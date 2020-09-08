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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

После недавних проверок ФАТФ рекомендовала банкам РФ уделять больше внимания выявлению и проверке влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons (PEP)) среди владельцев ЮЛ.

Ольга Кутяева
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Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками
Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

Совсем недавно Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ - проверяла Россию на предмет соответствия установленным общемировым требованиям. В целом работа нашего государства, осуществляемая в отношении борьбы с коррупцией и отмыванием денег, была оценена достаточно высоко. Однако был сделан и ряд замечаний. Среди прочего было указано, что банки плохо выявляют среди конечных владельцев компаний влиятельных политических лиц.

Термином PEP обозначают государственных служащих (как бывших, так и действующих), руководителей государственных компаний, политических деятелей, а также членов их семей, родственников и людей из ближайшего окружения. К таким лицам осуществляется особый подход, в том числе и со стороны финансовых институтов: проводятся более тщательные проверки, а также отслеживаются все производимые ими операции.

По словам заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного, представители ФАТФ посчитали комплаенс российских банков недостаточно строгим и эффективным.

Окончательные рекомендации Группы для России находятся в процессе согласования. Центральный Банк и Росфинмониторинг, со своей стороны, подготовят планы по устранению выявленных недостатков. ФАТФ опубликует отчет о проведенной проверке на своем официальном сайте в декабре.

#Politically Exposed Person (PEP) #борьба с отмыванием (AML) #ФАТФ (FATF)

#Politically Exposed Person (PEP)#борьба с отмыванием (AML)#рекомендации ФАТФ#ФАТФ (FATF)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Politically Exposed Person (PEP)#борьба с отмыванием (AML)#рекомендации ФАТФ#ФАТФ (FATF)