News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
2

Британские заморские территории пересматривают публичные реестры бенефициаров в свете постановления Европейского суда

Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний после решения Суда Европейского Союза (CJEU) по делам C-37/20 и C-601/20.

Ольга Кутяева
Обсудить

В 2019 году коронные владения обязались внедрить публичные реестры к 2023 году, вслед за созданием правительством Великобритании общедоступного реестра лиц, обладающих значительным контролем. В это же время Европейский Союз принял Пятую директиву по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), требующую от государств-членов ЕС открытия реестров бенефициаров компаний для широкой общественности.

Все услуги по этой теме:
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

Эта мера 5AMLD была подорвана в ноябре 2022 года решением CJEU, согласно которому неограниченный публичный доступ к такой информации является несоразмерным нарушением неприкосновенности частной жизни в соответствии с Хартией основных прав Европейского Союза. Несколько государств-членов ЕС, включая Австрию, Бельгию, Германию, Ирландию, Люксембург и Мальту, уже приняли меры по ограничению доступа к своим реестрам только для отдельного круга лиц.

Правительства коронных владений в настоящее время получают юридические консультации по поводу своего курса действий, и этот процесс они рассчитывают завершить в начале 2023 года.

«Мы все взяли на себя обязательство предоставить доступ обязанным организациям для проведения проверки клиентов к концу 2022 года, поэтому мы провели консультации и выработали политические позиции», - говорится в совместном заявлении. «Однако, в свете данного решения CJEU, внедрение этого законодательства будет отложено на короткий период, чтобы рассмотреть его влияние и получить консультацию специалистов... При условии получения такой консультации, мы намерены принять законодательство в наших соответствующих юрисдикциях как можно скорее. Что касается расширения доступа за пределы обязанных организаций, мы намерены получить экспертную юридическую консультацию по всем соответствующим вопросам и в надлежащее время планируем пересмотреть публичное обязательство в соответствии с этой консультацией и любым последним развитием международной передовой практики».

По материалам STEP

#Гернси#Джерси#Остров Мэн#реестр бенефициаров#судебная практика
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Гернси#Джерси#Остров Мэн#реестр бенефициаров#судебная практика