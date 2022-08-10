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Российские налоги
Елена Курбатова
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Вычет по СМР не зависит от реализации продукции на экспорт

Налоговая отказала в вычете по НДС в части расходом на СМР, но Суд сформулировал друге выводы.

Елена Курбатова
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Организация вела деятельность по добыче угля, который продавала как внутри страны, так и на экспорт. Для производственных нужд, своими силами была построена шахта, а вычет по НДС заявлен в том квартале, когда работы были завершены. В ходе камеральной проверки налоговая отказала в части вычета по СМР, отметив, что так как добываемый уголь продается на внутреннем рынке и экспортируется, то по части товара, облагаемого по нулевой ставке, то момент заявления вычета – квартал, в котором собран пакет документов по экспорту и подтверждена нулевая ставка (п. 9 ст. 165 НК РФ). Организация не согласилась с такими выводами и спор дошел до Суда.

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Арбитражный суд поддержал налогоплательщика, отметив, что СМР по созданию шахты не связаны с количеством угля, отправленного на экспорт, кроме того, у рассматриваемой шахте в спорном периоде уголь не добывался, так как велись капитальные работы, а значит нет необходимости подтверждать нулевую ставку по НДС (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.07.2022г. по делу № А53-23957/2021).

#налоговая ставка#НДС#экспорт
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая ставка#НДС#экспорт