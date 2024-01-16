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Ольга Фалеева
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Как открыть счет в банке Миср, ОАЭ / Banque Misr, UAEМатериал редакции

ОАЭ - одна из наиболее востребованных юрисдикций для ведения международного бизнеса, а также для размещения личных активов. Одним из факторов, привлекающих бизнесменов и инвесторов в ОАЭ, является стабильная и развитая банковская система. Однако открытие счетов, в особенности корпоративных, для бенефициаров с российскими паспортами – задача нетривиальная, для решения которой потребуется подготовка качественного пакета документов и правильный подбор банков. В этой статье мы расскажем об открытии счета в банке Миср (Banque Misr).

Ольга Фалеева

Содержание

  1. Немного истории и фактов о банковской группе Миср
    1. Банк Миср в ОАЭ
      1. Как открыть счет для компании в банке Миср?
        1. Каким компаниям открывает счета банк Миср и на что обратить внимание
          1. Какие документы потребуются для открытия корпоративного счета в банке Миср?
            1. Какие счета, в каких валютах открывает банк Миср, требования к остатку на счете
              1. Как увеличить шансы на открытие счета в Banque Misr?
              2. Как открыть личный счет в банке Миср?
                1. Каким клиентам банк открывает счета, на что обратить внимание?
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                Немного истории и фактов о банковской группе Миср

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                Банк Misr (ОАЭ) входит в одну из крупнейших банковских групп Египта.

                Само слово «Миср» означает «Египет», так с древних времен называли эту страну народы Аравийского полуострова и Передней Азии.

                Банк Миср был основан в 1920 г. в Египте и стал первым банком в стране, полностью принадлежащим египтянам. В 1960 банк Миср был национализирован и до сих пор остается полностью государственным банком.

                Миср является вторым крупнейшим банком Египта. Это универсальный банк, предоставляющий полный спектр банковских услуг.

                Оплаченный капитал банка составляет 15 млрд. египетских фунтов (около 485 миллионов долларов). В 800 отделениях банка, расположенных по всему Египту, работает свыше 20 тыс. сотрудников, которые обслуживают более 13 млн. клиентов.

                Банк Миср также представлен за рубежом через свои дочерние структуры и отделения в ОАЭ, Франции, Германии и Ливане.

                Банк Миср в ОАЭ

                Банк в ОАЭ был открыт в 1974 г. под названием Banque du Caire, а в 2008 г. был переименован в Misr. Сейчас банк располагает 5 отделениями в Дубае, Абу-Даби, Эль-Айне, Шардже и Рас-эль-Хайме и предлагает широкую линейку услуг для частных и корпоративных клиентов.

                В масштабах банковского сектора ОАЭ банк Миср, который классифицируется Центральным банком ОАЭ как «иностранный» банк, не входит в число крупнейших банков страны и не сопоставим ни по финансовым показателям, ни по размеру клиентской базы с такими известными национальными банками, как FAB, ENBD, ADCB, ADIB и пр.

                Однако банк Миср пользуется известностью и популярностью у российских клиентов в силу своего достаточно лояльного отношения к компаниям, которыми владеют граждане РФ и чей бизнес связан в поставками товаров и услуг из/в Россию. В 2023 г. в рамках общей тенденции в банковском секторе ОАЭ, Миср ограничил некоторые, в особенности торговые, транзакции с российскими банками и усилил их мониторинг.

                Тем не менее, на текущий момент это один из небольшого числа банков ОАЭ, принимающих на обслуживание российских клиентов, проводящих транзакции с российскими банкам и, более того, активно устанавливающих с ними корреспондентские отношения.
                Ольга Фалеева Ведущий консультант GSL Law & Consulting
                отвечает Ольга Фалеева
                Ведущий консультант GSL Law & Consulting

                Как открыть счет для компании в банке Миср?

                Каким компаниям открывает счета банк Миср и на что обратить внимание

                Банк открывает счета компаниям, зарегистрированным на территории mainland, а также во фризонах, однако, периодически и в зависимости от того, в каком эмирате находится отделение банка, сотрудники банка говорят о том, что открытие счетов компаниям, зарегистрированным во фризонах некоторых так называемых Северных Эмиратов может быть проблематичным.

                Открытие счета на оффшорную компанию, зарегистрированную в ОАЭ и принадлежащую гражданину РФ, в стандартном случае крайне маловероятно.

                Банк может рассмотреть заявление об открытии счета и от нерезидентной компании, но при соблюдении индивидуально установленных условий, как то:

                • размещение существенных средств в инвестиционный портфель под управлением банка,
                • большие обороты и количество транзакций, которые потенциально принесут банку значительный комиссионный доход,
                • обслуживание банком резидентного бизнеса бенефициара и т.п. Однако данная опция практически недоступна бенефициарам с российскими паспортами.
                Открытие личных / корпоративных счетов в банках ОАЭ. | GSL

                Наша компания предоставляет услуги по подбору банка в ОАЭ, сбору необходимых документов и составлению заявки на открытие счета и отправки ее в банки. Услуги по сопровождению на личную встречу с банкиром, по подготовке к собеседованию и дальнейшему взаимодействию с банком.

                gsl.org

                Как и в любом другом банке ОАЭ, обязательным условием открытия счета является наличие у распорядителя по счету резидентства ОАЭ, т.е. карты Emirates ID. Но в отличие от большинства других банков Миср не так требователен к документальному подтверждению адреса проживания в ОАЭ, что предполагает наличие зарегистрированного договора аренды и/или счетов за коммунальные услуги.

                Личный визит в банк для идентификации и подписания банковских форм на открытие счета обязателен.

                Банк открывает счета компаниям с офисом flexi desk, что является одной из наиболее востребованных офисных опций во фризонах, в особенности для небольших компаний, чей бизнес не требует физического размещения в офисе. Однако для торговых компаний, заявляющих большие объемы операций, желательно арендовать отдельный офис.

                Если бизнес компании предполагает транзакции с российскими контрагентами, рекомендуем при открытии счета как можно подробнее описать характер транзакций и указать контрагентов, чтобы в дальнейшем избежать ситуации, когда банковский счет открыт и функционирует, а проведение нужных вам транзакций невозможно.

                Согласовав с банком «на входе» какие транзакции, в каких валютах, в каких объемах, с какими контрагентами и какими странами банк готов проводить, а какие нет, вы сэкономите время и нервы, когда начнете работать со счетом.

                Особенно внимательно нужно проверять возможность проведения торговых транзакций с РФ. Банк тщательно мониторит такие транзакции, опасаясь брать риски, связанные с поставкой товаров, подпадающих под какие-либо ограничения, хотя ОАЭ и не присоединились к санкционным режимам.

                В конце января 2023 г. банк Миср неофициально сообщил о приостановке открытия новых счетов для компаний с бенефициарами - россиянами. В конце апреля – начале мая 2023 г. банк возобновил рассмотрение заявок от компаний, которыми владеют граждане РФ, но ограничил проведение торговых транзакций с российскими контрагентами поставкой продуктов питания, впоследствии перечень товаров был расширен.

                Какие документы потребуются для открытия корпоративного счета в банке Миср?

                Набор документов, который нужно подготовить для открытия счета, в целом стандартный для большинства банков ОАЭ:

                • корпоративные документы компании ОАЭ, договор аренды офиса;
                • документы бенефициара / акционера / менеджера компании: паспорт, адрес проживания, Emirates ID (карта Emirates ID обязательна для распорядителя по счету в банке);
                • резюме, дающее понимание об образовании, профессиональном опыте, источнике происхождения средств (владение бизнесом, работа по найму, инвестиции);
                • выписка с банковского счета (выписки со счетов) за последние 6 месяцев, показывающая регулярное поступление дохода и наличие средств в том объеме, который был согласован с банком для размещения на счете компании в качестве минимального остатка;
                • в зависимости от индивидуальной ситуации выписка может быть как с личного счета, так и со счета компании в стране постоянного проживания бенефициара (если бенефициар позиционируется как владелец уже существующего бизнеса и, соответственно, источник происхождения его средств - как доход от бизнеса); в таком случае банк также может запросить документы, подтверждающие владение данной компанией, например, выписку из реестра;
                • бизнес-план или бизнес-профиль компании ОАЭ с описанием характера транзакций и их объема, указанием планируемых контрагентов.
                Обращаем ваше внимание, что данный перечень не является исчерпывающим и банк может запросить дополнительные документы на свое усмотрение.

                Какие счета, в каких валютах открывает банк Миср, требования к остатку на счете

                Банк открывает расчетные (текущие) и депозитные счета в дирхамах и иностранной валюте.

                Валюты: AED, USD, EUR, SAR, GBP, CNY, EGP, CHF, JPY.

                Некоторые типы счетов доступны не во всех вышеперечисленных валютах.

                Корпоративная дебетовая карта выпускается только к счету в дирхамах.

                На расчетном счете необходимо поддерживать среднемесячный минимальный баланс в размере не менее 25 000 дирхамов (или эквивалент в иностранной валюте). Если среднемесячный минимальный баланс составит менее 25 000 дирхамов, за такой месяц взимается комиссия в размере 200 дирхамов.

                Для сравнения, в ведущих банках ОАЭ, таких как ENBD, FAB, ADIB, тарифные планы начинаются с минимального среднемесячного баланса 50 000 дирхамов (для клиентов retail) и от 200 000 и 500 000 дирхамов – для клиентов Business Banking.

                Как увеличить шансы на открытие счета в Banque Misr?

                Помимо подготовки качественного бизнес-профайла компании, в банках ОАЭ приветствуется желание бенефициара разместить повышенные остатки на счетах, в том числе средства могут быть размещены на личных счетах бенефициара, а также вложить средства в инвестиционные продукты и сформировать инвестиционный портфель.

                Как открыть личный счет в банке Миср?

                Каким клиентам банк открывает счета, на что обратить внимание?

                Как правило, банки ОАЭ открывают счета только резидентам ОАЭ, т.е. держателям карт Emirates ID. Отдельные банки ОАЭ готовы открывать счета нерезидентам, но в большинстве случаев такие счета открываются через отделения Wealth Management с порогом входа от 1 до 5 млн. долларов в зависимости от банка.

                Банк Миср может рассмотреть заявление на открытие счета нерезиденту с паспортом страны «низкого риска» по индивидуальному согласованию.

                Для клиентов с паспортами РФ и других стран СНГ наличие Emirates ID для открытия счета обязательно.

                Личный визит в банк для идентификации и подписания банковских форм на открытие счета обязателен.
                #банк#банковский счет#Материал редакции#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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                Ольга Фалеева (подробнее)
                Автор статьи
                +7 495 234 38 33
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                Ольга Фалеева (подробнее)
                Автор статьи
                +7 495 234 38 33
                Задать вопрос
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