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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Новое налоговое соглашение между Оманом и Россией

Новое соглашение о подоходном налоге между Оманом и Россией было подписано 8 июня 2023 года.

Ольга Кутяева
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Соглашение распространяется на оманский налог на прибыль и российский налог на прибыль компаний и налог на доходы физических лиц.

Резидентность

Если лицо, не являющееся физическим лицом, считается резидентом в обоих Договаривающихся государствах, компетентные органы определяют его резидентство для целей соглашения по взаимному согласию с учетом места его эффективного управления, места, где оно инкорпорировано или иным образом учреждено, и любых других соответствующих факторов. Если соглашение не достигнуто, такое лицо не имеет права на какие-либо льготы или освобождение от налога, предусмотренные соглашением, кроме как в той степени и в том порядке, которые могут быть согласованы компетентными органами Договаривающихся государств.

Постоянное представительство

Соглашение содержит положение о том, что постоянное представительство будет считаться созданным, если предприятие оказывает услуги в Договаривающемся государстве через работников или другой привлеченный персонал для того же или связанного проекта в течение периода или периодов, составляющих в совокупности более 6 месяцев в течение любого 12-месячного периода.

Ставки налога у источника выплаты
  • Дивиденды - 10%, если бенефициарным владельцем является компания, непосредственно владеющая не менее 20% капитала компании-плательщика в течение не менее 365 дней, заканчивающихся на дату объявления дивидендов; в противном случае - 15%.
  • Проценты - 10%.
  • Роялти - 10%.
Прирост капитала

Следующие доходы от прироста капитала, получаемые резидентом одного Договаривающегося государства, могут облагаться налогом в другом государстве:

  • прибыль от отчуждения недвижимого имущества, находящегося в другом государстве;
  • прибыль от отчуждения движимого имущества, составляющего часть коммерческой собственности постоянного представительства в другом государстве; и
  • прибыль от отчуждения акций или сопоставимых долей участия, если в любой момент времени в течение 365 дней, предшествующих отчуждению, эти акции или сопоставимые доли участия получали не менее 50% стоимости прямо или косвенно от недвижимого имущества, расположенного в другом государстве, если только такие акции или сопоставимые доли участия не обращаются на признанной фондовой бирже и резидент и связанные с ним лица владеют в совокупности 5% или менее от класса таких акций или сопоставимых долей участия.

Прибыль от отчуждения другого имущества резидентом одного из Договаривающихся государств может облагаться налогом только в этом государстве.

Льготы при двойном налогообложении

Обе страны применяют кредитный метод для устранения двойного налогообложения.

Право на льготы

Статья 26 (Право на льготы) предусматривает, что льгота по соглашению не предоставляется в отношении статьи дохода, если с учетом всех соответствующих фактов и обстоятельств можно сделать обоснованный вывод о том, что получение этой льготы являлось одной из основных целей любого соглашения или сделки, которая прямо или косвенно привела к получению этой льготы, если только не будет установлено, что предоставление льготы соответствовало бы объекту и цели соответствующих положений соглашения.

Вступление в силу и последствия

Договор вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет применяться с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу.

По материалам Orbitax

#налоговое соглашение#Оман#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#Оман#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения