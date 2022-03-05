Правительство поддержит IT-бизнес

Президент поручил разработать ряд мер для развития IT-сферы в стране.
На официальном портале опубликован Указ Президента РФ от 02.03.2022г. 83, в котором предусмотрены меры для активного развития IT-сферы в стране. Для этого предусматривается множество мер. В первую очередь это направление бюджетного финансирования на: проведение грантов для перспективных разработок, на улучшение жилья для сотрудников аккредитованных IT-организаций, на предоставление льготных кредитов таким компаниям по ставке не выше 3%.
Также во исполнение Указа 83 в отношении IT –компаний, включенных в реестр аккредитованных, Правительству поручено принять следующие меры:
Организации IT-сферы могут пройти аккредитацию на сайте Госуслуг.
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