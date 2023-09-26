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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Россия и ОАЭ продолжают переговоры по заключению налогового соглашения

Официальные представители России и Объединенных Арабских Эмиратов планируют завершить переговоры по новому налоговому соглашению в октябре текущего года.

Ольга Кутяева
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Документ станет первым полноценным налоговым договором между двумя странами и до вступления в силу должен быть окончательно доработан, подписан и ратифицирован.

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В настоящее время между двумя странами действует соглашение, которое было подписано в 2011 году и, как правило, применяется только в отношении доходов / прибылей, получаемых договаривающимися государствами или их финансовыми и инвестиционными институтами.

Информация о том, что Россия инициировала переговоры по новому налоговому соглашение с ОАЭ, появилась в средствах массовой информации в феврале этого года.

В настоящее время, по словам замминистра финансов А.Сазанова, переговоры ведутся только с ОАЭ. С Малайзией соглашение находится на стадии окончания переговороа, а с Оманом - уже подписано и ожидается ратификация.

По материалам ТАСС

#налоговое соглашение#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#соглашение об избежании двойного налогообложения