности на аутсорсинг лицам в Белизе с лицензией Управляющего агента (Managing Agent), выданной IFSC.

С целью регулирования деятельности управляющих агентов был принят специальный регламент (Managing Agents Regulations), который вступил в силу 13 июня 2020 года. Только ожидается принятие разъяснений, и, соответственно, еще нет компаний, которые получили бы такую лицензию в Белизе и были бы готовы заключить такое соглашение на аутсорсинг.

Переданная на аутсорсинг деятельность должна осуществляться на территории Белиза. Контроль за переданной на аутсорсинг деятельностью должен осуществляться со стороны «включенной организации» (т.е. со стороны самой компании, зарегистрированной в Белизе) и с территории Белиза.

Обязанность продемонстрировать достаточное присутствие и соответствующее ведение деятельности в Белизе и ответственность – даже при аутсорсинге – все равно лежит на «включенной организации».

Насколько жесткое валютное регулирование в Белизе?

Возможность исполнения валютного законодательства, с учетом отсутствия официальных комментариев финансового регулятора Белиза, крайне сомнительна. Регистрационные агенты не говорят ничего внятного, отмалчиваются об изменениях и рекомендуют дождаться официальных разъяснений.

Если коммерческая компания имеет реальное присутствие в Белизе и является налоговым резидентом в этой юрисдикции, то такая компания:

имеет право открывать / держать счета в долларах США в местных банках и иностранных банках на территории Белиа;

для открытия счета в иностранной валюте в белизском банке требуется разрешение Центрального Банка Белиза;

должна подавать ежемесячные отчеты в ЦБ Белиза по счетам, открытым в долларах США, по всем операциям и по всем приобретениям и продажам компании в соответствии с законодательством Белиза (Central Bank Act, Cap. 262);

является валютным резидентом и подлежит валютному регулированию в соответствии с законодательством Белиза (Exchange Control Regulations Act, Cap. 52).

Какие изменения произошли в налогообложении Белиза?

Начиная с первого дня налогового года 2020 и за каждый последующий год, налог на прибыль не взимается с налогооблагаемого дохода компаний, за исключением компаний, занимающихся нефтяными операциями. Вместо налога на прибыль компании должны уплачивать коммерческий налог (Business Tax) со всего общемирового дохода компании.

Изменен перечень оснований освобождения от коммерческого налога: международные коммерческие компании, занимающиеся торговой и коммерческой деятельностью за границей Белиза не освобождаются от налога. Однако возможен полный или частичный зачет налога, уплаченного белизской компанией за рубежом. Ранее все международные коммерческие компании прямо исключались из-под действия данного закона.

Коммерческий налог не взимается, если компания:

1) Является налоговым резидентом (на основе централизованного управления и контроля) в иностранном государстве; эта страна не входит в список юрисдикций, признаваемых ЕС как не сотрудничающими для целей налогообложения;

2) Не имеет постоянного представительства в Белизе;

3) Ежегодно подает специальную форму в установленном порядке в налоговую службу Белиза.

В форме должны быть указаны:

юрисдикция, в которой компания является налоговым резидентом;

все бенефициары компании, владеющие или контролирующие 5% или более акций компании;

информация о налоговом резидентстве бенефициаров.

Как определить юрисдикцию налогового резидентства компании, зарегистрированной в Белизе?

Налоговая резидентность организации определяется в зависимости от ряда критериев, установленных местным законодательством, но чаще всего это:

место эффективного управления и принятия решений;

нахождение персонала;

нахождение офиса;

страны контрагентов;

иные критерии.

Налоговое резидентство Белиза презюмируется для всех юридических лиц, зарегистрированных в Белизе, если компания не заявляет и не доказывает иное.

Для международных коммерческих компаний, которые не заявили свое налоговое резидентство или являются резидентами иностранного государства из составленного ЕС списка не сотрудничающих для целей налогообложения юрисдикций, и не имеют в Белизе постоянного представительства, налог на доходы от предпринимательской деятельности (business tax) по ставке, применимой к типу бизнеса, будет взиматься со всего общемирового дохода.

Как компания, зарегистрированная в Белизе, может подтвердить налоговую резидентность в другой стране?

Если юридическое лицо заявляет, что является налоговым резидентом юрисдикции за пределами Белиза, оно должно быть в состоянии предоставить письмо или сертификат:

a) из налогового органа юрисдикции резидентства о том, что данная коммерческая организация считается резидентом этой юрисдикции для налоговых целей;

b) с указанием четкого и конкретного срока действия; и

c) с указанием исчисления размера налога на данную организацию, подтверждением самостоятельного исчисления налога, налогового требования, доказательством уплаты налога или представлением любого иного аналогичного документа, выданного налоговым органом соответствующей юрисдикции;

Запрещается налоговое резидентство в странах, перечисленных в Приложении 1 списка ЕС. Обратите внимание, что перечень стран в Приложении 1 списка ЕС может периодически меняться, и за этим необходимо следить.

При отсутствии таких доказательств организация будет считаться «включенной организацией», подпадающей под установленные ESA требования экономического присутствия, а также налоговые требования в Белизе.

Что, если для компании, зарегистрированной в Белизе, заявить Белиз в качестве страны налоговой резидентности?

Компания, являющаяся налоговым резидентом Белиза, должна иметь реальное присутствие в Белизе и уплачивать налоги в Белизе, а также подавать необходимую отчетность в Белизе.

Затраты на создание сабстанса/ экономического присутствия в Белизе, безусловно, зависят от конкретной деятельности и объема операций, т.к. именно они диктуют количество сотрудников, размер офиса и иные детали, для того чтобы размер присутствия соответствовал критерию адекватности в понимании местных регулирующих органов.

Минимальные затраты в месяц на аренду офиса и одного сотрудника в Белизе – от 3500 долларов США.

Минимальная заработная плата сотрудника в Белизе составляет 800 долларов США месяц. Социальное страхование работника при таком размере заработной платы составит порядка 80 долларов США в месяц.

Необходимо также учитывать следующие расходы:

услуги по подбору офисного пространства и поиску сотрудников;

постановка работодателей на учёт в налоговом органе;

удержание подоходного налога с вознаграждения сотрудников. Вознаграждение включает все оклады, гонорары, зарплаты, комиссии, дополнительные льготы или привилегии, прибыли или любые средства, возникающие в результате трудовой деятельности, или сумму любой страховой ренты, пенсии или начисления, и ссылки на выплаты вознаграждения включают в себя ссылки на выплаты в счёт причитающегося вознаграждения;

ведение документов и записей, которые отражают вознаграждения и удержанные налоги за каждый период и по каждому работнику. Они должны быть доступны для проверки по запросу сотрудников налогового органа.

Работодатель, который не выполняет требование об удержании и перечислении налога, несёт ответственность в размере суммы, которая должна была быть удержана, плюс штраф в размере 10% от данной суммы или 10 долларов, в зависимости от того, что больше. Данный штраф дополнительно увеличивается на 1½ процента от суммы неоплаченного налога за каждый полный или неполный месяц просрочки;

регистрация в Фонде социального страхования.

Базовая ставка коммерческого налога – 1,75% от полученного дохода, 6% для профессиональных услуг и 5% для пассивного дохода (дивиденды, проценты, роялти) и для дохода от прироста капитала. При этом доход, не превышающий определенный порог, освобождается на налогообложения.

Международные коммерческие компании также обязаны удерживать налог у источника при выплатах акционерам/ контрагентам:

15% при выплате процентов или дивидендов и 25% – при оплате определенных услуг (обозначены в законе как технические и управленческие расходы).

В каком случае компании, зарегистрированной в Белизе, необходимо получить местный налоговый номер?

Получить налоговый номер компании, зарегистрированной в Белизе, необходимо в любом случае. Компания обязана подать заявку на получение TIN (10-значного номера) в Реестре международных корпоративных отношений Белиза (BICAR), даже если она ведет деятельность в иностранной юрисдикции и является ее налоговым резидентом.

Наличие TIN не означает автоматически налогообложение в Белизе. Все зависит от способности компании доказать, что она является налоговым резидентом другой юрисдикции и платит налоги там. Цель этой инициативы заключается в том, чтобы регуляторные и налоговые органы могли эффективно контролировать статус международной коммерческой компании и осуществлять обмен налоговой информацией.

Крайний срок для получения компаниями номера TIN на текущий момент официально не установлен. Но компания должна подать заявку на получение TIN как можно скорее, но после принятия решения о месте налогового резидентства и будет необходимость сохранить ее регистрацию в Белизе. Некоторые компании уже подали заявку на получение TIN. Но в любом случае, это необходимо сделать до даты подачи налоговой декларации, которая наступит в 2021 году в отношении 2020 налогового года. Точная дата подачи декларации еще не определена.

Неполучение TIN приведет к тому, что компания будет считаться «включенной организацией» со всеми вытекающими обязанностями по реальному присутствию и налогообложению в Белизе.

На какие белизские компании не распространяется переходный период, в течение которого сохранены налоговые льготы?

Налоговых льгот нет у компаний, зарегистрированных в Белизе, 16 октября 2017 года или до этой даты.

Если доход получен компанией, зарегистрированной в Белизе 16 октября 2017 года или до этой даты, от «соответствующей деятельности» после 31 декабря 2018 года, то освобождение от налога в Белизе на такие доходы не распространяется.

От налога на доходы, налога на предпринимательскую деятельность и налога у источника в Белизе до 30 июня 2021 года освобождены:

(a) весь доход;

(b) дивиденды или иные распределения, производимые БелизКо нерезидентам Белиза;

(c) проценты, арендные платежи, роялти, компенсации и иные суммы, выплачиваемые БелизКо нерезидентам Белиза, и

(d) прирост капитала, полученный нерезидентами Белиза в отношении любых акций, долговых обязательств или других ценных бумаг, за исключением того, что налоговое освобождение не распространяется на любую «соответствующую деятельность», и в этом случае режим освобождения считается отмененным с 31 декабря 2018 года.

Поскольку в Белизе не сложилось новой правоприменительной практики, более того, сами государственные органы испытывают сложности в предоставлении официальных комментариев, необходимо дождаться подробных официальных разъяснений.

Какая ответственность предусмотрена за несоблюдение Закона об экономическом присутствии в Белизе?

Закон об экономическом присутствии Белиза устанавливает жесткие санкции за нарушение его требований. Штрафы за установленные правонарушения составляют от 1000 до 300 тыс. долларов.

К ним относятся:

1. Для «включенных» организаций:

невыполнение требований существенного экономического присутствия;

2. Для «включенных» и «невключенных» организаций:

невыполнение требований по подаче отчетности;

невыполнение требований по хранению соответствующих записей;

препятствие IFSC в выполнении ее функций;

изменение, уничтожение, искажение, сокрытие или удаление информации, приводящей лицо к нарушению ESA в отношении этой информации;

санкционирование, советы и рекомендации другому лицу по совершению действий, перечисленных в пункте e) выше;

предоставление неточной информации в отчетности.

За нарушения компания может быть также исключена из реестра. Ответственность и штрафы ложатся на компанию и ее директора.

Какие решения существуют для сохранения компании, зарегистрированной в Белизе, если планов ее ликвидировать нет?

Если, с учетом всего вышеизложенного, компания остается в реестре компаний Белиза, необходимо определить страну налогового резидентства компании, а затем принять все необходимые меры для формализации налогового резидентства в выбранной юрисдикции, чтобы компания могла законным образом:

предоставить документальное подтверждение своего налогового резидентства, и

уплачивать корпоративные налоги в той юрисдикции.

Альтернативными решениями могут быть:

1) Редомицилирование компании в другую юрисдикцию (Сейшельские Острова, Кипр, ОАЭ, др.).

3) Создание налогового присутствия в Белизе;

4) Создание налогового присутствия в иной юрисдикции (регистрация филиала на Кипре, в ОАЭ, др.).

В какие страны можно редомицилировать компанию, зарегистрированную в Белизе?

В любую страну, по законам которой возможно принятие компании из другой юрисдикции.

Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны ее регистрации, т.е. переезд компании из одной юрисдикции в другую с сохранением всех существующих бизнес-отношений.

Далеко не все страны разрешают редомицилирование. Например, Англия, Гонконг не имеют таких положений в своих законодательствах, тем самым делая невозможным перевод компаний из/в эти страны.

Основные условия для редомицилирования:

национальное законодательство государства, где компания зарегистрирована, позволяет редомицилирование из страны;

устав и учредительный договор компании допускают перевод компании в другую страну, либо прямо не запрещают такой перевод (а также отсутствуют иные запреты, например, установленные акционерным соглашением);

национальное законодательство государства, куда компания планирует «переехать», допускает редомицилирование компании в страну.

Редомицилирование возможно только в том случае, если компания находится в хорошем состоянии (good standing) и по ней не начата процедура ликвидации, т.е. компания продлена в срок, у нее отсутствуют задолженности перед государственными органами страны регистрации. Компания также не может быть редомицилирована, если в отношении нее был инициирован процесс о несостоятельности или производство исполнения судебных распоряжений и/или против иностранной компании или в отношении нее существуют судебные дела относительно нарушения законов страны ее регистрации.

Процесс редомициляции позволяет сохранить:

старую компанию: нет необходимости в регистрации нового юридического лица;

существующие бизнес-отношения и репутацию;

текущие контракты: нет необходимости передавать права требования и исполнение обязательств, такие действия требуют серьезного юридического и налогового анализа;

сохранить существующие активы, в том числе интеллектуальную собственность (торговые марки и пр.);

банковский счет, если он открыт на компанию и продолжает функционировать.

Компания как таковая не ликвидируется и не перестает существовать, а лишь переводит свой зарегистрированный офис в другую юрисдикцию. Таким образом, бизнес компании может продолжаться без каких-либо перерывов, все бизнес-отношения сохраняются в полном объеме.

Сколько есть времени для принятия решения о судьбе компании, зарегистрированной в Белизе?