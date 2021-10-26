Оффшор в Венгрии? Как зарегистрировать венгерскую компанию — все плюсы и минусы юрисдикции Материал редакции

Является ли Венгрия экзотической юрисдикцией или же представляет очевидный выбор на замену оффшору. Что нужно иметь в виду при принятии решения о регистрации компании в Венгрии.

Венгрия на карте

В Венгрии ЕСТЬ возможность выхода на европейские и мировые рынки

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Географическое положение Венгрии веками привлекало путешественников, торговцев и инвесторов. Расположенная в самом сердце Центральной Европы и входящая в Евросоюз, эта страна, безусловно, имеет свои географические и экономические преимущества. А находящийся всего в двух часах полета как от Лондона, так и от Москвы, Будапешт является природным и историческим мостом между Востоком и Западом. Помимо местоположения, с конца коммунистической эпохи транснациональные компании привлекает в Венгрию и другой фактор – высококвалифицированная и относительно недорогая рабочая сила.

Цепной мост в Будапеште

Все правительства, независимо от своей политической повестки, прикладывали огромные усилия для создания благоприятного инвестиционного климата в стране. В последние годы правительство пытается привлечь иностранных инвесторов за счет очень низкой ставки налога на прибыль и гибкого Трудового кодекса.

Кроме того, руководство Венгрии четко обозначило свое намерение привлекать инвесторов не только из ЕС и западных стран, но и в значительной мере из стран бывшего Советского Союза. В качестве символического шага в 2019 году венгерское правительство одобрило перенос штаб-квартиры Международного инвестиционного банка из Москвы в Будапешт и предоставило дипломатический иммунитет всем его сотрудникам, гостям и всей деятельности.

Международный инвестиционный банк – это многосторонний институт развития, деятельность которого направлена на содействие сопряженности и интеграции экономик стран-членов Банка, включая Венгрию и Российскую Федерацию.

Банковский сектор Венгрии устойчив и предлагает услуги мирового уровня. В нем преобладают банковские бренды из соседних стран с иностранным контролем, работающие как универсальные банки. Наряду с ними существуют региональные сберегательные и ипотечные банки, а также строительные общества.

Венгерские юридические и физические лица могут осуществлять транзакции с контрагентами по всему миру во всех основных валютах, включая доллары США.

Вести бизнес в Венгрии сравнительно легко. Об этом свидетельствует составленный Всемирным банком рейтинг легкости ведения бизнеса за 2020 год, в котором Венгрии досталось 52-е место среди 190 стран. Венгрия заняла первое место в области международной торговли и преуспела в таких аспектах бизнеса, как обеспечение исполнения контрактов (25-е место) и регистрация собственности (29-е место).

В Венгрии НЕТ клейма оффшорной юрисдикции

Несмотря на самую низкую в ЕС ставку налога на прибыль – 9% , никто не воспринимает Венгрию как рай для уклоняющихся от уплаты налогов. Венгрия имеет хорошую международную репутацию, не фигурирует и никогда не значилась ни в каких санкционных или черных списках. Венгерская компания может стать подходящей структурой для ведения любой коммерческой деятельности на международном рынке.

В Венгрии низкие ставки корпоративных налогов

В Венгрии самая низкая ставка налога на прибыль в Европе – 9%. Помимо налога на прибыль, компании должны уплачивать муниципальный налог на бизнес . Размер такого налога варьируется в зависимости от муниципалитета в пределах от 0 до 2%. В Будапеште ставка муниципального налога на бизнес составляет 2%. Таким образом, совокупное налоговое бремя венгерской компании с юридическим адресом в Будапеште составляет 11%

НЕТ налога на полученные дивиденды

Венгерская фирма не включает дивиденды, полученные от дочерней компании, в налоговую базу по налогу на прибыль и муниципальному налогу на бизнес. Таким образом, венгерская компания может получать дивиденды без уплаты налогов. Затем дивиденды могут быть распределены иностранной материнской компании без удержания налога у источника (см. ниже).

НЕТ налога у источника на дивиденды, проценты и роялти

Согласно венгерскому налоговому законодательству, налог у источника в отношении дивидендов, процентов или роялти не взимается при выплатах иностранным юридическим лицам.

Выплаты физическим лицам облагаются налогом у источника в размере 15%. В зависимости от положений договора об избежании двойного налогообложения, действующего между Венгрией и страной проживания получателя дохода, такие налоги могут вычитаться из налогов, подлежащих уплате лицом в родной стране.

Ставка налога у источника Дивиденды Проценты Роялти Получатель-ЮЛ 0% 0% 0% Получатель-ФЛ 15% 15% 15%

НЕТ риска пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН)

Сейчас наблюдается тенденция пересмотра давно устоявшихся соглашений об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и рядом юрисдикций, наиболее часто используемых для целей налоговой оптимизации. Данные изменения затронули Кипр, Мальту и Нидерланды, что сделало использование корпоративных структур, зарегистрированных в этих странах, менее привлекательным, чем раньше.

Отсутствие налога у источника в Венгрии регулируется национальным законодательством. Поэтому никакие изменения условий соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией или любой другой страной не повлияют на нулевую ставку по дивидендам, процентам и роялти, которые выплачиваются юридическим лицам, зарегистрированным за рубежом.

Кроме того, как упоминалось выше, венгерские компании не платят налог на прибыль с полученных дивидендов. Эти особенности делают венгерское предприятие идеальным холдингом или компанией среднего звена в международной группе.

НЕ такие уж низкие налоги и отчисления на заработную плату

В отличие от ставок налога на прибыль, налоги на заработную плату и взносы на социальное страхование в Венгрии не так привлекательны, что ощущают на себе международные компании со значительными расходами на заработную плату.

Ставки отчислений по заработной плате

В настоящее время установленная законом минимальная заработная плата при полной занятости в Венгрии составляет 161 000 форинтов (450 евро) в месяц. Если должность предполагает обязательное наличие высшего образования, гарантированная минимальная заработная плата составляет 210 600 форинтов (590 евро) в месяц.

В случае неполной занятости эти суммы должны быть пересчитаны пропорционально. Действуют перечисленные выше налоги и сборы. Налоги работодателя вычитаются, удерживаются и уплачиваются в налоговые органы до 12 числа каждого следующего месяца.

Социальные отчисления работодателя должны быть дополнительно уплачены налоговому органу в тот же срок. Таким образом, общие ежемесячные расходы на сотрудника в компании составят оклад плюс 19%.

Если ваша венгерская компания нанимает местного директора и выполнение им своих должностных обязанностей, по реалистичным расчетам, будет занимать у него всего час в день, достаточной зарплатой (без учета налогов) такого директора будет 48 000 форинтов в месяц. Общие ежемесячные расходы составят 57 120 форинтов (160 евро) в месяц.

ЕСТЬ возможность получения европейского номера НДС при регистрации

Важным преимуществом перед многими другими европейскими юрисдикциями является получение венгерскими организациями европейского номера плательщика НДС при регистрации, если они его запрашивают. Это простая, автоматическая процедура (галочка в форме), она не требует предоставления дополнительной информации или выполнения каких-либо условий.

Как известно, в других юрисдикциях эта же процедура потребует недель переписки с налоговым органом, подтверждения компанией реальных операций, прогнозируемого оборота, отношений с будущими партнерами и клиентами и т. д.

В Венгрии начинать работать со своими европейскими контрагентами можно сразу после регистрации компании.

В Венгрии простая процедура регистрации компании

Регистрация в Венгрии частной компании с ограниченной ответственностью занимает около двух недель с момента предоставления вами всей информации и документов. На схеме ниже показаны основные этапы регистрации венгерской компании.

Основные этапы регистрации венгерской компании

Название компании

Наименование компании проверяется на уникальность, оно не должно быть идентичным или похожим на название существующей компании. Должно оканчиваться указанием на организационно-правовую форму компании: в случае частной компании с ограниченной ответственностью это Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft). В названии необходимо использовать латиницу. Использование «чувствительных» слов (например, венгерский, национальный, государственный, банковский и т. д.) не разрешено.

Директор

Директором может быть как физическое, так и юридическое лицо; минимальное количество директоров – один. Требований относительно гражданства и резидентства директоров не установлено, но рекомендуется назначить местного директора, чтобы увеличить шансы открытия банковского счета и избежать оспаривания налогового резидентства компании со стороны иностранного государства. Информация о директорах находится в открытом доступе.

Участник(и)

Минимальное количество участников в компании – один; участниками могут быть физические и юридические лица, без ограничений по гражданству или юрисдикции регистрации.

Уставный капитал

Минимальный размер уставного капитала составляет 3 000 000 форинтов (8 400 евро). По закону первоначальный капитал должен быть оплачен до момента подачи документов на регистрацию в Суд компаний. По практическим причинам – отсутствие у компании банковского счета – средства обычно вносятся сразу после открытия счета в банке. Первоначальный капитал может быть впоследствии использован в качестве оборотного капитала и применяться компанией для финансирования своей деятельности. До полной оплаты уставного капитала компания не имеет права распределять дивиденды, а участник, чья доля не была полностью оплачена, не имеет права ее отчуждать.

Юридический адрес

Каждая компания в Венгрии должна иметь юридический адрес, по которому будет находиться табличка с названием компании и храниться реестр акционеров, протоколы собраний, отчетность и другие документы. Стоимость предоставления юридического адреса на первый года включена в стоимость покупки компании. Затем адрес необходимо будет оплачивать ежегодно.

Регистрация компании на физических лиц

Физическим лицам перед регистрацией компании необходимо предоставить следующие данные:

удостоверение личности (паспорт, удостоверение личности гособразца);

подтверждение адреса (внутренний паспорт, счет за коммунальные услуги);



налоговый номер;



девичья фамилия матери;



резюме



Документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях. Существует возможность проведения онлайн-встречи для целей KYC, на которой вы можете предъявить оригиналы своих документов.

Регистрация фирмы на юридических лиц

Юридическим лицам перед регистрацией компании необходимо предоставить следующие данные:

Свидетельство о регистрации;

Учредительный договор и устав;



Реестр акционеров и директоров;



Данные конечного бенефициара и корпоративные документы, подтверждающие владение



Документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях. Существует возможность проведения онлайн-встречи для целей KYC.

Подписание учредительных документов

Для регистрации венгерских юридических лиц требуется участие адвоката, который ставит свою подпись на корпоративных документах и ​​подает их в Суд компаний.

Адвокат ставит свою подпись рядом с подписями, сделанными в его присутствии. В качестве альтернативы разрешено дистанционное подписание. Подписание может происходить по Skype во время записанной встречи. Этот вариант существенно экономит время и деньги, поскольку зарубежные директора и участники могут обойтись без выезда в Венгрию. Оригиналы подписанных документов должны быть отправлены в Венгрию для дальнейшей работы с ними адвоката.

Участник может также выдать доверенность, уполномочивающую лицо подписывать Устав от его имени. Такая доверенность, если она оформлена в России, должна быть заверена у нотариуса.

При регистрации готовятся следующие корпоративные документы:

Устав компании (за подписью участника/участников);

Документы за подписью директора: список участников; карточка с образцами подписей;

подтверждение получения средств в качестве оплаты уставного капитала;

договор на предоставление юридического адреса; письмо-согласие местного представителя на получение корреспонденции (обязательно при нерезидентных участниках и директорах);

письмо-согласие поверенного представлять компанию;

Документы Due Diligence: договор на оказание услуг, анкета, декларация AML

Суд компаний – подача заявлений

Функции официального регистратора компаний в Венгрии выполняет Суд компаний. Наличие юридического представителя во всех обращениях, направляемых в Суд компаний, является требованием закона. Следовательно, не только создание компании, но и последующие корпоративные изменения, смена директора, увеличение уставного капитала потребуют участия адвоката.

Процесс регистрации компании интегрирован с процессом постановки на учет в налоговом органе. После регистрации у компании будет регистрационный номер, налоговый номер, номер плательщика НДС в ЕС и Венгрии, а также статистический номер. Все данные будут отражены в выписке из реестра по компании, которая также служит аналогом свидетельства о регистрации. Выписку из реестра можно скачать на английском языке у официального регистратора и поставить апостиль.

В Венгрии ЕСТЬ строгие административные требования

После регистрации компании вам будут предоставлены контакты местного англоговорящего бухгалтера. Даже не ведущим деятельность компаниям необходимо ежемесячно подавать налоговые декларации. Бухгалтер будет должен получить выписку из банка и все счета, выставленные компанией в данном месяце.

Счета должны выставляться с использованием программы, одобренной налоговыми органами Венгрии. Такие программы напрямую соединены с IT-системой налоговых органов. Столь строгий протокол был введен для предотвращения мошенничества с НДС.

С самого начала важно понимать, что вам необходимо вести строгий документальный учет всех транзакций и сделок (контракты, счета-фактуры, товарные накладные, подтверждения доставки и т. д.). Это нужно как для целей будущей налоговой проверки, так и в качестве подтверждающей документации для банковских переводов.

В Венгрии ЕСТЬ конкурентная стоимость услуг, бухгалтерского учета, аудита

Стоимость услуг венгерских специалистов еще не догнала расценки их западноевропейских коллег. Стоимость бухгалтерского обслуживания начинается от 30 000 форинтов (80 евро) в месяц и увеличивается в зависимости от количества и сложности ежемесячных транзакций. Стоимость аудита установлена законом в размере 1% от чистого оборота, но не менее 253 000 форинтов (700 евро).

Аудит не является обязательным для всех компаний. Аудиторскую проверку должны проходить компании с годовым оборотом более 300 миллионов форинтов (850 000 евро) и/или со штатом из более 50 сотрудников. При этом указанные пороговые значения должны быть достигнуты как средние в течение двух подряд лет, предшествующих соответствующему отчетному периоду.

В Венгрии НЕТ публичного реестра бенефициаров - пока

Венгрия, как и все страны ЕС, обязана в соответствии с 4-й Директивой по борьбе с отмыванием денег создать и вести централизованный реестр фактических владельцев юридических лиц. Хотя национальное законодательство о централизованном реестре было принято в 2017 году, реальный реестр еще не создан и не действует. Причина задержки неизвестна.

Как только реестр заработает, содержащаяся в нем информация станет доступной для правоохранительных органов и властей. Третьи лица смогут запрашивать данные из центрального реестра в индивидуальном порядке строго в объеме, необходимом для достижения цели использования, если

такое лицо сможет подтвердить и предоставить документальные доказательства цели использования данных и законный интерес в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; и запрашиваемые данные необходимы для обеспечения прав и законных интересов такого третьего лица.



Ожидается, что выработать определение «законного интереса» позволит практика. Однако успокаивает тот факт, что Венгрия не планирует внедрять общедоступную версию реестра бенефициаров с возможностью поиска данных.

Юристы, бухгалтеры и банки уже обязаны собирать личные данные конечных бенефициаров своих клиентов. Они требуют заполнения форм и деклараций с информацией о бенефициарах в рамках процедуры установления отношений с клиентами. Эти сведения остаются конфиденциальными.

В Венгрии НЕТ законодательно установленных требований по экономическому присутствию

Ряд офшорных юрисдикций, выполняя принятые на себя в 2017 году обязательства перед Советом министров ЕС, ввел новые правила, касающиеся так называемого «экономического присутствия». В Венгрии нет требований экономического присутствия. Компания считается резидентом Венгрии для целей налогообложения, если она зарегистрирована в Венгрии.

При этом не следует забывать о центральном управлении и контроле. В случае, если директор компании является нерезидентом Венгрии, управление компанией таким директором может перевести к ее признанию налоговым резидентом страны проживания директора.

Налоговые органы страны местожительства директора могут заявить, что компания является налоговым резидентом этой страны и ее общемировая прибыль подлежит обложению местными корпоративными налогами.

Это одна из важнейших причин, по которой рекомендуется назначать в венгерскую компанию венгерского директора-резидента.

В Венгрии ЕСТЬ возможность создания экономического присутствия быстро и недорого

Хотя такие требования не всегда установлены законодательством, банки и бизнес-партнеры все чаще требуют, чтобы компания, с которой они работают, имела реальное присутствие в стране ее регистрации. Это означает, что они хотели бы, чтобы у компании были местный директор и сотрудник, а также реальный офис в стране регистрации. Выполнить такое требование в Венгрии возможно с минимальными затратами.

Офисное помещение в Будапеште можно арендовать за 150 евро в месяц плюс коммунальные платежи. Начиная с этой ценовой категории, стоимость аренды варьируется и увеличивается в зависимости от местоположения, качества и площади помещения.

Сотрудников можно нанять с минимальной заработной платой (рассчитанной пропорционально объему работы на условиях неполной занятости) или с более высокой заработной платой – в зависимости от предполагаемых обязанностей, знания языка и других навыков.

В Венгрии ЕСТЬ надежная, хорошо развитая банковская система

Как упоминалось выше, Венгрия имеет надежный банковский сектор, всего 57 банковских учреждений. Регулирование банковских услуг основано на директивах ЕС, поэтому применяется известная и понятная политика и практика по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банковские вклады защищены программой страхования вкладов в пределах 100 000 евро в одном банке.

Венгерский национальный банк — центральный банк Венгрии

Согласно национальному законодательству, каждое юридическое лицо должно иметь банковский счет в Венгрии. Налоги и другие установленные законом платежи и сборы должны оплачиваться с этого счета, который необходимо открыть в течение 15 дней после регистрации компании. Компании могут открывать счета в других банках и в других странах. О существовании таких дополнительных счетов необходимо сообщить в налоговый орган Венгрии.

Банковские счета в Венгрии могут быть открыты только лично директором компании. Открыть счет удаленно или по доверенности невозможно.

Желательно привлекать к работе иностранной компании директора-резидента Венгрии. Когда дело доходит до открытия счета, банки отдают предпочтение компаниям, которые могут продемонстрировать некоторую связь со страной. Такой связью может быть местный директор, наличие потенциальных клиентов или поставщиков услуг в Венгрии или Европейском Союзе.

CIB Bank, Hungary, Budapest, May 2000 - Один из самых популярных венгерских банков 90-х годов. Поменял свою открытую политику в связи со сменой владельцев

Как правило, требования к открытию счета как в крупных коммерческих банках Венгрии – OTP Bank, Raiffeisen Bank, KDB Bank, CIB Bank, Unicredit Bank, K&H Bank, так и в небольших банках, таких как Polgari Bank, одинаковы: они должны увидеть корпоративные документы новой компании, последние доступны через онлайн-систему Суда компаний.

Кроме того, у директора запросят карточку с образцом подписи (она входит в комплект документов, готовящихся при регистрации).

Директор должен предоставить документ, удостоверяющий личность, подтверждение адреса, сообщить идентификационный номер налогоплательщика и имя матери. Директор подписывает декларацию о бенефициарном владельце и декларацию FATCA.

Акционеру и бенефициару принимать участие в процессе открытия счета не требуется. В случае многоуровневой корпоративной структуры банкам необходимо увидеть документальное подтверждение всей цепочки владения непосредственно до самого бенефициарного собственника.

Если у компании есть директор-резидент Венгрии и реальный бизнес-план, открытие банковского счета занимает от пары дней до двух недель.

Счета могут быть открыты во всех основных валютах – обязательно в форинтах (HUF), а также в EUR, USD, GBP, CHF. Банковскими счетами можно управлять онлайн, и можно получить банковские карты.

Управление банковским счетом компании в случае местного директора-резидента обсуждается и согласовывается в индивидуальном порядке. Банки, особенно в начале операций до тех пор, пока им не станет понятна модель работы компании, будут запрашивать подтверждающую документацию по входящим и исходящим платежам.

Венгерские банки

Большинство из представленных ниже банков уже и "забыли" что такое оффшорная компания, хотя "в прошлой жизни" - до вступления Венгрии в ЕС, при предыдущих акционерах, и в условиях вольного развития индустрии налогового планирования, были столпами оффшорного бизнеса. Причем, начинали эту свою деятельность еще в 80-х годах прошлого века.

Представим их здесь все, для полноты картины банковского сектора Венгрии прошлого и настоящего:

ЕСТЬ возможность апостилирования и нотариального заверения документов на иностранных языках

Венгрия подписала Гаагскую конвенцию 1961 года, регулирующую прием иностранных публичных документов. Таким образом, корпоративные и другие документы могут быть апостилированы в Венгрии для использования за рубежом. Апостиль ставится на нотариально заверенные документы. Нотариальное заверение может быть оформлено на английском, немецком и французском языках.

Апостиль

ЕСТЬ возможность получения ВНЖ в Венгрии через вашу компанию

Вид на жительство в Венгрии могут получить граждане третьих стран с целью осуществления приносящей доход деятельности в качестве исполнительного должностного лица коммерческой бизнес-ассоциации, кооператива или другого юридического лица.

Как обладатель действующего вида на жительство, вы будете иметь право безвизового въезда в Венгрию и поездок по Шенгенской зоне без какого-либо пограничного контроля. Кроме того, у вас будет право проживания на территории государств-членов Шенгенского соглашения сроком не более 90 дней в течение 180 дней.

Получение вида на жительство в Венгрии на основании ведения бизнеса Иностранному предпринимателю, владеющему венгерской компанией и принимающему активное участие в управлении бизнесом, может быть предоставлен вид на жительство в Венгрии. Подробнее

ЕСТЬ специфический венгерский язык, но с этим НЕТ проблем

Официальным языком Венгрии является венгерский. Корпоративные документы и финансовая отчетность, ежегодные и ежемесячные отчеты должны готовиться на венгерском языке. Однако это не должно удерживать вас от открытия бизнеса в Венгрии. Предоставляемые вам документы будут на двух языках, по запросу могут быть подготовлены англо-венгерские и русские версии документов. Английский язык широко используется в банках и среди сервис-провайдеров.

Автор статьи:

Анико Шебок, руководитель офиса GSL в Венгрии Доктор юридических наук, полноправный член STEP. С 2007 года является членом Будапештской коллегии адвокатов, а с 2008 года – британским солиситором, членом Управления по регулированию деятельности солиситоров в Англии и Уэльсе. Доктор Шебок также является действующим членом Ассоциации доверительных управляющих и специалистов по наследственному планированию (Society of Trust and Estate Practitioners, STEP), обладает более чем 15-летним опытом создания корпоративных структур и налогового консалтинга для клиентов, осуществляющих международную деятельность. gsl.org