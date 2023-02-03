40% иностранных компаний не укладываются в сроки предоставления отчетности в Великобритании

31 января истек срок, в течение которого иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, должны зарегистрировать своих конечных бенефициар (UBO) в Companies House.

Иностранные компании обязаны декларировать своих бенефициарах в реестре зарубежных юридических лиц в соответствии с мерами, предусмотренными Законом о борьбе с экономическими преступлениями, принятым в марте 2022 года. Нарушителям грозят серьезные финансовые штрафы или судебное преследование, даже если они избавились от своих долей после 28 февраля 2022 года. Те, кто все еще владеет недвижимостью, не смогут продать или заложить ее.

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Реестр вступил в силу 1 августа 2022 года, при этом требование о регистрации носит ретроспективный характер. Под его действие подпадают зарубежные компании, которые приобрели британскую недвижимость или землю в Великобритании или после определенной даты.

По оценкам правительства, из 32 440 зарегистрированных зарубежных организаций, о которых известно, почти 13 000 не смогли вовремя заявить о своих бенефициарах.

Однако неизвестно, сколько из этого числа не заявили о своих UBO, поскольку они уже были распущены или ликвидированы.

В настоящее время Companies House оценивает и готовит дела для принятия принудительных мер. Главный исполнительный директор компании Луиза Смит заявила: «Если вы проигнорировали предупреждения и не зарегистрировались до истечения срока, вы столкнетесь с последствиями. Это не только перспектива ограничений на вашу землю или собственность, но и возможный штраф, тюремное заключение или и то, и другое».

Ажиотаж, возникший в последнюю минуту 31 января, заставил Companies House опубликовать предупреждение: «В настоящее время мы получаем большое количество заявок через службу, поэтому обработка заявлений может занять больше времени, чем обычно».