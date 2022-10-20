Обязательную проверку на ковид для приезжающих из-за границы предлагают отменить

Главный российский санитарный врач подготовил проект соответствующего постановления.

Проект вносит изменения в изданное еще в марте 2020 года постановление, которым устанавливалось обязательное тестирование для всех вернувшихся из зарубежных поездок.

Например, от обязательной сдачи теста будут освобождены прилетающие на самолетах граждане. Заметим, что прибывающих в РФ пассажиров на сухопутном транспорте освободили от этой обязанности еще с апреля текущего года. Изменения будут распространяться как на наших соотечественников, так и на иностранцев или лиц без гражданства.

Обязанность по заполнению анкеты приезжающего в Россию пока отменять не будут.

Если постановление будет принято, то тестирование на пограничных пунктах проводить продолжат, но избирательно, как это сейчас делается только в аэропортах.