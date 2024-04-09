Открытие банковских счетов в банках Омана Материал редакции

Открытие счёта в одном из банков Омана может стать значительным конкурентным преимуществом и возможностью развития бизнеса в текущих геополитических реалиях. Рассмотрим ниже банковскую систему Омана и требования оманских банков к открытию личного и корпоративного счетов.

Оман — это страна, расположенная на юго-востоке Аравийского полуострова. Она граничит с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Йеменом и Объединенной Республикой Танзания (на эксклаве). Страна имеет богатую историю, которая уходит корнями в глубокую древность.

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Оман – одна из самых богатых стран в регионе Ближнего Востока. По оценкам Всемирного Банка, по итогам 2022 года ВВП страны составил почти 115 тысяч долларов на душу населения и занимает 64 позицию в мировом рейтинге. Последнее время Оман проводит политику диверсификации и модернизации своей экономики, последовательно принимая пятилетние планы развития. Султанат делает ставку на уникальные преимущества своей истории как торговой и морской державы, на приверженность экономическим принципам свободного рынка, а также на передовую и современную банковскую систему, при этом обладающую богатой историей.

Эволюция банковской системы Омана сильно отличается от развития банковской системы многих других стран и для понимания истории ее становления и развития необходимо обратиться к ее истокам.

История становления банковской системы Омана

Банковская система Омана является одной из старейших и наиболее стабильных в регионе Персидского залива и начала формироваться в середине XIX века, когда страна стала объектом интереса со стороны европейских держав. В 1891 году был основан Имперский банк Омана, который стал первым центральным банком страны и находился под контролем Великобритании.

В начале XX века банки других стран также начали открывать свои отделения в Омане. В основном это были банки, принадлежащие иностранным колониальным державам (Великобритании и Франции). Они контролировали большую часть финансовой системы страны, предоставляя кредиты, обслуживая торговлю и осуществляя денежные переводы.

Начиная с 1950-х годов, правительство Омана начало проводить политику национализации банков. В 1960-х годах, после обретения независимости от Великобритании, правительство Омана начало проводить реформы, направленные на создание национального банковского сектора и уже в 1962 году Имперский банк стал полностью государственным.

С момента обретения независимости от Великобритании в 1970 году, банковская система Омана стала более либерализованной. В этот период были основаны такие крупные банки, как Oman International Bank, Oman Arab Bank и National Bank of Oman, а также Центральный банк Омана (Central Bank of Oman) в 1974 году.

С тех пор банковская система Омана развивалась и укреплялась, особенно после открытия нефтяных месторождений в конце 1990-х годов. Благодаря притоку доходов от экспорта нефти, были созданы новые банки и филиалы иностранных банков, а также расширилась инфраструктура.

Банковская система Омана сегодня

Сегодня банковская система Омана состоит из Центрального банка Омана (CBO), коммерческих банков и специализированных финансовых институтов. Банковская система Омана также регулируется Министерством финансов, которое отвечает за разработку законодательства, регулирующего деятельность финансовых учреждений, и осуществляет надзор за соблюдением законодательства. Центральный банк отвечает за монетарную политику, регулирование и надзор за деятельностью других банковских учреждений.

Коммерческие банки в Омане включают в себя местные и иностранные банки, которые предоставляют различные банковские услуги населению, такие как депозитные счета, кредитные продукты, международные переводы и услуги по обмену валюты.

Крупнейшими коммерческими банками в Омане являются National Bank of Oman, Muscat Gulf Commercial Bank, Oman Arab Bank и HSBC Bank Oman.

При этом, отдельный интерес представляют и местные банки: Bank Muscat, Dhofar Bank, Bank Nizwa, Sohar International Bank, а также функционирующий на территории Омана Bank of Beirut.

Специализированные финансовые институты в банковской системе Омана включают исламские банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании. Исламские банки предлагают продукты и услуги в соответствии с принципами шариата, а микрофинансовые организации предоставляют финансовые услуги малому и среднему бизнесу, а также малоимущим слоям населения.

Популярные банки в Омане

National Bank of Oman

Банк был основан в 1973 году в целях содействия экономическому развитию Султана и обеспечения стабильности цен и является первым коммерческим банком Омана.

Национальный банк Омана предоставляет различные услуги для физических и юридических лиц, включая кредитование, депозиты, обмен валюты, выпуск национальных платежных карт и предоставление гарантий по кредитам.

Кроме того, NBO активно участвует в международных банковских операциях, особенно в сотрудничестве с другими банками и международными финансовыми институтами. В целом, Национальный банк Омана играет важную роль в обеспечении стабильности и развития финансовой системы Султаната.

Bank Muscat

Банк был основан в 1982 году, является крупнейшим коммерческим банком Султаната Оман в нескольких отраслях банковской сферы: услуги корпоративным клиентам, розничные, казначейские и инвестиционные операции. Кроме того, банк лидирует по количеству открытых счетов частным лицам и размерам находящихся в управлении активов.

После поглощения Commercial Bank of Oman в 2000 г. и Industrial Bank of Oman в 2001 г. стал банком с наибольшей долей совокупных банковских активов страны. Банк Маската имеет более 80 филиалов по всему Оману, а также представительства в других странах.

Bank Nizwa

Банк начал работу в январе 2013 года после того, как ЦБ Омана выдал лицензию банку шейха Сауду бин Али Аль Халили. Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг, включая розничные и корпоративные банковские услуги, казначейские операции, финансирование проектов, торговое финансирование, управление активами и услуги private banking.

Банк Nizwa имеет обширную сеть отделений по всему Оману, а также представительства в Лондоне, Дубае и Дохе. Банк активно участвует в развитии экономики Омана, в том числе через финансирование инфраструктурных проектов и малых и средних предприятий.

В последние годы банк активно развивает цифровые услуги, предлагая своим клиентам онлайн-банкинг, мобильные приложения и другие цифровые услуги. Банк также уделяет внимание социальной ответственности и участвует в проектах по поддержке образования, здравоохранения и развития инфраструктуры в Омане.

Dhofar Bank

Банк был основан в 1990 году и является одним из самых стремительно развивающихся банков региона. Банк имеет более 50 отделений по всему Оману и активно сотрудничает с другими банками и финансовыми институтами в регионе. Банк предоставляет кредиты, принимает депозиты, осуществляет международные переводы и валютные операции, а также предоставляет услуги по обслуживанию банковских карт.

Кроме того, Банк Dhofar активно участвует в социальных и культурных проектах, поддерживая развитие образования, здравоохранения и культуры в Омане.

Oman Arab Bank

Банк был основан в 1984 году после приобретения всех филиалов Arab Bank в Султанате. В 1992 году операции были расширены за счет приобретения всех розничных отделений Omani European Bank, с которым OAB объединился в 1994 году.

Oman Arab Bank является одним из крупнейших банков Омана. Это государственный банк, который предлагает широкий спектр банковских услуг, включая потребительский и коммерческий банкинг, ипотеку, автокредитование, кредитные карты, инвестиционные услуги, услуги по управлению активами и другие.

Сегодня группа Oman Arab Bank управляет общенациональной сетью из 62 филиалов и 141 банкомата и CDM по всему Султанату.

Основные услуги банка включают депозиты, кредиты, обмен валюты, ипотечное кредитование, прием платежей, предоставление банковских гарантий и другие услуги. Банк также предлагает услуги по управлению активами, такие как инвестиционные фонды, доверительное управление и страхование.

В последние годы Oman Arab Bank активно развивает свое присутствие на международном рынке, открывая представительства в других странах.

Преимуществами банка являются его надежность, широкий спектр услуг, а также наличие международных представительств.

Sohar International Bank

Банк был основан в 2007 году, относительно молодой, но динамично развивающийся банк, уже является одним из ведущих банков Омана, предоставляющим широкий спектр финансовых услуг и имеющий около 200 отделений по всей стране.

Одним из ключевых направлений деятельности Sohar International Bank является предоставление ипотечных кредитов. Банк предлагает различные ипотечные программы, включая покупку готовых квартир и домов, а также строительство новых объектов недвижимости.

Кроме того, Sohar International Bank активно работает в сфере корпоративного банкинга, предоставляя услуги по финансированию проектов, управлению рисками, консультированию по вопросам налогообложения и юридическим вопросам.

В сфере private banking Sohar International Bank предлагает индивидуальные решения для состоятельных клиентов, включая консультации по вопросам инвестирования, разработку индивидуальных инвестиционных стратегий и управление активами.

Таким образом, Sohar International Bank представляет собой универсальный финансовый институт, предлагающий широкий спектр услуг для физических и юридических лиц.

Bank of Beirut

Банк был основан в 1963 году в Ливане как Realty Business Bank S.A.L., в 1970 году сменил название на нынешнее. 9 апреля 2006 года Bank of Beirut получил разрешение ЦБ Омана на открытие филиала. Первый оманский филиал открылся 12 декабря 2006 года в Маскате.

Банк также активно участвует в финансировании различных проектов в Омане, таких как развитие инфраструктуры, строительство промышленных объектов и другие.

Bank of Beirut работает в соответствии с законами и регулятивными нормами Омана и имеет лицензии на проведение различных видов банковских операций. Банк придерживается высоких стандартов в области корпоративного управления и защиты прав потребителей.

В целом, Bank of Beirut является надежным и авторитетным финансовым учреждением в Омане и предоставляет широкий спектр качественных банковских услуг своим клиентам.

Что необходимо для открытия личного счета в банке Омана?

Основными требованиями для открытия личного сберегательного или текущего счета для иностранных граждан в Омане являются:

Подтверждение личности (паспорт) и его копия;

Resident ID card. Каждый экспат, который является резидентом Омана, должен иметь карту резидента, которая также называется Oman Iqama;



Подтверждение адреса не старше 3 месяцев;



Две фотографии стандартного размера, как на паспорт;



Заполненная и подписанная форма заявления на открытие банковского счета;



Официальное письмо о приеме на работу от работодателя в Омане (или спонсора) с указанием заработной платы;



Банковская рекомендация;



Банковские выписки за последние 6 месяцев и иные документы в качестве подтверждения источника происхождения средств.



Перечень документов, который требуется для открытия счета в оманских банках на компанию

Открытие корпоративного банковского счета в Омане – более сложная и длительная процедура, чем открытие счета на физическое лицо. Не менее важен и факт, что открытие производится только с личным визитом.

Что необходимо предоставить банку по компании:

Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);

Свидетельство о регистрации (Company Registration);



Резолюцию об открытии счета с указанием подписанта по счету;



Chamber of Commerce Certificate;



Municipality Activity License, Municipality Certificate;



Заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца;



Копии текущих контрактов с контрагентами;



Договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п.

Если компания зарегистрирована более года назад, необходимо дополнительно предоставить:

Выписку со счета за год месяцев или аудированную отчетность, которая также должна быть подана в Министерство Торговли и Промышленности;

Инвойсы/обоснования по всем внесениям наличных средств в соответствии с банковской выпиской.



На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары / поверенные):

Подтверждение личности (паспорт) и его копию;

Resident ID card;



Подтверждение адреса не старше 3 месяцев;



Заполненную и подписанную форму заявления на открытие банковского счета;



Банковские выписки за последние 6 мес. и иные документы в качестве подтверждения источника происхождения средств.



Факторы, влияющие на открытие банковского счета в Омане

Зарегистрирована ли компания в стране банка. Если нет, то почти во всех случаях потребуется открытие филиала;

Внесение первоначальный депозита;



Наличие местного резидентства у физических лиц в структуре;

Могут ли учредитель и подписант по счету лично посетить банк;



Какая сумма неснижаемого остатка/баланса по счету.



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