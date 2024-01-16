



Особенно внимательно нужно проверять возможность проведения торговых транзакций с РФ. Банк тщательно мониторит такие транзакции, опасаясь брать риски, связанные с поставкой товаров, подпадающих под какие-либо ограничения, хотя ОАЭ и не присоединились к санкционным режимам.

Если бизнес компании предполагает транзакции с российскими контрагентами, рекомендуем при открытии счета как можно подробнее описать характер транзакций и указать контрагентов, чтобы в дальнейшем избежать ситуации, когда банковский счет открыт и функционирует, а проведение нужных вам транзакций невозможно.Согласовав с банком «на входе» какие транзакции, в каких валютах, в каких объемах, с какими контрагентами и какими странами банк готов проводить, а какие нет, вы сэкономите время и нервы, когда начнете работать со счетом.