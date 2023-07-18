Новое налоговое соглашение между Оманом и Россией

Новое соглашение о подоходном налоге между Оманом и Россией было подписано 8 июня 2023 года.
Соглашение распространяется на оманский налог на прибыль и российский налог на прибыль компаний и налог на доходы физических лиц.
Если лицо, не являющееся физическим лицом, считается резидентом в обоих Договаривающихся государствах, компетентные органы определяют его резидентство для целей соглашения по взаимному согласию с учетом места его эффективного управления, места, где оно инкорпорировано или иным образом учреждено, и любых других соответствующих факторов. Если соглашение не достигнуто, такое лицо не имеет права на какие-либо льготы или освобождение от налога, предусмотренные соглашением, кроме как в той степени и в том порядке, которые могут быть согласованы компетентными органами Договаривающихся государств.
Соглашение содержит положение о том, что постоянное представительство будет считаться созданным, если предприятие оказывает услуги в Договаривающемся государстве через работников или другой привлеченный персонал для того же или связанного проекта в течение периода или периодов, составляющих в совокупности более 6 месяцев в течение любого 12-месячного периода.
Следующие доходы от прироста капитала, получаемые резидентом одного Договаривающегося государства, могут облагаться налогом в другом государстве:
Прибыль от отчуждения другого имущества резидентом одного из Договаривающихся государств может облагаться налогом только в этом государстве.
Обе страны применяют кредитный метод для устранения двойного налогообложения.
Статья 26 (Право на льготы) предусматривает, что льгота по соглашению не предоставляется в отношении статьи дохода, если с учетом всех соответствующих фактов и обстоятельств можно сделать обоснованный вывод о том, что получение этой льготы являлось одной из основных целей любого соглашения или сделки, которая прямо или косвенно привела к получению этой льготы, если только не будет установлено, что предоставление льготы соответствовало бы объекту и цели соответствующих положений соглашения.
Договор вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет применяться с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу.
По материалам Orbitax
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