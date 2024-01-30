ЕС исключает Каймановы острова из списка стран, препятствующих отмыванию денег

Минфин Каймановых островов объявил о том, что юрисдикция будет исключена из списка юрисдикций Европейского Cоюза, имеющих недостатки в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это произойдет вслед за исключением Каймановых островов из «серого» списка ФАТФ по борьбе с отмыванием денег в октябре 2023 года.
Исключение Каймановых островов из списка юрисдикций ЕС, имеющих недостатки в режимах AML (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), вступит в силу 7 февраля.
«Правительство Каймановых островов полностью осознает значимость этого достижения и то, что оно означает для нашей международной репутации», - заявил заместитель премьер-министра и министр финансовых услуг, достопочтенный Андре Эбанкс.
В документе ЕС говорится, что, по оценке Европейской Комиссии, основанной на информации, включая исключение из списка по AML ФАТФ, Каймановы острова повысили эффективность режима AML и устранили технические недостатки, чтобы соответствовать планам действий ФАТФ. ЕС также отметил улучшенный режим Иордании.
«Поэтому целесообразно исключить Каймановы острова и Иорданию из таблицы в пункте I Приложения к Делегированному регламенту (ЕС) 2016/1675», - говорится в документе.
Помимо местных заинтересованных сторон, заместитель премьер-министра поблагодарил официальных представителей ЕС: «Дискуссии между ЕС и Каймановыми островами по целому ряду вопросов, связанных с финансовыми услугами, включая исключение из списка, были невероятно полезны для углубления нашего взаимопонимания, и я особенно отмечаю позитивный, открытый подход, который все больше характеризует наши отношения. Исключение из списка ЕС по борьбе с отмыванием денег открывает путь для дальнейшего диалога по политическим целям, которые мы преследуем».
По материалам Ministry of Financial Services Cayman Islands Government
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