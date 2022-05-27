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Асият Алибекова
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Ни больше ни меньше: дайте то, что положено

Депутатский корпус рассмотрел во втором чтении законотворческую инициативу, направленную на поддержание «покупательской способности» присужденной арбитражным судом суммы.

Асият Алибекова
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Законопроект предусматривает, что вынесший решение суд по заявлению стороны должен проиндексировать присуждённую сумму.

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По общему правилу индексация будет производиться за период со дня вынесения судебного акта по день его исполнения. Полагаем, что подобного рода подход логичен, поскольку механизм индексации направлен на возмещение понесенных кредитором потерь по причине длительного неисполнения судебного акта.

За основу для индексации нужно взять индекс потребительских цен, установленный Росстатом, если иное не установлено договорным актом либо нормой права.

Таким образом, фридманская «единственная форма наказания без законного основания» - инфляция - не должна препятствовать восстановлению справедливости при исполнении судебного решения.

#Конституционный суд#суд#судебная практика#судебные споры#судопроизводство
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Конституционный суд#суд#судебная практика#судебные споры#судопроизводство