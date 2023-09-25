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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ETIAS не начнет функционировать в 2024 году

Европейский Союз в очередной раз отложил дату запуска Европейской системы информации и авторизации путешествий (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS), сообщили источники в ЕС.

Ольга Кутяева
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Если до сих пор ЕС постоянно заявлял, что ETIAS начнет функционировать к середине 2024 года, то теперь, как подтвердил SchengenVisaInfo.com официальный представитель ЕС, дата ввода ETIAS в эксплуатацию перенесена на май 2025 года.

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Официальный представитель ЕС уточнил: «Изначально мы надеялись, что EES начнет функционировать к концу этого года или, самое позднее, в начале следующего. В связи с непредвиденными задержками стало очевидно, что эти сроки недостижимы. В результате внедрение ETIAS было перенесено на май 2025 года с возможностью дальнейшей отсрочки».

Система Въезд/Выезд ( Entry /Exit System, EES) - еще одна система обеспечения безопасности границ ЕС, представляющая собой автоматизированную ИТ-систему, которая в будущем будет регистрировать путешественников из третьих стран при пересечении ими внешней границы ЕС. Ввод в действие этой системы постоянно откладывается наряду с введением ETIAS.

Обе системы тесно связаны между собой. Хотя система EES может нормально функционировать без ETIAS, ее введение в действие невозможно без EES.

Анитта Хиппер, пресс-секретарь Комиссии ЕС по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности, ранее подтвердила SchengenVisaInfo.com, что ETIAS не может вступить в силу без EES.

Вступление в силу ETIAS может произойти только через 5-6 месяцев после вступления в силу EES.

Датой введения в действие EES остается 2024 год, при этом ожидается, что eu-LISA назовет точную дату в ближайшие месяцы до конца года.

По материалам SchengenVisa

#виза#Европейский Союз (ЕС)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#виза#Европейский Союз (ЕС)