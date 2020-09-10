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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кипр сдал на хранение ратификационные грамоты по Многосторонней конвенции MLI

23 января Кипр сдал на хранение в ОЭСР документы, которые подтвердят ратификацию Конвенции.

Ольга Кутяева
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Кипр сдал на хранение ратификационные грамоты по Многосторонней конвенции MLI
Кипр сдал на хранение ратификационные грамоты по Многосторонней конвенции MLI

На этом основании для Кипра Многосторонняя конвенция вступит в силу с 1 мая 2020 года, а дата начала действия налоговых соглашений будет зависеть от ратификации страны-партнера по каждому заключенному соглашению.

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По общему правилу MLI-конвенция вступает в силу для определенного налогового соглашения в первый день месяца, который следует за трехмесячным периодом после сдачи ратификационных грамот обеими сторонами такого соглашения.

Вместе с Кипром ратификационные документы сдала Саудовская Аравия. В декабре прошлого года к списку стран, подавших такие документы, присоединились Лихтенштейн, Иордания и Катар. Общее число стран, подавших документы на хранение, на сегодняшний день составляет 41. На официальном веб-сайте ОЭСР можно найти полный список стран, участвующих в Конвенции и уже подавших ратификационные документы.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию и подала соответствующие документы в ОЭСР на хранение еще в прошлом году. Но в силу определённых причин MLI-конвенция для России начнет действовать не в 2020 году, по общим правилам, а в 2021. Минфин считает, что такая отсрочка будет способствовать тому, что бизнес лучше подготовится к ужесточению налогового контроля.

#MLI#Кипр#налоговое соглашение#ОЭСР (OECD)#ратификация#Список ОЭСР
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Кипр#налоговое соглашение#ОЭСР (OECD)#ратификация#Список ОЭСР