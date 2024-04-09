Открытие счёта в одном из банков Омана может стать значительным конкурентным преимуществом и возможностью развития бизнеса в текущих геополитических реалиях. Рассмотрим ниже банковскую систему Омана и требования оманских банков к открытию личного и корпоративного счетов.
Оман — это страна, расположенная на юго-востоке Аравийского полуострова. Она граничит с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Йеменом и Объединенной Республикой Танзания (на эксклаве). Страна имеет богатую историю, которая уходит корнями в глубокую древность.
Оман – одна из самых богатых стран в регионе Ближнего Востока. По оценкам Всемирного Банка, по итогам 2022 года ВВП страны составил почти 115 тысяч долларов на душу населения и занимает 64 позицию в мировом рейтинге. Последнее время Оман проводит политику диверсификации и модернизации своей экономики, последовательно принимая пятилетние планы развития. Султанат делает ставку на уникальные преимущества своей истории как торговой и морской державы, на приверженность экономическим принципам свободного рынка, а также на передовую и современную банковскую систему, при этом обладающую богатой историей.
Эволюция банковской системы Омана сильно отличается от развития банковской системы многих других стран и для понимания истории ее становления и развития необходимо обратиться к ее истокам.
Банковская система Омана является одной из старейших и наиболее стабильных в регионе Персидского залива и начала формироваться в середине XIX века, когда страна стала объектом интереса со стороны европейских держав. В 1891 году был основан Имперский банк Омана, который стал первым центральным банком страны и находился под контролем Великобритании.
В начале XX века банки других стран также начали открывать свои отделения в Омане. В основном это были банки, принадлежащие иностранным колониальным державам (Великобритании и Франции). Они контролировали большую часть финансовой системы страны, предоставляя кредиты, обслуживая торговлю и осуществляя денежные переводы.
Начиная с 1950-х годов, правительство Омана начало проводить политику национализации банков. В 1960-х годах, после обретения независимости от Великобритании, правительство Омана начало проводить реформы, направленные на создание национального банковского сектора и уже в 1962 году Имперский банк стал полностью государственным.
С момента обретения независимости от Великобритании в 1970 году, банковская система Омана стала более либерализованной. В этот период были основаны такие крупные банки, как Oman International Bank, Oman Arab Bank и National Bank of Oman, а также Центральный банк Омана (Central Bank of Oman) в 1974 году.
С тех пор банковская система Омана развивалась и укреплялась, особенно после открытия нефтяных месторождений в конце 1990-х годов. Благодаря притоку доходов от экспорта нефти, были созданы новые банки и филиалы иностранных банков, а также расширилась инфраструктура.
Сегодня банковская система Омана состоит из Центрального банка Омана (CBO), коммерческих банков и специализированных финансовых институтов. Банковская система Омана также регулируется Министерством финансов, которое отвечает за разработку законодательства, регулирующего деятельность финансовых учреждений, и осуществляет надзор за соблюдением законодательства. Центральный банк отвечает за монетарную политику, регулирование и надзор за деятельностью других банковских учреждений.
Коммерческие банки в Омане включают в себя местные и иностранные банки, которые предоставляют различные банковские услуги населению, такие как депозитные счета, кредитные продукты, международные переводы и услуги по обмену валюты.
Крупнейшими коммерческими банками в Омане являются National Bank of Oman, Muscat Gulf Commercial Bank, Oman Arab Bank и HSBC Bank Oman.
При этом, отдельный интерес представляют и местные банки: Bank Muscat, Dhofar Bank, Bank Nizwa, Sohar International Bank, а также функционирующий на территории Омана Bank of Beirut.
Специализированные финансовые институты в банковской системе Омана включают исламские банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании. Исламские банки предлагают продукты и услуги в соответствии с принципами шариата, а микрофинансовые организации предоставляют финансовые услуги малому и среднему бизнесу, а также малоимущим слоям населения.
Банк был основан в 1973 году в целях содействия экономическому развитию Султана и обеспечения стабильности цен и является первым коммерческим банком Омана.
Национальный банк Омана предоставляет различные услуги для физических и юридических лиц, включая кредитование, депозиты, обмен валюты, выпуск национальных платежных карт и предоставление гарантий по кредитам.
Кроме того, NBO активно участвует в международных банковских операциях, особенно в сотрудничестве с другими банками и международными финансовыми институтами. В целом, Национальный банк Омана играет важную роль в обеспечении стабильности и развития финансовой системы Султаната.
Банк был основан в 1982 году, является крупнейшим коммерческим банком Султаната Оман в нескольких отраслях банковской сферы: услуги корпоративным клиентам, розничные, казначейские и инвестиционные операции. Кроме того, банк лидирует по количеству открытых счетов частным лицам и размерам находящихся в управлении активов.
После поглощения Commercial Bank of Oman в 2000 г. и Industrial Bank of Oman в 2001 г. стал банком с наибольшей долей совокупных банковских активов страны. Банк Маската имеет более 80 филиалов по всему Оману, а также представительства в других странах.
Банк начал работу в январе 2013 года после того, как ЦБ Омана выдал лицензию банку шейха Сауду бин Али Аль Халили. Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг, включая розничные и корпоративные банковские услуги, казначейские операции, финансирование проектов, торговое финансирование, управление активами и услуги private banking.
Банк Nizwa имеет обширную сеть отделений по всему Оману, а также представительства в Лондоне, Дубае и Дохе. Банк активно участвует в развитии экономики Омана, в том числе через финансирование инфраструктурных проектов и малых и средних предприятий.
В последние годы банк активно развивает цифровые услуги, предлагая своим клиентам онлайн-банкинг, мобильные приложения и другие цифровые услуги. Банк также уделяет внимание социальной ответственности и участвует в проектах по поддержке образования, здравоохранения и развития инфраструктуры в Омане.
Банк был основан в 1990 году и является одним из самых стремительно развивающихся банков региона. Банк имеет более 50 отделений по всему Оману и активно сотрудничает с другими банками и финансовыми институтами в регионе. Банк предоставляет кредиты, принимает депозиты, осуществляет международные переводы и валютные операции, а также предоставляет услуги по обслуживанию банковских карт.
Кроме того, Банк Dhofar активно участвует в социальных и культурных проектах, поддерживая развитие образования, здравоохранения и культуры в Омане.
Банк был основан в 1984 году после приобретения всех филиалов Arab Bank в Султанате. В 1992 году операции были расширены за счет приобретения всех розничных отделений Omani European Bank, с которым OAB объединился в 1994 году.
Oman Arab Bank является одним из крупнейших банков Омана. Это государственный банк, который предлагает широкий спектр банковских услуг, включая потребительский и коммерческий банкинг, ипотеку, автокредитование, кредитные карты, инвестиционные услуги, услуги по управлению активами и другие.
Сегодня группа Oman Arab Bank управляет общенациональной сетью из 62 филиалов и 141 банкомата и CDM по всему Султанату.
Основные услуги банка включают депозиты, кредиты, обмен валюты, ипотечное кредитование, прием платежей, предоставление банковских гарантий и другие услуги. Банк также предлагает услуги по управлению активами, такие как инвестиционные фонды, доверительное управление и страхование.
В последние годы Oman Arab Bank активно развивает свое присутствие на международном рынке, открывая представительства в других странах.
Преимуществами банка являются его надежность, широкий спектр услуг, а также наличие международных представительств.
Банк был основан в 2007 году, относительно молодой, но динамично развивающийся банк, уже является одним из ведущих банков Омана, предоставляющим широкий спектр финансовых услуг и имеющий около 200 отделений по всей стране.
Одним из ключевых направлений деятельности Sohar International Bank является предоставление ипотечных кредитов. Банк предлагает различные ипотечные программы, включая покупку готовых квартир и домов, а также строительство новых объектов недвижимости.
Кроме того, Sohar International Bank активно работает в сфере корпоративного банкинга, предоставляя услуги по финансированию проектов, управлению рисками, консультированию по вопросам налогообложения и юридическим вопросам.
В сфере private banking Sohar International Bank предлагает индивидуальные решения для состоятельных клиентов, включая консультации по вопросам инвестирования, разработку индивидуальных инвестиционных стратегий и управление активами.
Таким образом, Sohar International Bank представляет собой универсальный финансовый институт, предлагающий широкий спектр услуг для физических и юридических лиц.
Банк был основан в 1963 году в Ливане как Realty Business Bank S.A.L., в 1970 году сменил название на нынешнее. 9 апреля 2006 года Bank of Beirut получил разрешение ЦБ Омана на открытие филиала. Первый оманский филиал открылся 12 декабря 2006 года в Маскате.
Банк также активно участвует в финансировании различных проектов в Омане, таких как развитие инфраструктуры, строительство промышленных объектов и другие.
Bank of Beirut работает в соответствии с законами и регулятивными нормами Омана и имеет лицензии на проведение различных видов банковских операций. Банк придерживается высоких стандартов в области корпоративного управления и защиты прав потребителей.
В целом, Bank of Beirut является надежным и авторитетным финансовым учреждением в Омане и предоставляет широкий спектр качественных банковских услуг своим клиентам.
Основными требованиями для открытия личного сберегательного или текущего счета для иностранных граждан в Омане являются:
Открытие корпоративного банковского счета в Омане – более сложная и длительная процедура, чем открытие счета на физическое лицо. Не менее важен и факт, что открытие производится только с личным визитом.
Что необходимо предоставить банку по компании:
Если компания зарегистрирована более года назад, необходимо дополнительно предоставить:
На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары / поверенные):
Отметим, что текущие условия ведения бизнеса показывают устойчивую необходимость реорганизации финансовых и товарных потоков в сторону ближневосточных стран, которые являются привлекательным направлением как с точки ведения международной деятельности, так и релокации.
Подробнее об особенностях и требованиях, предъявляемых к бизнесу для иностранцев в Омане, вы можете также ознакомиться в нашем материале на РБК Pro:
Оман и Бахрейн требуют от зарегистрированных в СЭЗ компаний вести бизнес в этих странах, Катар разрешает работать и за границей. Несмотря на ограничения, эти юрисдикции остаются привлекательными. Почему — знает Святослав Красильников, GSL Law & Consulting - РБК Propro.rbc.ru
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