Регистрация компании в ОАЭ: как соблюсти требования по экономическому присутствию (сабстенсу) Материал редакции

Удалось ли ОАЭ сохранить позиции в связи с введением законодательства об экономическом присутствии, утратили ли ОАЭ свою привлекательность для бизнеса, а также что собой представляют Правила об экономическом присутствии (Economic Substance Regulations, или ESR), и как они изменили жизнь компаний в ОАЭ.

Организация сабстенса в ОАЭ

Зачем Объединенные Арабские Эмираты ввели Правила об экономическом присутствии?

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В последние годы ЕС уделяет особое внимание налоговой политике юрисдикций с нулевым или номинальным налогообложением, а также тому, требуют ли эти юрисдикции от инвесторов достаточного экономического присутствия, прежде чем предоставить налоговые льготы для географически мобильных ресурсов. В марте 2019 года Европейский Совет опубликовал обновленный «черный список» юрисдикций, не сотрудничающих в вопросах налогообложения; в этот список также были включены Объединенные Арабские Эмираты.

Естественно, включение страны в «черный список» негативно сказывается на ее международной репутации, и уже 30 апреля 2019 года ОАЭ приняли Правила об экономическом присутствии (Постановление Кабинета министров № 31 от 2019 года). Следует отметить, что аналогичные нормы об экономическом присутствии также приняты рядом других стран: Британскими Виргинскими Островами, Багамскими Островами, Бермудскими Островами и др.

Правила об экономическом присутствии вводятся с целью избежания переноса прибыли из высоконалоговых юрисдикций в низконалоговые или безналоговые юрисдикции; они должны гарантировать налогообложение доходов в той стране, где осуществляется экономическая деятельность.

Основной целью принятия ESR в ОАЭ является установление определенных требований к компаниям и иным организациям для демонстрации и предъявления доказательств ведения законной экономической деятельности на территории ОАЭ.

Изменения в законодательстве ОАЭ об экономическом присутствии

В августе 2020 года законодательство ОАЭ об экономическом присутствии претерпело существенные изменения: 10 августа 2020 года Кабинет министров выпустил Постановление № 57 (далее «Постановление №57»), которое аннулирует Постановление № 31 Кабинета министров от 2019 года и Постановление № 58 Кабинета министров от 2019 года. 19 августа 2020 года Министерство финансов ОАЭ выпустило Решение Министерства № 100 (далее «Решение Министерства № 100») по изданию директив для соблюдения положений Постановления № 57 касательно требований экономического присутствия. Оба документа совместно образуют Правила об экономическом присутствии ОАЭ.

Закон об экономическом присутствии в ОАЭ был принят несколько поспешно, под давлением ЕС и ОЭСР, поэтому, очевидно, что у законодателя не хватило времени на достаточно детальную и всестороннюю проработку. К примеру, в некоторых фризонах регулятор сформулировал гайды и определился с формами подачи уведомлений только за две недели до истечения сроков подачи – что объективно привело к высокому проценту просрочек в уведомлениях. Основной же несостыковкой в позиции регулятора и законодателя, на мой взгляд, является позиция в отношении оффшорных компаний: по действующему законодательству ОАЭ оффшорная компания не может иметь офис и вести деятельность на территории ОАЭ, а также нанимать сотрудников. В то же время, действие закона о сабстансе распространяется и на оффшорные компании – и те из них, кто ведет соответствующую деятельность, должны как раз иметь сабстанс на территории ОАЭ. Каким образом можно будет уйти от данной коллизии - неясно, индустрия ждет комментарии от регулятора. отвечает Александра Гогузева Руководитель офиса GSL в ОАЭ

На какие компании распространяются Правила об экономическом присутствии?

Правила об экономическом присутствии (или, как его еще называют, сабстанс) в ОАЭ распространяются на оншорные (материковые) компании ОАЭ, компании свободных зон, а также на офшорные компании.

Реальное экономическое присутствие – это совокупный набор факторов, обеспечивающих (гарантирующих, доказывающих) фактическое пребывание компании под юрисдикцией того или иного государства.

Однако есть и исключения. От необходимости выполнять тест на экономическое присутствие и подавать отчет об экономическом присутствии освобождается ряд лиц, зарегистрированных в ОАЭ и осуществляющих соответствующую деятельность (далее по тексту «Освобожденные компании»).

Освобожденные компании (Exempted Licensees)

Инвестиционный фонд

Инвестиционный фонд исключен из списка компаний, которые должны соблюдать требования экономического присутствия, а деятельность по управлению инвестиционным фондом попадает под действие ESR. Противоречит ли одно другому? Нет, ведь деятельность инвестиционного фонда не считается деятельностью по управлению инвестиционным фондом, если только это не самоуправляемый фонд.

В контексте Правил понятие «инвестиционный фонд» подразумевает как сам инвестиционный фонд, так и организацию, через которую фонд напрямую или опосредованно инвестирует средства, но не включает организацию, в которую в конечном счете фонд инвестирует средства.

Определение деятельности по управлению инвестиционным фондом распространяется на компании, которые оказывают услуги по управлению инвестициями, не имеющими целевого назначения, в отношении отечественных или зарубежных «инвестиционных фондов». Услуги по управлению инвестициями, не имеющими целевого назначения, включают инвестирование, вывод инвестиций, а также принятие решений, связанных с риском, от имени инвестиционного фонда.

Организации ОАЭ, предоставляющие услуги по администрированию фондов, депозитарные услуги, консультационные услуги по инвестициям и прочие услуги, связанные с инвестиционным фондом, не считаются вовлеченными в деятельность по управлению инвестиционным фондом.

Компания ОАЭ, являющаяся налоговым резидентом другой страны (не ОАЭ)

Компании не требуется выполнять тест на экономическое присутствие, если она является налоговым резидентом иностранного государства. Чтобы компания могла воспользоваться освобождением от требований экономического присутствия, она должна облагаться налогом на прибыль организаций в отношении всего своего дохода от соответствующей деятельности на основании того, что она является налоговым резидентом другого государства.

Если же компания уплачивает налог у источника в иностранном государстве, она не считается налоговым резидентом этого государства только на основании данного факта.

Компания в собственности резидента ОАЭ (при ряде условий)

В список освобожденных компаний попадает компания, полностью находящаяся в собственности одного или нескольких резидентов ОАЭ, не являющаяся частью многонациональной группы и осуществляющая деятельность исключительно на территории ОАЭ.

К резидентам ОАЭ относятся как граждане ОАЭ, так и физические лица, имеющие действующий вид на жительство (residency permit) в ОАЭ и проживающие в ОАЭ.

Филиал иностранной компании в ОАЭ, если соответствующий доход филиала подлежит налогообложению в другой стране.

Компании не требуется выполнять тест на экономическое присутствие, если она филиал иностранной организации и облагается налогом на прибыль организаций в отношении ее соответствующего дохода в той юрисдикции, налоговым резидентом которой является эта иностранная организация.

Согласно Постановлению №57, соответствующим доходом признается весь валовой доход от соответствующей деятельности, внесенный в бухгалтерские документы компании или освобожденной компании в рамках применимых к ней норм бухгалтерского учета.

Список «освобожденных компаний» не закрыт: министерство финансов ОАЭ вправе отнести к нему и другого лицензиата.

Как освобожденной компании подтвердить свой статус?

Для того чтобы претендовать на освобождение от требований экономического присутствия по указанным выше основаниям, компания должна подать вместе с уведомлением об экономическом присутствии достаточное документальное подтверждение того, что она отвечает требованиям соответствующей категории лиц, попадающих под освобождение, за каждый финансовый год, за который она хочет получить освобождение от требований.

Стоит обратить внимание на то, что если компания не представит достаточное доказательство своего статуса «освобожденной» компании, она будет считаться лицензиатом и на нее будут распространяться все требования Правил об экономическом присутствии, применимые к лицензиату, в том числе и требование выполнить тест на экономическое присутствие (законодатель использует термин «лицензиат», но для удобства в этой статье будет использоваться слово «компания»).

Тем не менее, перечисленные категории лиц должны подавать уведомление об экономическом присутствии.

В рамках ESR от 2020 года лицензиатом признается юридическое лицо или партнерство без образования юридического лица, зарегистрированное в ОАЭ (в том числе на территории свободной зоны и финансовой свободной зоны) и ведущее соответствующую деятельность.

Компании с государственным участием освобождены от требований ESR?

Согласно действующему ранее Постановлению Кабинета министров № 31 от 2019 года, от соблюдения Правил об экономическом присутствии освобождались компании с прямым или опосредованным участием (не менее 51%) федерального правительства или правительства эмирата либо с участием государственного учреждения или органа власти Объединенных Арабских Эмиратов.

Теперь такие компании, если они ведут соответствующую деятельность и получают от нее доход, обязаны выполнить тест на экономическое присутствие и подать отчет об экономическом присутствии.

Каждая компания или иная организация, зарегистрированная на территории ОАЭ, должна провести самооценку своей деятельности для понимания того объема требований ESR, который применим непосредственно к ней.

Действие Правил распространяется на компании с начала их финансового года (1 января 2019 года) или с даты, когда они начинают вести соответствующую деятельность (если их финансовый год начинается после 1 января 2019 года) – с даты, которая наступит раньше.

В каком объеме требования ESR распространяются на компании?

Объем требований зависит в большей степени от деятельности компании.

Компания не ведет соответствующей деятельности

В таком случае ей не требуется подавать уведомление об экономическом присутствии и отчет об экономическом присутствии, а также выполнять тест на экономическое присутствие.

По мнению ряда фризон, компания, не ведущая соответствующей деятельности, должна была подавать уведомление об экономическом присутствии, однако в настоящее время на сайте Министерства финансов ОАЭ разъясняется, что компания, которая не вела соответствующей деятельности в течение финансового периода, уведомление об экономическом присутствии подавать не должна.

Компания ведет соответствующую деятельность, но не получает от нее доход

Если компания ведет соответствующую деятельность, но не получает от нее дохода в течение отчетного периода, ей тоже достаточно подать уведомление об экономическом присутствии (подавать отчет об экономическом присутствии, а также выполнять тест на экономическое присутствие ей не требуется).

Компания ведет соответствующую деятельность и получает от нее доход

Если компания ведет соответствующую деятельность и получает от нее доход в течение отчетного периода, то, помимо уведомления об экономическом присутствии, она также должна подать отчет об экономическом присутствии и предпринять ряд действий для выполнения теста на экономическое присутствие.

Компания в процессе ликвидации

Законодатель не оставил без внимания и компании, находящиеся в процессе ликвидации. Если компания ведет соответствующую деятельность на протяжении процесса ликвидации, ее ликвидатор (или аналогичное лицо) должен гарантировать, что компания продолжает выполнять все свои обязательства в рамках ESR. Компания, находящаяся в процессе ликвидации, должна продолжать выполнять тест на экономическое присутствие в течение всего периода, в котором она ведет соответствующую деятельность и получает соответствующий доход, а также подавать уведомление и отчет за соответствующий период.

Что такое «соответствующая деятельность» (relevant activities), о которой говорится в ESR?

Требования экономического присутствия в ОАЭ распространяются на определенные виды деятельности:

банковская деятельность;

страховая деятельность;



деятельность по управлению инвестиционными фондами;



деятельность по финансовой аренде (лизингу);



деятельность в качестве головной компании;



судоходная деятельность;



деятельность в качестве холдинговой компании;



деятельность в области интеллектуальной собственности;



дистрибьюторская деятельность и деятельность сервисных центров.



Детальное описание соответствующих видов деятельности (с перечислением видов деятельности, приносящих основной доход, в отношении каждого вида соответствующей деятельности с примерами) можно найти на сайте правительства ОАЭ:

Список видов деятельности, приносящих основной доход, не является исчерпывающим. Компании не требуется осуществлять все действия, перечисленные в Правилах в отношении определенной деятельности. Она должна оценить, от каких именно действий получает основной доход, и обеспечить выполнение этих действий на территории ОАЭ.

Компания не обязательно должна быть активно вовлечена в какой-либо из вышеперечисленных видов соответствующей деятельности для того, чтобы считаться осуществляющей таковую: если она получает от соответствующей деятельности пассивный доход в любой форме, она попадает под действие ESR.

Может ли компания ориентироваться на указанные в ее лицензии виды деятельности?

Нет, не совсем. При определении, ведет ли компания соответствующую деятельность и, соответственно, находится ли в рамках действия Правил, недостаточно ориентироваться только на виды деятельности, указанные в коммерческой лицензии – следует учитывать ту деятельность, которую компания вела фактически в течение финансового периода. Это так называемый принцип преобладания содержания над формой . Зачастую клиенты сталкиваются с затруднениями при оценке деятельности своей компании для целей соблюдения требований об экономическом присутствии. В этом случае целесообразно обратиться к специалисту, который поможет грамотно оценить деятельность компании в каждом конкретном случае с учетом всех нюансов. К примеру, если компания ведет деятельность в области интеллектуальной собственности, следует выяснить, не является ли эта деятельность высокорисковой (к высокорисковой деятельности применяются повышенные требования) – с этим однозначно лучше справится специалист.

Что такое отчётный период для целей Правил?

Отчетным периодом является финансовый период, к которому относится уведомление об экономическом присутствии. Это всегда финансовый период, предшествующий финансовому периоду, в котором подается уведомление об экономическом присутствии.

Компании должны указывать даты начала и окончания соответствующего финансового периода. Финансовый год может быть указан в учредительных документах – с этим все просто: как правило, дата его окончания совпадает с окончанием календарного года (например, дата начала периода – 01.01.2019, дата окончания – 31.12.2019). Либо компания может самостоятельно выбрать финансовый период для целей соблюдения ESR, если он не определен в учредительных документах.

Как установить финансовый период, если он не указан в учредительных документах?

Дата окончания финансового года (или бухгалтерского отчетного периода) – это дата окончания финансового года компании. Если в учредительных документах компании не указана дата окончания финансового года, то при определении отчетного периода большинство свободных зон предлагают использовать дату ежегодного продления. В таком случае целесообразнее и удобнее применять такой метод исчисления:

если компания зарегистрирована в первом полугодии , датой окончания финансового года следует считать 31 декабря года регистрации ;

, датой окончания финансового года следует считать ; если компания зарегистрирована во втором полугодии, датой окончания финансового года следует считать 31 декабря года, следующего за годом регистрации.



* В обоих случаях дата регистрации считается датой начала финансового года.

Следующим отчетным периодом будет такой же финансовый период через год, если компания не установит иную дату окончания финансового года.

Если компания ведет несколько видов соответствующей деятельности, сабстенс должен быть организован для каждого такого вида деятельности?

Компания может вести несколько видов деятельности в течение одного финансового периода. В таком случае она должна продемонстрировать экономическое присутствие в отношении каждого соответствующего вида деятельности, если только иные соответствующие виды деятельности не являются вспомогательными к основному соответствующему виду деятельности.

Что нужно подать в регулирующий орган и когда?

Объем требований по подаче документов в рамках ESR зависит от деятельности компании:

если компания ведет соответствующую деятельность, но не получает от нее доход в течение финансового периода, она подает уведомление об экономическом присутствии (ES Notification);

если компания ведет соответствующую деятельность и получает от нее доход в течение финансового периода, то, помимо уведомления об экономическом присутствии, она также должна подать отчет об экономическом присутствии (ES Report).

Уведомление об экономическом присутствии носит уведомительный характер, его должны подавать все компании, ведущие соответствующую деятельность. Отчет об экономическом присутствии – это подробный отчет, который подают только те компании, которые ведут соответствующую деятельность и получают от нее доход в течение определенного финансового периода, если они не освобождены от требований ESR.

Следует учесть, что и уведомление об экономическом присутствии, и отчет об экономическом присутствии должны подаваться ежегодно .

Уведомление об экономическом присутствии (Notification)

Все компании, ведущие соответствующую деятельность, включая освобожденные компании, должны подать уведомление об экономическом присутствии, отражающее следующую информацию:

характер осуществляемой соответствующей деятельности;

генерирует ли эта деятельность соответствующий доход;

дата окончания соответствующего финансового года;

любая другая информация, которую может запросить регулирующий орган.

Какие документы подают освобожденные компании?

Как говорилось выше, при подаче уведомления освобожденная компания также должна представить достаточное документальное подтверждение своего статуса освобожденной компании. В противном случае компания должна будет соблюдать требования Правил об экономическом присутствии в полном объеме, включая тест на экономическое присутствие.

Компания, подающая заявление на освобождение на основании того факта, что она является налоговым резидентом иностранного государства, должна подать вместе с уведомлением один из следующих документов для каждого соответствующего финансового года:

письмо или сертификат, выданный компетентным органом иностранного государства, налоговым резидентом которого, по ее заявлению, является компания; в этом письме/сертификате должно быть указано, что компания считается резидентом этого государства в целях уплаты налога на прибыль организаций; или

определение суммы налога на прибыль организаций для компании, извещение об уплате налога на прибыль организаций, подтверждение уплаты налога на прибыль организаций или любой другой документ, выданный компетентным органом иностранного государства, налоговым резидентом которого, по ее заявлению, является компания.



Срок и способ подачи уведомления

Ранее срок подачи уведомления устанавливался свободными зонами по-разному: от 31 марта 2020 года до 30 июня 2020 года. Текущая пандемия внесла свои коррективы в деятельность практически всех организаций по всему миру, не сделав исключения и для ОАЭ: Министерство финансов ОАЭ выпустило уведомление, в котором шла речь о продлении сроков подачи первого уведомления об экономическом присутствии до 30 июня 2020 года.

Новые Правила об экономическом присутствии от 2020 года устанавливают срок подачи уведомления следующим образом: уведомление должно быть подано в течение шести месяцев с даты окончания финансового года компании или освобожденной компании.

Уведомление должно подаваться в электронном виде на портале Министерства финансов ОАЭ .

Компании, уже подавшие ранее уведомление напрямую своим регулирующим органам, должны переподать уведомление в соответствии с новыми Правилами на портале Минфина ОАЭ.

Только компании, осуществляющие соответствующую деятельность, включая компании, подающие заявление на освобождение от требований, либо затронутые изменением определений видов соответствующей деятельности, должны будут переподавать свои уведомления, отвечает считают представители свободной зоны RAK International Corporate Centre

UAE Economic Substance – Notifications Template.pdf 604.7

Отчет об экономическом присутствии (Report)

Вторая форма, которая подается в соответствии с требованиями об экономическом присутствии – это отчет об экономическом присутствии. Его необходимо подавать, если компания ведет соответствующую деятельность и получает от нее соответствующий доход в течение определенного финансового года.

В Постановлении №57 приводится перечень информации, которая должна быть включена в отчет компании за соответствующий финансовый год:

вид осуществляемой соответствующей деятельности;

сумма и вид соответствующего дохода, полученного компанией;



сумма и вид операционных расходов и активов в отношении осуществляемой компанией соответствующей деятельности;



место нахождения офиса и, при наличии, завода, имущества или оборудования, используемых для осуществления соответствующей деятельности в ОАЭ;



количество сотрудников с полной занятостью с указанием квалификации, а также количество сотрудников, ответственных за осуществление соответствующей деятельности;



виды деятельности, приносящие основной доход, в отношении соответствующей деятельности, осуществляемой компанией;



финансовая отчетность компании;



декларация о том, выполняет ли компания тест на экономическое присутствие;



декларация о том, занимается ли компания высокорисковой деятельностью в области интеллектуальной собственности (если соответствующая деятельность, которую осуществляет компания, – деятельность в области интеллектуальной собственности).



Срок и способ подачи отчета

Отчет об экономическом присутствии подается в течение 12 месяцев с даты окончания соответствующего финансового года. Таким образом, первые отчеты об экономическом присутствии должны быть поданы в срок до 31 декабря 2020 года (это применяется к компаниям, финансовый год которых закончился 31 декабря 2019 года).

Отчет об экономическом присутствии также должен быть подан на портале Министерства финансов ОАЭ . Информация о портале, о правилах и процедурах его использования, опубликована на сайте Министерства финансов ОАЭ.

Отчет об экономическом присутствии должен быть в форме, одобренной Национальной оценочной службой совместно с компетентным органом.

UAE Economic Substance – Report Template.pdf 604.7

Продление крайнего срока подачи уведомления и отчета об экономическом присутствии Министерство финансов ОАЭ объявило о продлении крайнего срока для подачи уведомления и отчета об экономическом присутствии до 31 января 2021 года в связи со сложившейся обстановкой в мире (это продление срока носит исключительный, разовый характер).

Что такое регулирующий орган?

В Правилах и сопутствующих актах упоминаются регулирующие и компетентные органы. Попробуем разобраться, кто есть кто.

Постановление № 57 от 2020 года дает пояснения:

- регулирующий орган – это орган, наделенный полномочиями регулировать соответствующую деятельность в контексте Правил;

- компетентный орган в рамках ESR - Министерство финансов ОАЭ.

Также в рамках ESR привлекается новое лицо – Федеральная налоговая служба, которая назначается в качестве Национальной оценочной службы (National Assessing Authority).

В Постановлении № 57 уточняется, кто является регулирующим органом для каждого из соответствующих видов деятельности.

К примеру, органами, регулирующими банковскую деятельность в ОАЭ, являются Центральный Банк Объединенных Арабских Эмиратов и Управление финансовой свободной зоны (для банковской деятельности, осуществляемой в финансовой свободной зоне). Управление страхования регулирует страховую деятельность (если страховая деятельность ведется в свободной зоне или финансовой свободной зоне, то ее регулируют Управление свободной зоны или Управление финансовой свободной зоны соответственно) и так далее.

Основные функции регулирующего органа установлены Правилами

К ним относят:

получать уведомления, отчеты об экономическом присутствии, а также все сопутствующие документы от компаний и освобожденных компаний (в зависимости от обстоятельств);

получать соответствующую информацию, которую должны предоставлять такие компании;

просматривать уведомления, отчеты об экономическом присутствии и прочую сопутствующую информацию с целью проверки их точности и полноты;

передавать информацию в Национальную оценочную службу и/или компетентный орган, а также

выполнять любые другие функции, которые могут потребоваться для выполнения положений Правил об экономическом присутствии.



Если компания или освобожденная компания не предоставляет регулирующему органу информацию, требуемую в рамках ESR, соответствующий регулирующий орган уведомляет об этом Национальную оценочную службу.

Регулирующий орган также занимается документацией освобожденных компаний:

просматривает всю предоставленную освобожденной компанией информацию,

подтверждает, что она представила доказательства своего статуса освобожденной компании в достаточном объеме, и

уведомляет о своем решении Национальную оценочную службу.

Основные функции национальной оценочной службы

Назовем также ряд таковых:

проводить оценку, выполнила ли компания тест на экономическое присутствие;

налагать административные штрафы (при необходимости);

рассматривать жалобы и выносить определения по ним;

осуществлять обмен информацией с компетентным органом (уведомлять, если компания не выполняет тест на экономическое присутствие; а в случае если компания занимается высокорисковой деятельностью в сфере интеллектуальной собственности, независимо от того, выполняет она тест или нет);

выполнять любые другие функции, которые могут потребоваться для выполнения положений ESR.

Какие компании должны выполнять требования экономического присутствия (economic substance requirements)?

Компании, осуществляющие любой из соответствующих видов деятельности и получающие соответствующий доход от этой деятельности в течение финансового года, должны демонстрировать достаточное экономическое присутствие в ОАЭ (при этом следует принимать в расчет характер осуществляемой соответствующей деятельности и сумму полученного соответствующего дохода). Учитывается весь доход компании от такой деятельности, в том числе и полученный компанией за пределами ОАЭ.

Компания должна создавать сабстенс в ОАЭ с даты, когда она начинает вести соответствующую деятельность. Если же компания осуществляла соответствующую деятельность до вступления в силу Правил, то экономическое присутствие требуется за финансовые годы, начинающиеся 1 января 2019 года или после этой даты.

В чем заключается тест на экономическое присутствие?

Основные моменты, которые оцениваются при проверке, соблюдает ли компания тест на экономическое присутствие:

осуществляется ли руководство и управление соответствующей деятельностью компании на территории ОАЭ;

ведутся ли виды деятельности, приносящие основной доход, на территории ОАЭ;

имеет ли компания адекватное количество сотрудников, материальных активов (например, помещений) на территории ОАЭ, а также адекватный объем операционных расходов.

Выполняя эти три требования, компания может продемонстрировать регулирующему органу, что она имеет адекватный уровень экономического присутствия на территории ОАЭ.

Краткая схема: как выполнить требования по сабстансу

Чуть подробнее по каждому условию.

Виды деятельности, приносящие основной доход (Core Income Generating Activities, CIGA)

Видами деятельности, приносящими основной доход, считаются принципиально важные для компании действия для формирования валового дохода, полученного от соответствующей деятельности. Компания должна осуществлять виды деятельности, приносящие основной соответствующий доход, на территории ОАЭ.

Управление деятельностью

Собрания Совета директоров должны проходить на территории ОАО с адекватной периодичностью относительно количества принятых на этом уровне решений; кворум должен физически присутствовать в ОАЭ; письменные протоколы собраний директоров компании должны храниться в ОАЭ. Директора, входящие в совет, должны обладать необходимыми знаниями и квалификацией. Протоколы собраний должны фиксировать все стратегические решения, принятые в отношении соответствующей деятельности, и должны быть подписаны всеми директорами, физически присутствующими в ОАЭ.

Сотрудники, офис и операционные расходы

У компании должно быть адекватное осуществляемой соответствующей деятельности количество квалифицированных сотрудников с полной занятостью (или эквивалентно), физически присутствующих в ОАЭ (допускается аутсорсинг), а также помещение, достаточное для осуществления этой деятельности, и адекватный уровень расходов.

Пониженные требования

Это общие требования к соответствующим видам деятельности. Но есть и исключения.

К холдинговой деятельности, доход от которой получается только от дивидендов и прироста капитала, применяются пониженные требования по сабстенсу.

Чтобы выполнить тест на экономическое присутствие, компания должна:

предоставить регулирующему органу все необходимые документы и информацию;

иметь адекватное количество сотрудников и адекватное количество помещений/офис для холдинговой деятельности.

Повышенные требования

Повышенные требования применяются к высокорисковой деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью.

Помимо основных условий теста на экономическое присутствие, компания должна продемонстрировать следующее (и предъявить Национальной оценочной службе доказательство этого):

компания осуществляет и изначально осуществляла высокую степень контроля за разработкой, совершенствованием, обслуживанием, защитой и эксплуатацией объекта интеллектуальной собственности, для чего у нее есть адекватное количество сотрудников с полной занятостью, обладающих необходимой квалификацией, постоянно проживающих и ведущих свою деятельность в ОАЭ;

принятие решений происходит на территории ОАЭ (причем периодические решения нерезидентных директоров не удовлетворяют требования теста на экономическое присутствие);

бизнес-план, содержащий основания владения интеллектуальной собственностью на территории ОАЭ;

информацию о сотрудниках (включая уровень опыта, тип контракта, квалификацию и продолжительность работы в этой компании).

К основному дисклеймеру всех режимов сабстанса о том, что если деятельность компании не попадает под категорию «соответствующая деятельность», на нее не налагаются никакие дополнительные обязательства, помимо некоторого объема бумажной работы, и компания может продолжать функционировать в привычном режиме, в ОАЭ добавляется еще один: даже если Ваша компания попала под требования по сабстансу, учитывая специфику местного регулирования, продемонстрировать факт их соблюдения будет крайне просто. К примеру, в стандартный пакет документов компаний фризоны уже входит договор аренды офиса, а также такой тип компаний дает возможность оформления резидентской визы (средний срок оформления – до 3х недель), что и может в большинстве случаев являться подтверждением наличия сабстанса в ОАЭ. В целом, можно вполне уверенно констатировать тот факт, что с принятием закона о сабстансе в ОАЭ мало что изменилось в привычном режиме деятельности компаний. отвечает Александра Гогузева Руководитель офиса GSL в ОАЭ

Что такое «адекватность» экономического присутствия?

В описании условий выполнения теста на экономическое присутствие часто встречается такое слово, как «адекватный». Что же оно означает в контексте ESR?

Разумеется, предприятия различаются по объему и характеру деятельности. Таким образом, «адекватность» экономического присутствия зависит от характера и масштаба осуществляемой конкретной компанией соответствующей деятельности . Не требуется нанимать большее количество сотрудников или нести больший объем расходов, чем требует деятельность компании.

Компания должна гарантировать, что она ведет достаточный объем документации для демонстрации «адекватности» и «соответственности» используемых ресурсов и понесенных расходов.

Требование адекватности в отношении сотрудников установлено как гарантия того, что сотрудники, осуществляющие соответствующую деятельность, имеют должный уровень квалификации.

Требование адекватности в отношении помещений необходимо для того, чтобы компания обеспечила необходимое помещение/помещения для осуществления соответствующей деятельности на территории ОАЭ.

Помещения включают в себя офисы и иные формы производственных помещений в зависимости от характера деятельности: это могут быть складские и промышленные помещения, где ведется соответствующая деятельность. Компания может иметь такие помещения в собственности либо арендовать их (при условии, что она сможет предъявить документы, подтверждающие право использовать помещения для осуществления соответствующей деятельности).

Может ли компания поручить выполнение каких-либо действий, приносящих основной доход, другому лицу – независимому поставщику услуг?

Да, речь идет о так называемом аутсорсинге. Компания может поручить выполнение части видов деятельности, приносящих основной доход, третьему лицу – поставщику услуг, так называемой аутсорсинговой организации.

К компании, передающей на аутсорсинг свои приносящие основной доход виды деятельности, предъявляются определенные требования для выполнения теста на экономическое присутствие:

Постановление №57 от 2020 года определяет аутсорсинговую организацию как физическое или юридическое лицо, которое осуществляет виды деятельности, приносящие основной доход, от имени другой компании в соответствии с условиями, изложенными в пункте (2) статьи 6 Постановления.

она должна иметь возможность мониторинга, контроля и демонстрирования адекватного уровня надзора в ОАЭ в отношении деятельности, приносящей основной доход, осуществляемой аутсорсинговой организацией;

переданная на аутсорсинг деятельность, приносящая основной доход, должна вестись на территории ОАЭ;

аутсорсинговая организация должна в течение всего времени иметь на территории ОАЭ количество сотрудников, объем расходов и помещений, адекватные в отношении принятых на аутсорсинг видов деятельности, приносящих основной доход;

она должна гарантировать, что ресурсы аутсорсинговой организации не будут учтены несколько раз;

если на аутсорсинг передается часть видов деятельности, приносящих основной доход, компания должна гарантировать, что она сообщает регулирующему органу точную информацию, включая детали уровня ресурсов, нанятых аутсорсинговой организацией.

Компания может передавать на аутсорсинг за пределы ОАЭ виды деятельности, которые не являются приносящими основной доход, (к примеру, функции по обработке документации, ИТ, расчет заработной платы, юридические услуги и прочие квалифицированные профессиональные консультации или услуги специалистов).

Как оформить передачу деятельности на аутсорсинг?

Компания должна изучить договор об оказании услуг, заключаемый для аутсорсинга, чтобы удостовериться, что такой договор удовлетворяет требования Правил об экономическом присутствии и включает механизмы обмена информацией в отношении сотрудников, расходов и физических объектов аутсорсинговой организации (при необходимости) для соблюдения Правил.

Однако следует иметь в виду, что компания не может передать на аутсорсинг функции «руководства и управления», поскольку компания должна осуществлять надзор и контроль над соответствующей деятельностью на территории ОАЭ.

Что будет, если не соблюдать требования, установленные Правилами?

Если компания не выполняет требования ESR, это может повлечь:

- административные штрафы,

- предоставление информации о несоблюдении компанией требований экономического присутствия в ОАЭ компетентным органам той страны, где зарегистрирована материнская компания, конечная материнская компания и резидентом которой является конечный собственник, либо

- возможное приостановление лицензии, отзыв лицензии или отказ в продлении компании.

Размер штрафа варьируется от 20 000 до 400 000 дирхамов ОАЭ.

Нарушение Штраф Неподача уведомления об экономическом присутстви Штраф 20 000 дирхамов ОАЭ Предоставление неточной или неполной информации в уведомлении/ отчете об экономическом присутствии Штраф 50 000 дирхамов ОАЭ *Будет считаться, что компания не продемонстрировала сабстенс в ОАЭ Неподача отчета об экономическом присутствии Штраф 50 000 дирхамов ОАЭ *Будет считаться, что компания не продемонстрировала экономическое присутствие в ОАЭ Неспособность продемонстрировать достаточный объем экономического присутствия в ОАЭ в течение определенного финансового года Первое нарушение - Штраф 50 000 дирхамов ОАЭ - Передача информации в компетентный орган иностранного государства, где зарегистрированы материнская компания, конечная материнская компания и резидентом которой является конечный собственник. Повторное нарушение - Штраф 400 000 дирхамов ОАЭ - Передача информации в компетентный орган иностранного государства, где зарегистрированы материнская компания, конечная материнская компания и резидентом которой является конечный собственник. - Возможное приостановление, отзыв или непродление торговой/коммерческой лицензии

Организация сабстенса в ОАЭ

Если компания попадает под требования ESR продемонстрировать экономическое присутствие, это не повлечет для компании особых сложностей. Организовать реальное присутствие в ОАЭ проще, чем в большинстве иных юрисдикций.

Договор аренды офиса

Договор аренды офиса является обязательным условием для регистрации компании и входит в стандартный пакет корпоративных документов.

Стоимость аренды офиса в Объединенных Арабских Эмиратах зависит от его расположения и площади, а также от того, в какой именно свободной зоне находится офис. Договор аренды может быть заключен либо напрямую с администрациями свободных экономических зон, либо с бизнес-центрами, предлагающими широкий выбор офисных помещений и развитую инфраструктуру.

Минимальная стоимость аренды офиса составляет от USD 350 в месяц.

Найм сотрудника

В ОАЭ нет подоходного налога, а также социальных и страховых взносов при найме сотрудника, что существенно упрощает саму процедуру оформления, а также снижает финансовую нагрузку работодателя.

Вопрос с присутствием сотрудников на территории ОАЭ может быть решен двумя способами:

найм собственного сотрудника, заключение с ним трудового договора и оформление резидентской визы

Средний срок оформления сотрудника и получения визы – до 3 недель, стоимость услуги – USD 4200. Также дополнительно потребуется внести страховой депозит в размере заработной платы сотрудника.

найм сотрудника аутсорсинговой компании

В таком варианте с сотрудником заключается договор на аутсорсинг либо part time занятость, при этом резидентская рабочая виза от имени компании не оформляется. Стоимость услуг сотрудника составит от USD 650 в месяц, в зависимости от квалификации и объема обязанностей сотрудника.

При организации реального присутствия следует иметь в виду, что оно будет считаться достаточным только при условии, если количество сотрудников компании, площадь и назначение офиса/помещения и объем расходов соответствуют масштабу и характеру деятельности Вашей компани.

Оформление резидентской визы в ОАЭ Оказание услуг по оформлению резидентской визы в ОАЭ. Основные преимущества резидентской визы. Основания для получения. Порядок оформления. Аннулирование резидентской визы. 4 200 USD

В заключение

Появление законодательства об экономическом присутствии заставляет владельцев бизнеса задуматься о дальнейшей судьбе своих компаний, в частности о так называемом «редомицилировании», т.е. смене юрисдикции при сохранении организационно-правовой формы, корпоративной структуры, обязательств, активов и пр.

В настоящее время владельцам компаний, зарегистрированных в ОАЭ и имеющих лицензию, выданную местным лицензирующим органом, нет необходимости в связи с принятием законодательства об экономическом присутствии переносить свою компанию в другую юрисдикцию или радикальным образом решать судьбу компании, ликвидировав ее.

Во-первых, подобное законодательство уже введено в ряде стран, и можно прогнозировать, что оно будет вводиться и другими государствами.

Во-вторых, в отличие от многих юрисдикций, ОАЭ являются благоприятным местом для организации экономического присутствия: можно без особых затруднений подобрать офис или иные помещения для ведения бизнеса.