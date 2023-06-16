В список оффшоров Минфина включены недружественные страны

Своим Приказом N 86н от 15 июня Министерство финансов добавило в список юрисдикций, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и (или) не обмениваются соответствующей информацией (оффшорные зоны), недружественные страны.

Теперь в списке 91 юрисдикция (на текущий момент их 40), и перечень вступит в действие с 1 июля.

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Напомним, что в начале этого года Совет ЕС включил Российскую Федерацию в список несотрудничающих для целей налогообложения юрисдикций. Причинами включения России в данный список были названы несоответствие критериям надлежащего налогового управления, а также ситуация с Украиной.