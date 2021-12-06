Стандарт по капвложениям снова меняют

30 ноября Минфин опубликовал Информационное сообщение о разработке изменений в Федеральный стандарт по бухучету капвложений. Напомним, что сам стандарт 26/2020 утвержден Приказом Минфина от 17.09.2020г. № 204н и вступит в силу со следующего года. Но уже сейчас его предлагают изменить. Предлагаются следующие поправки: