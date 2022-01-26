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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Продолжаются переговоры по налоговому соглашению со Швейцарской Конфедерацией

Замглавы Минфина А. Сазанов сообщил, что окончательное решение по соглашению об избежании со Швейцарией ведомство ожидает к концу февраля.

Ольга Кутяева
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Сазанов также рассказал о том, что переговоры проходят конструктивно и решение о расторжении соглашения не рассматривается.

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Переговоры со швейцарской стороной начались в ноябре прошлого года. Россия, как и в других случаях, предложила Швейцарии увеличить ставку налогов на дивиденды и проценты до 15%.

Напомним, что в 2020 году Президент поручил изменить порядок налогообложения дивидендов и процентов, переводимых на иностранные счета, что привело к пересмотру налоговых соглашений с некоторыми странами (Кипр, Мальта, Люксембург) и расторжению договора с Нидерландами.

По материалам ТАСС

#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения#Швейцария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения#Швейцария