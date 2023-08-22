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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Россия ответила отказом на просьбу Великобритании отменить приостановление действия налогового соглашения

На прошлой неделе Великобритания попросила Россию отменить приостановление действия налогового соглашения от 1994 года. Российско-британское налоговое соглашение является одним из 38 налоговых соглашений, действие которых Россия приостановила на сегодняшний день.

Ольга Кутяева
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19 августа Россия ответила отказом Великобритании: Минфин РФ пояснил, что постановление о приостановлении действия положений налоговых договоров с Великобританией и 37 другими государствами было принято в ответ на действия, предпринятые соответствующими странами, в том числе:

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  • одностороннее введение мер экономических ограничений (санкций) с 2022 года;
  • включение России в список не сотрудничающих с ЕС юрисдикций;
  • несоблюдение партнерами некоторых положений договоров, таких как отказ в выдаче подтверждений о постоянном проживании и приостановка обмена налоговой информацией с Россией.

Россия приняла решение о приостановлении действия договоров в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров, когда права страны были нарушены. Частичное приостановление действия налоговых договоров, предусмотренное Указом Президента, будет действовать до тех пор, пока права России не будут восстановлены или договоры не будут денонсированы (прекращены).

По материалам Orbitax

#Великобритания#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения