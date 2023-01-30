Информация о владении недвижимостью зарубежных компаний может стать постоянно общедоступной в Великобритании

В связи с приближением 31 января 2023 года - крайнего срока для регистрации иностранного владения недвижимостью в Великобритании в реестре зарубежных организаций - было отмечено, что зарубежные организации, которые регистрируются, а затем отчуждают свою собственность, могут никогда не получить возможность убрать информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.

Реестр, хранящийся в Companies House, был создан в августе 2022 года в соответствии с мандатом Закона об экономических преступлениях (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022). Зарубежным организациям, которые на момент вступления закона в силу уже владели недвижимостью в Великобритании, был предоставлен переходный период для внесения в реестр проверенной информации о бенефициарном владении. Этот период заканчивается 31 января 2023 года. Этот процесс не может быть завершен без участия агента, регулируемого Великобританией, также необходима проверка информации третьей стороной.

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Отсутствие регистрации или ежегодного обновления информации обычно препятствует продаже или аренде земли или созданию обременения на нее, поскольку другая сторона не сможет зарегистрировать сделку в HM Land Registry. Организация и ее директора также могут быть оштрафованы. Однако юридическим лицам не нужно регистрироваться, если земля или имущество были приобретены до 1 января 1999 года в Англии и Уэльсе, 8 декабря 2014 года в Шотландии и 1 августа 2022 года в Северной Ирландии.

В настоящее время опубликовано новое руководство, в котором зарубежным организациям даны рекомендации по регистрации и уточнена необходимая информация, например, в отношении лиц, имеющих значительный контроль над трастом.

Информация, содержащаяся в реестре, будет общедоступной, однако Закон содержит положения о том, что организация, которая отчуждает свою долю на британской земле, может подать заявление об исключении из списка зарегистрированных зарубежных организаций. Однако из пояснительной записки к статье 9 Закона следует, что успешная подача заявления об исключении не приводит к удалению какой-либо информации, хотя организация не должна больше поддерживать ее в актуальном состоянии. Запись в реестре, относящаяся к данному субъекту, будет продолжать отражать "историческую информацию, предоставленную ранее", до тех пор, пока эти записи не будут сданы в архив в Public Record Office.