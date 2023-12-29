Открытие личного счета за рубежом – вопрос, актуальный во все времена. Особенно остро такая необходимость появилась у большинства граждан России в связи с ограничениями в работе российских карт за границей, а также при оплате товаров и услуг на международных платформах. Турецкие банки, несмотря на изменение своих правил и политики за прошедший год, все еще являются наиболее подходящим решением в данном вопросе.
Банки Турции идут в ногу со временем. Сегодня турецкие банки предлагают все, что нужно для комфортного пользования личным счетом: от простых расчетных счетов и банковских карт в разных валютах до пользования кредитными продуктами банка как местным гражданам, так и иностранцам. Современные и удобные приложения интернет-банка с возможностью совершать большинство действий онлайн имеет практически каждый местный банк.
В целом, банки Турции всегда были нацелены на обслуживание резидентов страны. Это касается как физических лиц, так и юридических. Как правило, туристы, пребывающие в Турцию из разных концов мира, не интересовались банковским сектором страны, а иностранцы, постоянно проживающие на территории Турции, имеют для этого основания – краткосрочный или долгосрочный ВНЖ, разрешение на работу.
Только в течение последних 1,5-2 лет Турция стала максимально популярна среди туристов, находящихся в поиске решения в вопросе открытия банковских счетов, в частности граждан России.
Надо сказать, что большинство банков в Турции усложнило процесс открытия счета в течение последнего года. Сейчас иностранным гражданам чаще необходимо предъявить вид на жительство в Турции и/или быть готовым к размещению депозитов при открытии счетов.
НО, есть исключения:
Наша практика работы с банками Турции показала, что общие правила могут быть достаточно гибкими, а строгость их соблюдения может снижаться вместе с отдалением от наиболее заселенных иностранцами районов, город и регионов. Объяснением может быть очень широкая сеть большинства банков, и отсутствие соблюдения новых строгих правил у наименее посещаемых иностранцами отделений. Турция – достаточно развитая страна, и минимальные факторы развития и удобства, в том числе отделения многих банков, встречаются даже в отдаленных регионах, маленьких городах и деревнях.
Иными словами, та самая специфика заключается в некой рандомности применения ограничений к иностранным гражданам - не все отделения конкретных банков и не все банки в целом придерживаются новой тенденции. Это говорит о том, что открыть счет, не проживая в Турции постоянно и не имея для этого оснований и соответствующих документов, все же возможно. Как бы это не прозвучало странно, результат может зависеть от того, в каком городе подается заявка, в каком конкретном отделении, а в некоторых случаях и от конкретного менеджера.
Поэтому, получив отказ в оформлении заявки без наличия ВНЖ или услышав требование по размещению депозита, имеет смысл попытать свою удачу в любом другом офисе того же банка.
Так, уже известный многим Ziraat Bank принимает заявителей без ВНЖ с требованием к размещению суммы от 50 000 турецких лир, или 2 000 долларов США/евро. Сумма недоступна для пользования в течение 3-х месяцев после открытия счета. Для будущих клиентов, обладающих видом на жительство в Турции, доступно открытие счета без размещения депозита.
Ставший популярным в последнее время Vakif Bank также лоялен к иностранцам без ВНЖ и принимает таких клиентов с условием оплаты комиссии за открытие счета (200 долларов США). Также банк предлагает таким клиентам приобрести один из своих продуктов, наиболее нужный и доступный из которых страхование. Типы страховки и опции по защите можно будет обсудить с менеджером банка. Средние затраты на страховку с минимальными опциями варьируется в пределах 2 000 – 3 000 турецких лир.
Deniz Bank, долгое время обслуживавший иностранные юридические лица, также пошел по дороге усиления своих требований. Сегодня банк открывает счета иностранным гражданам без ВНЖ взамен на размещение депозита в размере 10 000 долларов США. Иностранным заявителям с видом на жительство или рабочей визой банк часто открывает счета без требования к размещению средств.
Существуют также банки, имеющие отдельную процедуру для иностранцев без вида на жительство или рабочей визы. Требования таких банков соблюдаются всегда, счета открывают для нерезидентов в обмен на размещение более крупных сумм на счету:
Emlак Katilim – необходимо разместить депозит в размере от 250 000 турецких лир и сохранять неснижаемый остаток по основному счету на протяжении всего времени обслуживания в размере 100 000 турецких лир.
Основанный в 2015 году, Эмлак Катылым Emlak Katilim, быстро завоевал признание и доверие клиентов, занимая достойное место в турецком банковском секторе. Сегодня банк известен своим стремлением сохранять статус выдающегося банка, предлагающего полный спектр услуг.gsl-news.org
Nurol Bank ориентируется на достаточно крупных клиентов, банк славится своей группой компаний и обширным списком инвестиционных предложений, поэтому предлагает таким заявителям счета с условием размещения депозита от 250 000 долларов США на период от 1 года.
Nurol Bankasi (Банк Нурол) – участник списка лидирующих инвестиционных банков Турции. Деятельность банка стартовала в 1999 году. Банк вышел на финансовый рынок с инвестиционными продуктами для своих клиентов, что было редкостью для финансового сектора Турции тех времен. По сей день банк гордится своей командой, обеспечивающей техническое развитие и применяющей собственные ноу-хау для дальнейшего развития своих продуктов. Nurol Bankasi предлагает полный спектр банковских услуг, при этом особо выделяет инвестиционные продукты, нацеленные на преумножение капитала каждого клиента.gsl-news.org
Вышеуказанные примеры помогут сориентироваться в опциях, предлагаемых турецкими банками.
Мы понимаем важность решения данного вопроса и готовы сопроводить процедуру до полного открытия банковского счета:
В некоторых случаях можно обсудить и согласовать с банком удаленное открытие счета по доверенности от его будущего владельца.
Наши специалисты готовы оказать помощь в открытии счета в банке Турции как физическим, так и юридическим лицам. Индивидуальный анализ клиента, подбор банков, составление перечня необходимых документов. Получение налогового номера (включая сопровождение нашим сотрудником). Сопровождение на личную встречу с сотрудником банка, заполнение и подписание форм.gsl.org
Стандартный пакет документов, необходимый для открытия счета в турецком банке выглядит следующим образом:
Шансы открыть счет без ВНЖ снижаются, но это все еще остается возможным при выборе правильного банка и наиболее лояльного его отделения.
Так, если у заявителя нет турецкого ВНЖ или рабочей визы, ему необходимо будет дополнительно предъявить:
Данные документы содержат информацию только на русском языке, поэтому необходимо заранее подготовить их нотариально заверенный перевод на турецкий язык.
Банки оставляют за собой право запросить дополнительную информацию и документацию, включая документы, подтверждающие легальный доход и происхождение размещаемых средств.
Банковская карта выдается в отделении банка при личном присутствии ее владельца.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь