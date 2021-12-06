Стандарт по капвложениям снова меняют

Минфин разместил информационное сообщение о разработке проекта стандарта бухучета «Изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
30 ноября Минфин опубликовал Информационное сообщение о разработке изменений в Федеральный стандарт по бухучету капвложений. Напомним, что сам стандарт 26/2020 утвержден Приказом Минфина от 17.09.2020г. № 204н и вступит в силу со следующего года. Но уже сейчас его предлагают изменить. Предлагаются следующие поправки:
Ознакомиться с официальным текстом предлагаемых изменений и оставить свои комментарии и/или предложения можно на официальном сайте Минфина до 1 марта следующего года.
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