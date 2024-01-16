ОАЭ - одна из наиболее востребованных юрисдикций для ведения международного бизнеса, а также для размещения личных активов. Одним из факторов, привлекающих бизнесменов и инвесторов в ОАЭ, является стабильная и развитая банковская система. Однако открытие счетов, в особенности корпоративных, для бенефициаров с российскими паспортами – задача нетривиальная, для решения которой потребуется подготовка качественного пакета документов и правильный подбор банков. В этой статье мы расскажем об открытии счета в банке Миср (Banque Misr).
Банк Misr (ОАЭ) входит в одну из крупнейших банковских групп Египта.
Само слово «Миср» означает «Египет», так с древних времен называли эту страну народы Аравийского полуострова и Передней Азии.
Банк Миср был основан в 1920 г. в Египте и стал первым банком в стране, полностью принадлежащим египтянам. В 1960 банк Миср был национализирован и до сих пор остается полностью государственным банком.
Оплаченный капитал банка составляет 15 млрд. египетских фунтов (около 485 миллионов долларов). В 800 отделениях банка, расположенных по всему Египту, работает свыше 20 тыс. сотрудников, которые обслуживают более 13 млн. клиентов.
Банк Миср также представлен за рубежом через свои дочерние структуры и отделения в ОАЭ, Франции, Германии и Ливане.
Банк в ОАЭ был открыт в 1974 г. под названием Banque du Caire, а в 2008 г. был переименован в Misr. Сейчас банк располагает 5 отделениями в Дубае, Абу-Даби, Эль-Айне, Шардже и Рас-эль-Хайме и предлагает широкую линейку услуг для частных и корпоративных клиентов.
В масштабах банковского сектора ОАЭ банк Миср, который классифицируется Центральным банком ОАЭ как «иностранный» банк, не входит в число крупнейших банков страны и не сопоставим ни по финансовым показателям, ни по размеру клиентской базы с такими известными национальными банками, как FAB, ENBD, ADCB, ADIB и пр.
Однако банк Миср пользуется известностью и популярностью у российских клиентов в силу своего достаточно лояльного отношения к компаниям, которыми владеют граждане РФ и чей бизнес связан в поставками товаров и услуг из/в Россию. В 2023 г. в рамках общей тенденции в банковском секторе ОАЭ, Миср ограничил некоторые, в особенности торговые, транзакции с российскими банками и усилил их мониторинг.
Тем не менее, на текущий момент это один из небольшого числа банков ОАЭ, принимающих на обслуживание российских клиентов, проводящих транзакции с российскими банкам и, более того, активно устанавливающих с ними корреспондентские отношения.
Банк открывает счета компаниям, зарегистрированным на территории mainland, а также во фризонах, однако, периодически и в зависимости от того, в каком эмирате находится отделение банка, сотрудники банка говорят о том, что открытие счетов компаниям, зарегистрированным во фризонах некоторых так называемых Северных Эмиратов может быть проблематичным.
Открытие счета на оффшорную компанию, зарегистрированную в ОАЭ и принадлежащую гражданину РФ, в стандартном случае крайне маловероятно.
Банк может рассмотреть заявление об открытии счета и от нерезидентной компании, но при соблюдении индивидуально установленных условий, как то:
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Как и в любом другом банке ОАЭ, обязательным условием открытия счета является наличие у распорядителя по счету резидентства ОАЭ, т.е. карты Emirates ID. Но в отличие от большинства других банков Миср не так требователен к документальному подтверждению адреса проживания в ОАЭ, что предполагает наличие зарегистрированного договора аренды и/или счетов за коммунальные услуги.
Банк открывает счета компаниям с офисом flexi desk, что является одной из наиболее востребованных офисных опций во фризонах, в особенности для небольших компаний, чей бизнес не требует физического размещения в офисе. Однако для торговых компаний, заявляющих большие объемы операций, желательно арендовать отдельный офис.
В конце января 2023 г. банк Миср неофициально сообщил о приостановке открытия новых счетов для компаний с бенефициарами - россиянами. В конце апреля – начале мая 2023 г. банк возобновил рассмотрение заявок от компаний, которыми владеют граждане РФ, но ограничил проведение торговых транзакций с российскими контрагентами поставкой продуктов питания, впоследствии перечень товаров был расширен.
Набор документов, который нужно подготовить для открытия счета, в целом стандартный для большинства банков ОАЭ:
Банк открывает расчетные (текущие) и депозитные счета в дирхамах и иностранной валюте.
Валюты: AED, USD, EUR, SAR, GBP, CNY, EGP, CHF, JPY.
Некоторые типы счетов доступны не во всех вышеперечисленных валютах.
Корпоративная дебетовая карта выпускается только к счету в дирхамах.
На расчетном счете необходимо поддерживать среднемесячный минимальный баланс в размере не менее 25 000 дирхамов (или эквивалент в иностранной валюте). Если среднемесячный минимальный баланс составит менее 25 000 дирхамов, за такой месяц взимается комиссия в размере 200 дирхамов.
Помимо подготовки качественного бизнес-профайла компании, в банках ОАЭ приветствуется желание бенефициара разместить повышенные остатки на счетах, в том числе средства могут быть размещены на личных счетах бенефициара, а также вложить средства в инвестиционные продукты и сформировать инвестиционный портфель.
Как правило, банки ОАЭ открывают счета только резидентам ОАЭ, т.е. держателям карт Emirates ID. Отдельные банки ОАЭ готовы открывать счета нерезидентам, но в большинстве случаев такие счета открываются через отделения Wealth Management с порогом входа от 1 до 5 млн. долларов в зависимости от банка.
Банк Миср может рассмотреть заявление на открытие счета нерезиденту с паспортом страны «низкого риска» по индивидуальному согласованию.
Для клиентов с паспортами РФ и других стран СНГ наличие Emirates ID для открытия счета обязательно.
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