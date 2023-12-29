Открытие личных счетов в турецких банках. Текущие возможности Материал редакции

Открытие личного счета за рубежом – вопрос, актуальный во все времена. Особенно остро такая необходимость появилась у большинства граждан России в связи с ограничениями в работе российских карт за границей, а также при оплате товаров и услуг на международных платформах. Турецкие банки, несмотря на изменение своих правил и политики за прошедший год, все еще являются наиболее подходящим решением в данном вопросе.

Банки Турции идут в ногу со временем. Сегодня турецкие банки предлагают все, что нужно для комфортного пользования личным счетом: от простых расчетных счетов и банковских карт в разных валютах до пользования кредитными продуктами банка как местным гражданам, так и иностранцам. Современные и удобные приложения интернет-банка с возможностью совершать большинство действий онлайн имеет практически каждый местный банк.

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Требования турецких банков к иностранцам

В целом, банки Турции всегда были нацелены на обслуживание резидентов страны. Это касается как физических лиц, так и юридических. Как правило, туристы, пребывающие в Турцию из разных концов мира, не интересовались банковским сектором страны, а иностранцы, постоянно проживающие на территории Турции, имеют для этого основания – краткосрочный или долгосрочный ВНЖ, разрешение на работу.

Только в течение последних 1,5-2 лет Турция стала максимально популярна среди туристов, находящихся в поиске решения в вопросе открытия банковских счетов, в частности граждан России.

Надо сказать, что большинство банков в Турции усложнило процесс открытия счета в течение последнего года. Сейчас иностранным гражданам чаще необходимо предъявить вид на жительство в Турции и/или быть готовым к размещению депозитов при открытии счетов.

НО, есть исключения:

Во-первых, важно учитывать специфику страны и тот факт, что банковский сектор впервые столкнулся с таким большим наплывом клиентов-иностранцев. Предположительно местные банки выработают единое правило и исчерпывающие требования к иностранным заявителям в течение ближайших лет, а на текущий момент они только находятся на пути выстраивания этих правил и их практического применения.

Наша практика работы с банками Турции показала, что общие правила могут быть достаточно гибкими, а строгость их соблюдения может снижаться вместе с отдалением от наиболее заселенных иностранцами районов, город и регионов. Объяснением может быть очень широкая сеть большинства банков, и отсутствие соблюдения новых строгих правил у наименее посещаемых иностранцами отделений. Турция – достаточно развитая страна, и минимальные факторы развития и удобства, в том числе отделения многих банков, встречаются даже в отдаленных регионах, маленьких городах и деревнях.

Иными словами, та самая специфика заключается в некой рандомности применения ограничений к иностранным гражданам - не все отделения конкретных банков и не все банки в целом придерживаются новой тенденции. Это говорит о том, что открыть счет, не проживая в Турции постоянно и не имея для этого оснований и соответствующих документов, все же возможно. Как бы это не прозвучало странно, результат может зависеть от того, в каком городе подается заявка, в каком конкретном отделении, а в некоторых случаях и от конкретного менеджера.

Поэтому, получив отказ в оформлении заявки без наличия ВНЖ или услышав требование по размещению депозита, имеет смысл попытать свою удачу в любом другом офисе того же банка.

Во-вторых, важно учитывать текущие сложности, которые испытывает экономика страны и банковский сектор в том числе. Поэтому рассчитывать на открытие счета без ВНЖ можно, если Вы готовы приобретать продукты банка или размещать депозиты при открытии счета. Как правило, речь идет об относительно небольших суммах, размещаемых на короткие сроки. После истечения указанного срока средства можно использовать или снять со счета.

Так, уже известный многим Ziraat Bank принимает заявителей без ВНЖ с требованием к размещению суммы от 50 000 турецких лир, или 2 000 долларов США/евро. Сумма недоступна для пользования в течение 3-х месяцев после открытия счета. Для будущих клиентов, обладающих видом на жительство в Турции, доступно открытие счета без размещения депозита.

Ставший популярным в последнее время Vakif Bank также лоялен к иностранцам без ВНЖ и принимает таких клиентов с условием оплаты комиссии за открытие счета (200 долларов США). Также банк предлагает таким клиентам приобрести один из своих продуктов, наиболее нужный и доступный из которых страхование. Типы страховки и опции по защите можно будет обсудить с менеджером банка. Средние затраты на страховку с минимальными опциями варьируется в пределах 2 000 – 3 000 турецких лир.

Deniz Bank, долгое время обслуживавший иностранные юридические лица, также пошел по дороге усиления своих требований. Сегодня банк открывает счета иностранным гражданам без ВНЖ взамен на размещение депозита в размере 10 000 долларов США. Иностранным заявителям с видом на жительство или рабочей визой банк часто открывает счета без требования к размещению средств.

Напомним, что требования могут отличаться в разных случаях и разных отделениях банков.

Существуют также банки, имеющие отдельную процедуру для иностранцев без вида на жительство или рабочей визы. Требования таких банков соблюдаются всегда, счета открывают для нерезидентов в обмен на размещение более крупных сумм на счету:

Emlак Katilim – необходимо разместить депозит в размере от 250 000 турецких лир и сохранять неснижаемый остаток по основному счету на протяжении всего времени обслуживания в размере 100 000 турецких лир.

Nurol Bank ориентируется на достаточно крупных клиентов, банк славится своей группой компаний и обширным списком инвестиционных предложений, поэтому предлагает таким заявителям счета с условием размещения депозита от 250 000 долларов США на период от 1 года.

Вышеуказанные примеры помогут сориентироваться в опциях, предлагаемых турецкими банками.

Учитывая особенности банков Турции, команда компании GSL готова делиться своим опытом и всеми обновлениями.

Чем мы можем помочь?

Мы понимаем важность решения данного вопроса и готовы сопроводить процедуру до полного открытия банковского счета:

Подбор наиболее подходящее банка;

Подготовка документов;



Перевод документов и их нотариальное заверение;



Помощь в получении налогового номера (аналог ИНН);



Сопровождение клиента в отделение банка и помощь в устном переводе.



В некоторых случаях можно обсудить и согласовать с банком удаленное открытие счета по доверенности от его будущего владельца.

Что нужно для открытия счета в Турции

Стандартный пакет документов, необходимый для открытия счета в турецком банке выглядит следующим образом:

Наличие ВНЖ или рабочей визы в Турции;

Подтверждение налогового номера в Турции;



Наличие турецкого номера телефона;



Подтверждение адреса проживания в Турции;



Оригинал заграничного паспорта.



Шансы открыть счет без ВНЖ снижаются, но это все еще остается возможным при выборе правильного банка и наиболее лояльного его отделения.

Так, если у заявителя нет турецкого ВНЖ или рабочей визы, ему необходимо будет дополнительно предъявить:

Оригинал общегражданского паспорта;

Регистрацию по месту жительства (печать в паспорте) или по месту пребывания (отдельный лист);



Налоговый номер страны текущей налоговой резидентности (как правило, нужен только номер, без подтверждающих документов).



Данные документы содержат информацию только на русском языке, поэтому необходимо заранее подготовить их нотариально заверенный перевод на турецкий язык.

Банки оставляют за собой право запросить дополнительную информацию и документацию, включая документы, подтверждающие легальный доход и происхождение размещаемых средств.

Несколько важных фактов:



(!) Для открытия счета в Турции необходимо личное присутствие заявителя

(!) Оплата депозита принимается наличными в кассе банка в день открытия счета

(!) Банковская карта выдается в отделении банка при личном присутствии ее владельца

Банковская карта выдается в отделении банка при личном присутствии ее владельца.