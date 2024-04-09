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Зарубежное право
Святослав Красильников
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Открытие банковских счетов в банках ОманаМатериал редакции

Открытие счёта в одном из банков Омана может стать значительным конкурентным преимуществом и возможностью развития бизнеса в текущих геополитических реалиях. Рассмотрим ниже банковскую систему Омана и требования оманских банков к открытию личного и корпоративного счетов.

Святослав Красильников

Содержание

  1. История становления банковской системы Омана
    1. Банковская система Омана сегодня
      1. Популярные банки в Омане
        1. National Bank of Oman
          1. Bank Muscat
            1. Bank Nizwa
              1. Dhofar Bank
                1. Oman Arab Bank
                  1. Sohar International Bank
                    1. Bank of Beirut
                    2. Что необходимо для открытия личного счета в банке Омана?
                      1. Перечень документов, который требуется для открытия счета в оманских банках на компанию
                        1. Факторы, влияющие на открытие банковского счета в Омане
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                          Оман — это страна, расположенная на юго-востоке Аравийского полуострова. Она граничит с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Йеменом и Объединенной Республикой Танзания (на эксклаве). Страна имеет богатую историю, которая уходит корнями в глубокую древность.

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                          Оман – одна из самых богатых стран в регионе Ближнего Востока. По оценкам Всемирного Банка, по итогам 2022 года ВВП страны составил почти 115 тысяч долларов на душу населения и занимает 64 позицию в мировом рейтинге. Последнее время Оман проводит политику диверсификации и модернизации своей экономики, последовательно принимая пятилетние планы развития. Султанат делает ставку на уникальные преимущества своей истории как торговой и морской державы, на приверженность экономическим принципам свободного рынка, а также на передовую и современную банковскую систему, при этом обладающую богатой историей.

                          Эволюция банковской системы Омана сильно отличается от развития банковской системы многих других стран и для понимания истории ее становления и развития необходимо обратиться к ее истокам.

                          Регистрация компании в Омане | GSL

                          публикация Регистрация компании в Омане

                          gsl.org

                          История становления банковской системы Омана

                          Банковская система Омана является одной из старейших и наиболее стабильных в регионе Персидского залива и начала формироваться в середине XIX века, когда страна стала объектом интереса со стороны европейских держав. В 1891 году был основан Имперский банк Омана, который стал первым центральным банком страны и находился под контролем Великобритании.

                          В начале XX века банки других стран также начали открывать свои отделения в Омане. В основном это были банки, принадлежащие иностранным колониальным державам (Великобритании и Франции). Они контролировали большую часть финансовой системы страны, предоставляя кредиты, обслуживая торговлю и осуществляя денежные переводы.

                          Начиная с 1950-х годов, правительство Омана начало проводить политику национализации банков. В 1960-х годах, после обретения независимости от Великобритании, правительство Омана начало проводить реформы, направленные на создание национального банковского сектора и уже в 1962 году Имперский банк стал полностью государственным.

                          С момента обретения независимости от Великобритании в 1970 году, банковская система Омана стала более либерализованной. В этот период были основаны такие крупные банки, как Oman International Bank, Oman Arab Bank и National Bank of Oman, а также Центральный банк Омана (Central Bank of Oman) в 1974 году.

                          С тех пор банковская система Омана развивалась и укреплялась, особенно после открытия нефтяных месторождений в конце 1990-х годов. Благодаря притоку доходов от экспорта нефти, были созданы новые банки и филиалы иностранных банков, а также расширилась инфраструктура.

                          Банковская система Омана сегодня

                          Сегодня банковская система Омана состоит из Центрального банка Омана (CBO), коммерческих банков и специализированных финансовых институтов. Банковская система Омана также регулируется Министерством финансов, которое отвечает за разработку законодательства, регулирующего деятельность финансовых учреждений, и осуществляет надзор за соблюдением законодательства. Центральный банк отвечает за монетарную политику, регулирование и надзор за деятельностью других банковских учреждений.

                          Коммерческие банки в Омане включают в себя местные и иностранные банки, которые предоставляют различные банковские услуги населению, такие как депозитные счета, кредитные продукты, международные переводы и услуги по обмену валюты.

                          Крупнейшими коммерческими банками в Омане являются National Bank of Oman, Muscat Gulf Commercial Bank, Oman Arab Bank и HSBC Bank Oman.

                          При этом, отдельный интерес представляют и местные банки: Bank Muscat, Dhofar Bank, Bank Nizwa, Sohar International Bank, а также функционирующий на территории Омана Bank of Beirut.

                          Специализированные финансовые институты в банковской системе Омана включают исламские банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании. Исламские банки предлагают продукты и услуги в соответствии с принципами шариата, а микрофинансовые организации предоставляют финансовые услуги малому и среднему бизнесу, а также малоимущим слоям населения.

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                          Популярные банки в Омане

                          National Bank of Oman

                          Как открыть счет в банке National Bank of Oman 一 помощь в открытии банковских счетов в зарубежных банках | GSL

                          профайл банка National Bank of Oman: рейтинг, тарифы, требования, процедура открытия счета

                          gsl.org

                          Банк был основан в 1973 году в целях содействия экономическому развитию Султана и обеспечения стабильности цен и является первым коммерческим банком Омана.

                          Национальный банк Омана предоставляет различные услуги для физических и юридических лиц, включая кредитование, депозиты, обмен валюты, выпуск национальных платежных карт и предоставление гарантий по кредитам.

                          Кроме того, NBO активно участвует в международных банковских операциях, особенно в сотрудничестве с другими банками и международными финансовыми институтами. В целом, Национальный банк Омана играет важную роль в обеспечении стабильности и развития финансовой системы Султаната.

                          Bank Muscat

                          Как открыть счет в банке Bank Muscat 一 помощь в открытии банковских счетов в зарубежных банках | GSL

                          профайл банка Bank Muscat: рейтинг, тарифы, требования, процедура открытия счета

                          gsl.org

                          Банк был основан в 1982 году, является крупнейшим коммерческим банком Султаната Оман в нескольких отраслях банковской сферы: услуги корпоративным клиентам, розничные, казначейские и инвестиционные операции. Кроме того, банк лидирует по количеству открытых счетов частным лицам и размерам находящихся в управлении активов.

                          После поглощения Commercial Bank of Oman в 2000 г. и Industrial Bank of Oman в 2001 г. стал банком с наибольшей долей совокупных банковских активов страны. Банк Маската имеет более 80 филиалов по всему Оману, а также представительства в других странах.

                          Bank Nizwa

                          Как открыть счет в банке Nizwa 一 помощь в открытии банковских счетов в зарубежных банках | GSL

                          профайл банка Nizwa: рейтинг, тарифы, требования, процедура открытия счета

                          gsl.org

                          Банк начал работу в январе 2013 года после того, как ЦБ Омана выдал лицензию банку шейха Сауду бин Али Аль Халили. Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг, включая розничные и корпоративные банковские услуги, казначейские операции, финансирование проектов, торговое финансирование, управление активами и услуги private banking.

                          Банк Nizwa имеет обширную сеть отделений по всему Оману, а также представительства в Лондоне, Дубае и Дохе. Банк активно участвует в развитии экономики Омана, в том числе через финансирование инфраструктурных проектов и малых и средних предприятий.

                          В последние годы банк активно развивает цифровые услуги, предлагая своим клиентам онлайн-банкинг, мобильные приложения и другие цифровые услуги. Банк также уделяет внимание социальной ответственности и участвует в проектах по поддержке образования, здравоохранения и развития инфраструктуры в Омане.

                          Dhofar Bank

                          Как открыть счет в банке Dhofar Bank 一 помощь в открытии банковских счетов в зарубежных банках | GSL

                          профайл банка Dhofar Bank: рейтинг, тарифы, требования, процедура открытия счета

                          gsl.org

                          Банк был основан в 1990 году и является одним из самых стремительно развивающихся банков региона. Банк имеет более 50 отделений по всему Оману и активно сотрудничает с другими банками и финансовыми институтами в регионе. Банк предоставляет кредиты, принимает депозиты, осуществляет международные переводы и валютные операции, а также предоставляет услуги по обслуживанию банковских карт.

                          Кроме того, Банк Dhofar активно участвует в социальных и культурных проектах, поддерживая развитие образования, здравоохранения и культуры в Омане.

                          Oman Arab Bank

                          Как открыть счет в банке Oman Arab Bank (OAB) 一 помощь в открытии банковских счетов в зарубежных банках | GSL

                          профайл банка Oman Arab Bank (OAB): рейтинг, тарифы, требования, процедура открытия счета

                          gsl.org

                          Банк был основан в 1984 году после приобретения всех филиалов Arab Bank в Султанате. В 1992 году операции были расширены за счет приобретения всех розничных отделений Omani European Bank, с которым OAB объединился в 1994 году.

                          Oman Arab Bank является одним из крупнейших банков Омана. Это государственный банк, который предлагает широкий спектр банковских услуг, включая потребительский и коммерческий банкинг, ипотеку, автокредитование, кредитные карты, инвестиционные услуги, услуги по управлению активами и другие.

                          Сегодня группа Oman Arab Bank управляет общенациональной сетью из 62 филиалов и 141 банкомата и CDM по всему Султанату.

                          Основные услуги банка включают депозиты, кредиты, обмен валюты, ипотечное кредитование, прием платежей, предоставление банковских гарантий и другие услуги. Банк также предлагает услуги по управлению активами, такие как инвестиционные фонды, доверительное управление и страхование.

                          В последние годы Oman Arab Bank активно развивает свое присутствие на международном рынке, открывая представительства в других странах.

                          Преимуществами банка являются его надежность, широкий спектр услуг, а также наличие международных представительств.

                          Sohar International Bank

                          Как открыть счет в банке Sohar International 一 помощь в открытии банковских счетов в зарубежных банках | GSL

                          профайл банка Sohar International: рейтинг, тарифы, требования, процедура открытия счета

                          gsl.org

                          Банк был основан в 2007 году, относительно молодой, но динамично развивающийся банк, уже является одним из ведущих банков Омана, предоставляющим широкий спектр финансовых услуг и имеющий около 200 отделений по всей стране.

                          Одним из ключевых направлений деятельности Sohar International Bank является предоставление ипотечных кредитов. Банк предлагает различные ипотечные программы, включая покупку готовых квартир и домов, а также строительство новых объектов недвижимости.

                          Кроме того, Sohar International Bank активно работает в сфере корпоративного банкинга, предоставляя услуги по финансированию проектов, управлению рисками, консультированию по вопросам налогообложения и юридическим вопросам.

                          В сфере private banking Sohar International Bank предлагает индивидуальные решения для состоятельных клиентов, включая консультации по вопросам инвестирования, разработку индивидуальных инвестиционных стратегий и управление активами.

                          Таким образом, Sohar International Bank представляет собой универсальный финансовый институт, предлагающий широкий спектр услуг для физических и юридических лиц.

                          Bank of Beirut

                          Как открыть счет в банке Bank of Beirut 一 помощь в открытии банковских счетов в зарубежных банках | GSL

                          профайл банка Bank of Beirut: рейтинг, тарифы, требования, процедура открытия счета

                          gsl.org

                          Банк был основан в 1963 году в Ливане как Realty Business Bank S.A.L., в 1970 году сменил название на нынешнее. 9 апреля 2006 года Bank of Beirut получил разрешение ЦБ Омана на открытие филиала. Первый оманский филиал открылся 12 декабря 2006 года в Маскате.

                          Банк также активно участвует в финансировании различных проектов в Омане, таких как развитие инфраструктуры, строительство промышленных объектов и другие.

                          Bank of Beirut работает в соответствии с законами и регулятивными нормами Омана и имеет лицензии на проведение различных видов банковских операций. Банк придерживается высоких стандартов в области корпоративного управления и защиты прав потребителей.

                          В целом, Bank of Beirut является надежным и авторитетным финансовым учреждением в Омане и предоставляет широкий спектр качественных банковских услуг своим клиентам.

                          Открыть счет в банке Омана: подбор банковского вклада в Омане | GSL

                          Профессиональная помощь в открытии счета в банке Омана - услуги подбора банковского вклада в Омане и оформления всех необходимых документов.

                          gsl.org

                          Что необходимо для открытия личного счета в банке Омана?

                          Основными требованиями для открытия личного сберегательного или текущего счета для иностранных граждан в Омане являются:

                          • Подтверждение личности (паспорт) и его копия;
                          • Resident ID card. Каждый экспат, который является резидентом Омана, должен иметь карту резидента, которая также называется Oman Iqama;
                          • Подтверждение адреса не старше 3 месяцев;
                          • Две фотографии стандартного размера, как на паспорт;
                          • Заполненная и подписанная форма заявления на открытие банковского счета;
                          • Официальное письмо о приеме на работу от работодателя в Омане (или спонсора) с указанием заработной платы;
                          • Банковская рекомендация;
                          • Банковские выписки за последние 6 месяцев и иные документы в качестве подтверждения источника происхождения средств.

                          Перечень документов, который требуется для открытия счета в оманских банках на компанию

                          Открытие корпоративного банковского счета в Омане – более сложная и длительная процедура, чем открытие счета на физическое лицо. Не менее важен и факт, что открытие производится только с личным визитом.

                          Что необходимо предоставить банку по компании:

                          • Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
                          • Свидетельство о регистрации (Company Registration);
                          • Резолюцию об открытии счета с указанием подписанта по счету;
                          • Chamber of Commerce Certificate;
                          • Municipality Activity License, Municipality Certificate;
                          • Заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца;
                          • Копии текущих контрактов с контрагентами;
                          • Договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п.

                          Если компания зарегистрирована более года назад, необходимо дополнительно предоставить:

                          • Выписку со счета за год месяцев или аудированную отчетность, которая также должна быть подана в Министерство Торговли и Промышленности;
                          • Инвойсы/обоснования по всем внесениям наличных средств в соответствии с банковской выпиской.

                          На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары / поверенные):

                          • Подтверждение личности (паспорт) и его копию;
                          • Resident ID card;
                          • Подтверждение адреса не старше 3 месяцев;
                          • Заполненную и подписанную форму заявления на открытие банковского счета;
                          • Банковские выписки за последние 6 мес. и иные документы в качестве подтверждения источника происхождения средств.

                          Факторы, влияющие на открытие банковского счета в Омане

                          • Зарегистрирована ли компания в стране банка. Если нет, то почти во всех случаях потребуется открытие филиала;
                          • Внесение первоначальный депозита;
                          • Наличие местного резидентства у физических лиц в структуре;
                          • Могут ли учредитель и подписант по счету лично посетить банк;
                          • Какая сумма неснижаемого остатка/баланса по счету.
                          Отметим, что текущие условия ведения бизнеса показывают устойчивую необходимость реорганизации финансовых и товарных потоков в сторону ближневосточных стран, которые являются привлекательным направлением как с точки ведения международной деятельности, так и релокации.
                          Святослав Красильников Юрисконсульт GSL Law & Consulting
                          отвечает Святослав Красильников
                          Юрисконсульт GSL Law & Consulting

                          Подробнее об особенностях и требованиях, предъявляемых к бизнесу для иностранцев в Омане, вы можете также ознакомиться в нашем материале на РБК Pro:

                          Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев :: РБК Pro

                          Оман и Бахрейн требуют от зарегистрированных в СЭЗ компаний вести бизнес в этих странах, Катар разрешает работать и за границей. Несмотря на ограничения, эти юрисдикции остаются привлекательными. Почему — знает Святослав Красильников, GSL Law & Consulting - РБК Pro

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                          #банковская система#банковский счет#иностранный банк#Материал редакции#Оман
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                          Святослав Красильников (подробнее)
                          Автор статьи,
                          Юрисконсульт GSL Law & Consulting. Консалтинг и регистрация компаний за рубежом. Право зарубежных государств. Юридическое сопровождение и администрирование компаний. Открытие личных и корпоративных банковских счетов за рубежом. Правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений
                          +7 495 234 38 33
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                          Святослав Красильников (подробнее)
                          Автор статьи,
                          Юрисконсульт GSL Law & Consulting. Консалтинг и регистрация компаний за рубежом. Право зарубежных государств. Юридическое сопровождение и администрирование компаний. Открытие личных и корпоративных банковских счетов за рубежом. Правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений
                          +7 495 234 38 33
                          Задать вопрос
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                          #банковская система#банковский счет#иностранный банк#Материал редакции#Оман