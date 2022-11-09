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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Испания вводит новую визу для иностранных стартапов и цифровых кочевников

Испанский парламент одобрил новый закон для стартапов и цифровых кочевников, который регулирует право на получение специальной визы и предполагает снижение корпоративного налога для этих категорий с 25% до 15% в первые 4 года пребывания в Испании.

Ольга Кутяева
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Новый закон позволит любому человеку из ЕС или третьих стран, который не проживал в Испании в течение последних 4 лет, воспользоваться специальной визой, которая может быть продлена в дальнейшем на срок до 5 лет.

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Кроме того, новый закон регулирует снижение налога на прибыль, который применяется к стартапам и инвесторам, с 25%до 15% в первые 4 года, а также позволяет удаленным работникам платить налог на нерезидентов, который относится к работникам и компаниям, получающим доход в Испании, но не имеющим возможности оставаться там более 183 дней. Цифровые кочевники также смогут воспользоваться той же налоговой ставкой в 15%, ограниченной только первыми 4 годами их пребывания в стране.

Новая виза позволит цифровым кочевникам оставаться и работать в стране до 12 месяцев. После окончания срока легального пребывания они смогут продлить ее на 2 года, а затем еще на 5 лет, подав заявление на получение разрешения на проживание в Испании в качестве удаленного работника.

Закон был принят большинством депутатов и ожидается, что он будет ратифицирован без особых обсуждений в Сенате в ближайшие недели.

Принятие закона позволит стране стать более привлекательной для бизнесменов и других предпринимателей, поскольку в 2015 году страна вошла в число худших стран ОЭСР для открытия бизнеса.

Ожидается, что к концу месяца правительство определит точные требования и условия для цифровых кочевников, включая минимальную сумму, которую они должны зарабатывать (ожидается, что эта сумма составит около 2 000 EUR в месяц).

По материалам SchengenVisa

#виза#Испания#цифровизация
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#виза#Испания#цифровизация