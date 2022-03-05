Правительство поддержит IT-бизнес

На официальном портале опубликован Указ Президента РФ от 02.03.2022г. 83, в котором предусмотрены меры для активного развития IT-сферы в стране. Для этого предусматривается множество мер. В первую очередь это направление бюджетного финансирования на: проведение грантов для перспективных разработок, на улучшение жилья для сотрудников аккредитованных IT-организаций, на предоставление льготных кредитов таким компаниям по ставке не выше 3%.