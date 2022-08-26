Минфин пояснил порядок расчета налога на имущество

Минфин прокомментировал порядок начисления налога на имущество помещения, которое входит в состав здания в случае, если он исчисляется исходя из кадастровой стоимости, но кадастровая стоимость именно этого помещения не определена (Письмо Минфина РФ от (16.08.2022г. № СД-4-21/10680@). Ведомство отмечает, что по общему правилу, установленному п. 6 ст. 378.2 НК РФ, кадастровая стоимость такого помещения определяется пропорционально доле площади, занимаемой им в здании. Однако при этом следует учесть следующие моменты: