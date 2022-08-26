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Российские налоги
Елена Курбатова
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Минфин пояснил порядок расчета налога на имущество

Ведомство опубликовало письмо о порядке расчета налога на имущество по помещению, которое входит в состав здания.

Елена Курбатова
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Минфин прокомментировал порядок начисления налога на имущество помещения, которое входит в состав здания в случае, если он исчисляется исходя из кадастровой стоимости, но кадастровая стоимость именно этого помещения не определена (Письмо Минфина РФ от (16.08.2022г. № СД-4-21/10680@). Ведомство отмечает, что по общему правилу, установленному п. 6 ст. 378.2 НК РФ, кадастровая стоимость такого помещения определяется пропорционально доле площади, занимаемой им в здании. Однако при этом следует учесть следующие моменты:

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  • закон субъекта РФ установлен порядок определения налоговой базы по налогу на имущество отдельных объектов недвижимости исходя из кадастровой стоимости;
  • помещение должно быть включено в перечень объектов недвижимости, налог на имущество по которым исчисляется исходы из кадастровой стоимости;
  • помещение принадлежит налогоплательщику; отсутствуют какие-либо сведения о кадастровой стоимости такого помещения.

Кроме того, если указанное помещение не учитывается организацией, как отдельный объект недвижимости, то порядок расчета, предусмотренный п. 6 ст. 378.2 НК РФ неприменим.

#кадастровая стоимость#налог на имущество#налог на недвижимое имущество
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#кадастровая стоимость#налог на имущество#налог на недвижимое имущество