Продолжаются переговоры по налоговому соглашению со Швейцарской Конфедерацией

Замглавы Минфина А. Сазанов сообщил, что окончательное решение по соглашению об избежании со Швейцарией ведомство ожидает к концу февраля.

Сазанов также рассказал о том, что переговоры проходят конструктивно и решение о расторжении соглашения не рассматривается.

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Переговоры со швейцарской стороной начались в ноябре прошлого года. Россия, как и в других случаях, предложила Швейцарии увеличить ставку налогов на дивиденды и проценты до 15%.

Напомним, что в 2020 году Президент поручил изменить порядок налогообложения дивидендов и процентов, переводимых на иностранные счета, что привело к пересмотру налоговых соглашений с некоторыми странами (Кипр, Мальта, Люксембург) и расторжению договора с Нидерландами.