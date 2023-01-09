Британские заморские территории пересматривают публичные реестры бенефициаров в свете постановления Европейского суда

Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний после решения Суда Европейского Союза (CJEU) по делам C-37/20 и C-601/20.

В 2019 году коронные владения обязались внедрить публичные реестры к 2023 году, вслед за созданием правительством Великобритании общедоступного реестра лиц, обладающих значительным контролем. В это же время Европейский Союз принял Пятую директиву по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), требующую от государств-членов ЕС открытия реестров бенефициаров компаний для широкой общественности.

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Эта мера 5AMLD была подорвана в ноябре 2022 года решением CJEU, согласно которому неограниченный публичный доступ к такой информации является несоразмерным нарушением неприкосновенности частной жизни в соответствии с Хартией основных прав Европейского Союза. Несколько государств-членов ЕС, включая Австрию, Бельгию, Германию, Ирландию, Люксембург и Мальту, уже приняли меры по ограничению доступа к своим реестрам только для отдельного круга лиц.

Правительства коронных владений в настоящее время получают юридические консультации по поводу своего курса действий, и этот процесс они рассчитывают завершить в начале 2023 года.

«Мы все взяли на себя обязательство предоставить доступ обязанным организациям для проведения проверки клиентов к концу 2022 года, поэтому мы провели консультации и выработали политические позиции», - говорится в совместном заявлении. «Однако, в свете данного решения CJEU, внедрение этого законодательства будет отложено на короткий период, чтобы рассмотреть его влияние и получить консультацию специалистов... При условии получения такой консультации, мы намерены принять законодательство в наших соответствующих юрисдикциях как можно скорее. Что касается расширения доступа за пределы обязанных организаций, мы намерены получить экспертную юридическую консультацию по всем соответствующим вопросам и в надлежащее время планируем пересмотреть публичное обязательство в соответствии с этой консультацией и любым последним развитием международной передовой практики».