Материнский капитал: расширение возможностей использования

В 2007 году стартовала государственная программа «Материнский капитал», которая была разработана с целью помощи и поддержки российских семей. Первоначально данная программа была рассчитана на семьи со вторым рожденным или усыновленным ребенком. Но два года назад данное условие было изменено и с этого момента на получение маткапитала могут претендовать, в том числе, семьи с одним ребенком.

Каждый год в связи с инфляцией размер материнского капитала пересматривается: в 2024 году семьи с первенцем могут претендовать на сумму от 590 тыс. рублей, на второго ребенка – почти 780 тыс. рублей. А семьи, ранее получившие материнский капитал на первого ребёнка, могут рассчитывать 190 тыс. рублей за второго.

Потратить денежные средства можно на уплату первоначального взноса или погашения долга ипотеки, на улучшение жилищных условий, на образование детей и, в том числе на формирование будущей пенсии матери.

В настоящее время Правительство расширило возможности использования материнского капитала, касательно образовательных организаций: то есть ранее деньги маткапитала могли использоваться исключительно для оплаты услуг частных образовательных организаций, зарегистрированных как юридические лица.

А благодаря последним изменениям, родители имеют возможность, средствами материнского капитала оплачивать услуги частных преподавателей, негосударственных детских садов либо школ. Но с условием, что индивидуальный предприниматель, оказывающий вышеуказанные услуги, имеет государственную лицензию на образовательную деятельность.