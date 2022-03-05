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Российские налоги
Оксана Гусалова
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Правительство поддержит IT-бизнес

Президент поручил разработать ряд мер для развития IT-сферы в стране.

Оксана Гусалова
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На официальном портале опубликован Указ Президента РФ от 02.03.2022г. 83, в котором предусмотрены меры для активного развития IT-сферы в стране. Для этого предусматривается множество мер. В первую очередь это направление бюджетного финансирования на: проведение грантов для перспективных разработок, на улучшение жилья для сотрудников аккредитованных IT-организаций, на предоставление льготных кредитов таким компаниям по ставке не выше 3%.

Также во исполнение Указа 83 в отношении IT –компаний, включенных в реестр аккредитованных, Правительству поручено принять следующие меры:

  • снизить ставку по налогу на прибыль до 0% до конца 2024г.;
  • упростить процедуру трудоустройства иностранцев в организации;
  • предусмотреть налоговые льготы в т.ч. для аккредитованных организаций, которые получают доход от рекламы или оказания допуслуг в IT-сфере;
  • на срок до 3 лет освободить от контроля, в т.ч. от валютного и налогового;
  • упростить порядок проведения госзакупок, необходимых доя IT-сферы.
Организации IT-сферы могут пройти аккредитацию на сайте Госуслуг.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#Изменения Законодательства#Интернет бизнес
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Интернет бизнес