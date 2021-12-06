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Оксана Гусалова
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Стандарт по капвложениям снова меняют

Минфин разместил информационное сообщение о разработке проекта стандарта бухучета «Изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Оксана Гусалова
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30 ноября Минфин опубликовал Информационное сообщение о разработке изменений в Федеральный стандарт по бухучету капвложений. Напомним, что сам стандарт 26/2020 утвержден Приказом Минфина от 17.09.2020г. № 204н и вступит в силу со следующего года. Но уже сейчас его предлагают изменить. Предлагаются следующие поправки:

  • фактические затраты на объект капвложений отражаются в учете отдельно от накопленного обесценения по нему же и не изменяются, а в балансе капвложения отражать за вычетом накопленного обесценения;
  • стоимость ценностей, возникающих при создании капвложений, но не вошедших в него, определяется по фактическим затратам на покупку или создание этих ценностей. Если это невозможно, то такие применяется справедливая или чистая стоимость, или стоимость аналогичных ценностей;
  • если затраты связаны с несколькими объектами капвложений, то их можно распределить между ними;
  • затраты на покупку и/или создание нематериальных активов также относить к капвложениям.
Ознакомиться с официальным текстом предлагаемых изменений и оставить свои комментарии и/или предложения можно на официальном сайте Минфина до 1 марта следующего года.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#Изменения Законодательства#ПБУ
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#ПБУ