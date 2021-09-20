Финансовые специалисты могут получить новые сертификаты.

Единая аттестационная комиссия начинает аттестовывать не только аудиторов.

Единая аттестационная комиссия (далее – ЕАК) сообщила, что начинает регистрацию претендентов на получение сертификатов в смежных с аудитом областях – финансы, анализ и налоги. Базой для новой сертификации является программа, разработанная и внедренная для экзаменации аудиторов. Модули, которые необходимо сдать соответствуют I и II этапу аттестации аудиторов и проводятся в те же сроки. Новая сертификация будет проводится по двум направлениям: комплексная и индивидуальная.

При получении комплексной сертификации необходимо будет сдать полностью экзамены I этапа и 5 предметов II этапа (дисциплина «Аудиторская деятельность» исключается), а также решить практическую задачу. В случае успешной сдачи всех модулей, выдается аттестат, подтверждающий сертификацию «Учет и отчетность в бизнесе, контроль и управление финансами».

При получении индивидуальной сертификации возможно выбрать любой экзамен из любого этапа и получить сертификат за сдачу каждого из них. Также при таком варианте возможно получение двух сертификатов: «Налоговый менеджмент», сдав модули по бухучету и отчетности, праву и по налогам, и «Бизнес-аналитик», сдав модули по основам бухучета, финансам и по анализу и оценки устойчивости бизнеса.