Италия приглашает высококвалифицированных сотрудников, основная цель – цифровые кочевники

В марте этого года в Италии был принят закон, который предоставит возможности для получения особых разрешений на работу и проживание в стране профессионалам из стран, не входящих в Европейский Союз, без предварительного разрешения компетентных органов (nulla-osta).
До сих пор такое разрешение обычно запрашивал работодатель, который заключал контракты с гражданами стран, не входящих в ЕС. Для этого нужно было преодолеть многочисленные препятствия и ограничения, направленные на защиту местного рынка найма персонала. Наиболее значимое из ограничений («Decreto Flussi») устанавливает квоту на максимальное годовое количество сотрудников из стран, не входящих в ЕС.
Закон устанавливает новые основания и условия для найма высококвалифицированного персонала иностранными компаниями с постоянным представительством или без него в Италии, а также для самозанятых лиц.
Для того, чтобы закон вступил в силу, должен быть издан приказ Министерства внутренних дел по согласованию с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества, Министерством туризма и Министерством труда и социальной политики.
Указом определяются:
Мы ожидаем, что заявителю также придется доказывать наличие места для проживания (где он будет проживать).
Что касается налогообложения, следует ожидать два возможных сценария:
В первом случае работники могли бы пользоваться льготами, предусмотренными статьей 16 Законодательного декрета №. 147 с изменениями, внесенными статьей 5 декрета-закона от 30 апреля 2019 г., н. 34 и последующие поправки.
Эти положения освобождают 70% их доходов от налогооблагаемой базы IRPEF (но не от социальных отчислений). Учитывая, что налоговые ставки в Италии достаточно высоки (см. таблицу ниже), такое освобождение дает весьма существенную экономию.
Налоговые ставки, установленные на 2022 год
RANGE OF TAXABLE INCOME
RATE
AMOUNT OF TAX PAYABLE
up to EUR 15 000
23%
EUR 3 450
from EUR 15 001 to EUR 28 000
25%
EUR 3 450 + 25% on income exceeding EUR 15 000 and up to EUR 28 000
from EUR 28 001 to EUR 50 000
35%
EUR 6 700 + 35% on income exceeding EUR 28 000 and up to EUR 50 000
above EUR 50 001
43%
EUR 14 400 + 43 % on income exceeding EUR 50 000
Льготы распространяются на сотрудников, которые:
Социальные отчисления
Если работник будет нанят постоянным представительством компании в Италии, ставки социальных отчислений будут следующими:
Во втором случае мы должны проверить Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Италией и страной компании. Поскольку деятельность осуществляется в Италии и предполагается, что работник становится резидентом Италии, доход в любом случае будет облагаться налогом в Италии. Возможные налоги, уплаченные в другой стране, будут вычтены в соответствии с условиями действующего соглашения.
Другим вариантом может быть самозанятость. В этом случае особый налоговый режим доступен для Индивидуальных Предпринимателей, которые открывают номер НДС и имеют оборот менее 65 тысяч евро в год.
Счета-фактуры не облагаются НДС, а личный доход облагается специальной налоговой ставкой в размере 15% или 5% для новых предприятий (на пять лет).
Налоговые ставки будут применяться к определенному проценту оборота в зависимости от вида деятельности (например, 67% для цифровых услуг): расходы, связанные с деятельностью, не учитываются и не вычитаются.
Точно так же НДС с покупок не будет вычтен или возмещен, НДС, уплаченный с покупок, не будет вычтен или восстановлен.
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