Испания вводит новую визу для иностранных стартапов и цифровых кочевников

Испанский парламент одобрил новый закон для стартапов и цифровых кочевников, который регулирует право на получение специальной визы и предполагает снижение корпоративного налога для этих категорий с 25% до 15% в первые 4 года пребывания в Испании.

Новый закон позволит любому человеку из ЕС или третьих стран, который не проживал в Испании в течение последних 4 лет, воспользоваться специальной визой, которая может быть продлена в дальнейшем на срок до 5 лет.

Все услуги по этой теме:

Нужна резидентская виза в ОАЭ? Подробнее У Вас вопрос по оформлению визы? Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Имя Некорректные данные Телефон Некорректные данные E-mail Некорректные данные Ваш вопрос (не обязательно) Подробнее Нажимая кнопку «Подробнее»,

Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

в соответствии с условиями политики конфиденциальности или напишите нам в мессенджере

Кроме того, новый закон регулирует снижение налога на прибыль, который применяется к стартапам и инвесторам, с 25%до 15% в первые 4 года, а также позволяет удаленным работникам платить налог на нерезидентов, который относится к работникам и компаниям, получающим доход в Испании, но не имеющим возможности оставаться там более 183 дней. Цифровые кочевники также смогут воспользоваться той же налоговой ставкой в 15%, ограниченной только первыми 4 годами их пребывания в стране.

Новая виза позволит цифровым кочевникам оставаться и работать в стране до 12 месяцев. После окончания срока легального пребывания они смогут продлить ее на 2 года, а затем еще на 5 лет, подав заявление на получение разрешения на проживание в Испании в качестве удаленного работника.

Закон был принят большинством депутатов и ожидается, что он будет ратифицирован без особых обсуждений в Сенате в ближайшие недели.

Принятие закона позволит стране стать более привлекательной для бизнесменов и других предпринимателей, поскольку в 2015 году страна вошла в число худших стран ОЭСР для открытия бизнеса.

Ожидается, что к концу месяца правительство определит точные требования и условия для цифровых кочевников, включая минимальную сумму, которую они должны зарабатывать (ожидается, что эта сумма составит около 2 000 EUR в месяц).