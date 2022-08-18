Италия приглашает высококвалифицированных сотрудников, основная цель – цифровые кочевники

В марте этого года в Италии был принят закон, который предоставит возможности для получения особых разрешений на работу и проживание в стране профессионалам из стран, не входящих в Европейский Союз, без предварительного разрешения компетентных органов (nulla-osta).

Особое разрешение на работу и проживание в Италии для работников из стран, не входящих в ЕС

До сих пор такое разрешение обычно запрашивал работодатель, который заключал контракты с гражданами стран, не входящих в ЕС. Для этого нужно было преодолеть многочисленные препятствия и ограничения, направленные на защиту местного рынка найма персонала. Наиболее значимое из ограничений («Decreto Flussi») устанавливает квоту на максимальное годовое количество сотрудников из стран, не входящих в ЕС.

Закон устанавливает новые основания и условия для найма высококвалифицированного персонала иностранными компаниями с постоянным представительством или без него в Италии, а также для самозанятых лиц.

Условия для вступления закона в силу

Для того, чтобы закон вступил в силу, должен быть издан приказ Министерства внутренних дел по согласованию с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества, Министерством туризма и Министерством труда и социальной политики.

Указом определяются:

условия и порядок получения разрешений на пребывание; определение высококвалифицированного персонала или специалиста; минимальный уровень дохода, и последующая проверка профессиональной деятельности владельцев разрешений в Италии.

Ожидается, что Указ будет издан в сентябре 2022 года.

Условия, которые уже включены в положения нового закона

работник или самозанятый специалист должен иметь медицинскую страховку для Италии; трудовой договор должен соответствовать правилам налогообложения и социальных отчислений в Италии.

Мы ожидаем, что заявителю также придется доказывать наличие места для проживания (где он будет проживать). отвечает Роберто Наполетано Консультант по налоговому и предпринимательскому праву

Налогообложение для сотрудников, оформленных по особому разрешению на работу

Что касается налогообложения, следует ожидать два возможных сценария:

сотрудники, нанятые иностранной компанией с постоянным представительством в Италии; сотрудники, нанятые иностранной компанией без постоянного представительства в Италии.

Сотрудники, нанятые иностранной компанией с постоянным представительством в Италии

В первом случае работники могли бы пользоваться льготами, предусмотренными статьей 16 Законодательного декрета №. 147 с изменениями, внесенными статьей 5 декрета-закона от 30 апреля 2019 г., н. 34 и последующие поправки.

Эти положения освобождают 70% их доходов от налогооблагаемой базы IRPEF (но не от социальных отчислений). Учитывая, что налоговые ставки в Италии достаточно высоки (см. таблицу ниже), такое освобождение дает весьма существенную экономию.

Налоговые ставки, установленные на 2022 год

RANGE OF TAXABLE INCOME RATE AMOUNT OF TAX PAYABLE up to EUR 15 000 23% EUR 3 450 from EUR 15 001 to EUR 28 000 25% EUR 3 450 + 25% on income exceeding EUR 15 000 and up to EUR 28 000 from EUR 28 001 to EUR 50 000 35% EUR 6 700 + 35% on income exceeding EUR 28 000 and up to EUR 50 000 above EUR 50 001 43% EUR 14 400 + 43 % on income exceeding EUR 50 000

Льготы распространяются на сотрудников, которые:

имеют ученую степень; имеют релевантный опыт:

наемный работник, работающий не по найму или занимающийся предпринимательской деятельностью за пределами Италии в течение последних 24 месяцев или более, или

учились за пределами Италии в течение последних 24 месяцев или более, получив (даже после возвращения) степень или «специализацию последипломного образования»;

граждане Европейского Союза или неевропейского государства при наличии конвенции об избежании двойного налогообложения для целей подоходного налога или соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам с Италией; работают не по найму или работают в Италии; перенесли свою налоговую резиденцию в Италию и обязуются оставаться в ней не менее 2 лет.

Льготы будут действовать в течение пяти лет.

Социальные отчисления

Если работник будет нанят постоянным представительством компании в Италии, ставки социальных отчислений будут следующими:

23,81% брутто-зарплаты за счет работодателя; 9,19% брутто-зарплаты за счет работника.

Сотрудники, нанятые иностранной компанией без постоянного представительства в Италии

Во втором случае мы должны проверить Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Италией и страной компании. Поскольку деятельность осуществляется в Италии и предполагается, что работник становится резидентом Италии, доход в любом случае будет облагаться налогом в Италии. Возможные налоги, уплаченные в другой стране, будут вычтены в соответствии с условиями действующего соглашения.

Самозанятость

Другим вариантом может быть самозанятость. В этом случае особый налоговый режим доступен для Индивидуальных Предпринимателей, которые открывают номер НДС и имеют оборот менее 65 тысяч евро в год.

Счета-фактуры не облагаются НДС, а личный доход облагается специальной налоговой ставкой в размере 15% или 5% для новых предприятий (на пять лет).

Налоговые ставки будут применяться к определенному проценту оборота в зависимости от вида деятельности (например, 67% для цифровых услуг): расходы, связанные с деятельностью, не учитываются и не вычитаются.