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Российские налоги
Полина Мостепан
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«Приватизация» пенсионных накоплений: быть или не быть

Минфин выступил с предложением вернуть накопительную часть пенсии гражданам РФ, чтобы они могли управлять ею сами.

Полина Мостепан
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Минфин и ЦБ, с целью развития финансового рынка, вышли с намерением дать возможность россиянам самостоятельно инвестировать накопления, замороженные с 2014 года и находящиеся под управлением государственных и негосударственных фондов.

До 2014 года 6% из 22% страхового тарифа формировали всем известную накопительную часть пенсии, более доступную для управления, нежели страховая. Распоряжаться этой частью было проще, в том числе, свободно переводить в НПФ для повышения доходности персональной пенсии.

Эту часть пенсии в 2014 году решили заморозить без права доступа к ней. У граждан была только возможность менять пенсионный фонд, управляющий накоплениями.

Сегодняшняя задумка Минфина даёт возможность гражданину РФ распоряжаться самостоятельно этими накоплениями, в том числе инвестировать, но с условием запрета на вывод этих денег, например, на депозит. И заработает эта стратегия не в ближайшее время, а, возможно, только в 2024 году, так как мораторий на эти накопления действует как раз до 2024 года.

Просто так ничего не бывает. Конечно, Минфин и ЦБ рассчитывают повысить доверие граждан к фондовому рынку и инвестициям. Кроме того, инвестирование этих накоплений послужит долгосрочным пополнением инвестиционного рынка, а возможное желание граждан дополнительно вкладывать собственные денежные средства с целью повышения доходности инвестиций также порадует наше ведомство в будущем.

Однако, что выйдет из этого, мы узнаем позже. Как говорится - поживём и увидим…

По материалам: РБК

#пенсия
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#пенсия